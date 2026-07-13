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Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

El expresidente del Gobierno se ha convertido en inesperado protagonista de la previa por una frase que ha movilizado al Elíseo y la Embajada

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La selección Francesa, señalada por Mariano Rajoy con una frase racista.
La selección Francesa, señalada por Mariano Rajoy con una frase racista.

Suele criticarse cuando el fútbol habla de política, pero no a la inversa. Mariano Rajoy tampoco ha necesitado demostrar un vasto conocimiento para hacerse columnista de la Selección, de hecho se ha ganado la fama por hacerlo ‘a su manera’. Pero ha dejado de hacer gracia. El expresidente del Gobierno, en su última colaboración con el periódico El Debate, ha escrito:

“¿Qué pasará? No resulta fácil dar una respuesta a semejante pregunta. Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”.

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La frase tiene poca vuelta de hoja, si acaso la duda de si se refiere a los no nacidos en Francia, caso de Michael Olise, que lo hizo en Londres, o ya en general a los jugadores negros. Porque podría pasar lo mismo con el internacional español Aymeric Laporte, natural de Agen, o Nico Williams, de padres ghaneses, o Lamine Yamal, con sangre guineana y maroquí.

“Absolutamente inaceptables”

La nada inocente columna de Rajoy ha despertado reacciones al más alto nivel. La Embajada de Francia en España ha recordado al del PP que “todos los jugadores de la selección francesa son franceses". La ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, ha lamentado que “con cada victoria de los Bleus reaparecen las mismas obsesiones e insultos racistas”. Defiende que “no son simples deslices”, sino “un odio metódico”.

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también se ha pronunciado, calificando las palabras de Rajoy como “absolutamente inaceptables”. El presidente español, Pedro Sánchez, no ha tenido miramientos con su predecesor: “Hay quien mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. (...) España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”.

“Tenemos que ser más cuidadosos”

“Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, escribió Sánchez en la red social X. Y faltaba por saber el parecer de los protagonistas, quienes estarán sobre el terreno de juego este martes en el estadio de Dallas. El primero en mojarse ha sido otro gallego, como Rajoy, el delantero Borja Iglesias, que trasciende del fútbol por una especial sensibilidad social.

Lo ha entrevistado DAZN, y ha respondido: “Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas porque entiendo la vida y la sociedad multicultural, que cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Y Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene”, defiende el futbolista del Celta de Vigo.

“Me dan un poco de pena estas cosas -continúa en el micrófono de DAZN-, puedo entender que igual no lo dijo con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poco más cuidadosos con eso”. Pablo Pinto, el periodista que habla con Borja, recuerda que la selección española también es ejemplo de esa multiculturalidad. “Sin duda”, coincide el jugador.

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