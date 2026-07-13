Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy (A. Pérez Meca - Europa Press)

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a quienes le han acusado de racismo por su polémica frase sobre una selección francesa “sin franceses”, que provocó un choque político con el Ejecutrivo de Emmanuel Macron. A través de su entorno, ha asegurado al periódico El Mundo que no piensa contestar a los insultos de miembros del Gobierno español y ha trasladado al diario que considera la expresión un “tema menor” magnificado por la reacción política y mediática entre Madrid y París.

La controversia se produjo por una columna de opinión publicada por Rajoy en el diario El Debate, titulada ‘Hoy llegó el desquite’, dentro de un texto sobre la eliminación de Bélgica y el futuro cruce de la selección de Luis de la Fuente. En ese artículo definió al conjunto galo como un rival de “altísimo nivel” y un “adversario formidable”, que, según sus palabras, no contaba con “franceses” en su plantilla.

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Según ha informado El Mundo, desde el entorno del exjefe del Ejecutivo sostienen que no hubo “mala intención” en esas palabras y que Rajoy no prevé entrar en un intercambio público con el Gobierno. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, han sido sus palabras.

Indignación en los gobiernos de Francia y España

Las palabras de Rajoy provocaron una oleada al otro lado de los Pirineos, que a través de su titular del Interior, Laurent Nuñez, calificó las afirmaciones de “absolutamente inaceptables“. También se refirió a ello Aurore Bergé, ministra encargada de la Lucha contra las Discriminaciones, quien habló de “reiterados deslices racistas”, y sostuvo que “es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte”.

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La respuesta institucional más medida llegó desde la Embajada de Francia en Madrid, que recordó que “todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. “De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el extranjero también son franceses”, precisó.

En el Ejecutivo español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en X contra “quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel” y añadió que “España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”. “Que gane el mejor y que pierda el racismo”, sentenció. Por su parte, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha pedido al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice las palabras del antiguo mandatario, pero por el momento no ha recibido respuesta desde Génova.

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