España

La familia con 4 hijos que se fue a vivir a una casa autosuficiente en medio de la naturaleza: “Nuestros hijos no van al colegio”

Tenían una empresa, una vivienda amplia y una familia numerosa, pero esa estabilidad no iba acompañada de satisfacción personal

Guardar
Google icon
Captura de pantalla donde se ve a Sandra y José frente a su casa autosuficiente
Captura de pantalla donde se ve a Sandra y José frente a su casa autosuficiente (YouTube Crianza Salvaje)

Abandonar una vida acomodada para empezar de cero en plena naturaleza es una decisión poco habitual. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hicieron Sandra y José, una pareja con cuatro hijos que decidió dejar atrás su anterior estilo de vida para instalarse en una vivienda autosuficiente, producir parte de sus propios recursos y educar a sus hijos en casa. Su experiencia, que comparten a través de las redes sociales, ha despertado el interés de miles de personas que buscan conocer formas alternativas de organización familiar y de consumo.

Hace unos años, ambos llevaban una vida que, desde fuera, podía parecer un ejemplo de éxito. Tenían una empresa, una vivienda amplia y una familia numerosa. Sin embargo, según relatan, esa estabilidad económica no iba acompañada de la satisfacción personal que esperaban. La sensación de vacío fue creciendo con el paso del tiempo hasta llevarles a replantearse por completo su proyecto de vida.

PUBLICIDAD

El punto de inflexión llegó durante una escapada a la montaña. Aquella experiencia les hizo reflexionar sobre sus verdaderas necesidades y les permitió comprobar que podían vivir con muchos menos recursos materiales de los que consideraban imprescindibles. “Nos dimos cuenta de que no necesitábamos tanto para preguntarnos por qué estábamos tan mal”, recuerda Sandra al explicar cómo comenzó el proceso de cambio.

Tras varios años de transición, la familia lleva más de tres años viviendo rodeada de naturaleza y hace aproximadamente nueve meses se instaló en la que consideran su vivienda definitiva. Allí han construido un modelo basado en la autosuficiencia, aunque aseguran que nunca fue un objetivo preconcebido. Según explica José, las circunstancias fueron llevándolos poco a poco hacia ese estilo de vida.

PUBLICIDAD

Autosuficientes en electricidad, agua y comida

La casa funciona prácticamente al margen de las redes convencionales de suministro. La electricidad procede de un sistema formado por placas solares y baterías, mientras que el abastecimiento de agua requiere un proceso mucho más complejo que el habitual. La familia debe recogerla, transportarla hasta la vivienda, bombearla y filtrarla antes de utilizarla para el consumo diario. Además han comenzado a desarrollar una pequeña granja para avanzar hacia el autoconsumo. En ella crían cabras, gallinas y conejos, con la intención de generar parte de los alimentos que consumen habitualmente y reducir su dependencia del exterior.

El Centro de Educación Especial Infanta Lena, en colaboración con Dogtor Animal y Purina, ha puesto en marcha un proyecto piloto de terapia asistida con perros. Descubre cómo Lía, una Golden Retriever, ayuda a los alumnos a mejorar sus habilidades sociales, comunicativas y motoras, generando sonrisas y una notable relajación.

José explica que esta situación surgió de forma natural. Su primera vivienda en el campo carecía de electricidad, agua corriente e incluso conexión a internet. Aquellas limitaciones les obligaron a buscar soluciones propias y, con el tiempo, acabaron adoptando un modo de vida que hoy consideran mucho más acorde con sus prioridades.

Uno de los aspectos que más llama la atención de su proyecto es la educación en casa de sus cuatro hijos. La pareja asegura que ninguno de ellos acude al colegio y que son los propios padres quienes organizan el aprendizaje. Según explican, adaptan las actividades y los contenidos a las necesidades de cada niño, con el propósito de que el proceso educativo sea más flexible y personalizado.

Su empresa funciona gracias a la IA

A pesar de vivir en un entorno aislado, no han renunciado a la tecnología. De hecho, ambos continúan desarrollando su actividad profesional gracias a una empresa de programación que utiliza herramientas de inteligencia artificial. Este trabajo les permite obtener ingresos sin necesidad de abandonar el entorno rural en el que han decidido establecerse.

La experiencia también ha cambiado por completo su relación con los recursos naturales. Tener que generar su propia electricidad y gestionar personalmente el agua les ha hecho mucho más conscientes del consumo diario. Según explican, acciones tan cotidianas como poner una lavadora o utilizar determinados electrodomésticos adquieren una dimensión diferente cuando toda la energía depende de la capacidad de producción de la vivienda.

El proyecto tampoco ha estado exento de dificultades. La familia ha sufrido varios temporales que llegaron a destrozar parte de sus placas solares, obligándoles a reparar las instalaciones por sus propios medios. Lejos de desanimarlos, consideran que esas situaciones les han enseñado a resolver los problemas con mayor autonomía y a asumir la responsabilidad de mantener en funcionamiento todos los servicios esenciales de la casa.

A través de sus perfiles en redes sociales, conocidos como Crianza Salvaje y Capitán Salvaje, Sandra y José muestran el día a día de esta experiencia. En sus publicaciones comparten tanto los avances como las complicaciones que implica vivir en plena naturaleza, con el objetivo de demostrar que existen otras formas de organizar la vida familiar, el trabajo y el consumo sin depender completamente de los modelos tradicionales.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaEstilo de VidaFamiliaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La heredera noruega y la estrella del fútbol jugaron juntos hace cuatro años en un partido amistoso en el palacio de Skaugum

La relación de Erling Haaland con la princesa Ingrid Alexandra más allá de su abrazo viral sin camiseta: se conocen desde hace años y él ha estado en su casa

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

El matrimonio de Marco Steffanoni y Maria Teresa Nizzola optó por vivir completamente apartado de la sociedad durante años

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Las elecciones internas se celebrarán el 19 de julio. Por contra, Óscar López no tiene rival y será el rival de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

ECONOMÍA

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

DEPORTES

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031