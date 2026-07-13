España

La fruta considerada “alimento de los filósofos” en la antigua Grecia que favorece la digestión y cuida los músculos

Esta fruta es fuente de energía y rica en agua para favorecer la hidratación

Guardar
Google icon
Frutería del mercado de Triana de Sevilla (Shutterstock)
Frutería del mercado de Triana de Sevilla (Shutterstock)

Junto con la sandía y el melón, existe una fruta representativa del verano presente en la dieta mediterránea desde hace miles de años. Fenicios y griegos fueron quienes difundieron el cultivo de este fruto desde Oriente Próximo, considerado “el alimento de los filósofos” por el gran aprecio que le tenían pensadores como Platón o Diógenes. Comenzó a secarse al sol siglos después, durante la Edad Media y el Renacimiento.

Se trata del higo, una fruta con un potente sabor dulce y con una textura característica que lo convierten en un producto muy apreciado, pero además aporta nutrientes que pueden contribuir a una alimentación equilibrada cuando se consume en el contexto de una dieta saludable.

PUBLICIDAD

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), después del agua, el principal componente del higo fresco son los hidratos de carbono, especialmente glucosa, fructosa y sacarosa. Esto lo sitúa, junto al plátano, la chirimoya y las uvas, entre las frutas con mayor contenido natural de azúcares. Esta característica hace que el higo sea una fuente rápida de energía, especialmente útil para personas físicamente activas o como tentempié antes o después del ejercicio.

Pese a su dulzor, el higo también destaca por su contenido en fibra, un nutriente que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de una buena salud digestiva, ya que favorece el tránsito intestinal y contribuye a mantener el equilibrio de la microbiota. Además, una dieta rica en fibra se asocia con una mayor sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito dentro de un patrón de alimentación saludable.

PUBLICIDAD

Varios higos (Magnific)
Varios higos (Magnific)

Una futa rica en proteínas y potasio

En cuanto a las proteínas, esta fruta no sobresale por su cantidad, aunque sí contiene todos los aminoácidos esenciales, aquellos que el organismo no puede producir por sí mismo y que deben obtenerse a través de la alimentación. Aunque esta aportación es modesta y no convierte al higo en una fuente proteica relevante, sí contribuye a la diversidad nutricional de la dieta.

Entre los minerales presentes en esta fruta, el más destacable es el potasio. Este mineral resulta esencial para el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, además de contribuir al mantenimiento de una presión arterial adecuada. Por este motivo, el consumo de alimentos ricos en potasio suele formar parte de las recomendaciones para seguir una alimentación equilibrada.

Respecto a las vitaminas, la FEN señala que el higo contiene pequeñas cantidades de vitamina B6 y tiamina, dos vitaminas del grupo B implicadas en el metabolismo energético y en el funcionamiento normal del sistema nervioso. Aunque las cantidades no son elevadas, su consumo suma junto al de otras frutas y verduras para alcanzar las necesidades diarias de estos micronutrientes.

Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Los higos secos, una fuente de energía ideal para deportistas

El higo también puede consumirse seco, una presentación que se obtiene mediante un proceso de deshidratación. Durante este proceso, el contenido de agua pasa aproximadamente del 80 % al 15 %, lo que permite conservar el producto durante mucho más tiempo. Sin embargo, esta pérdida de agua concentra el resto de sus componentes, incluidos los azúcares y las calorías.

Como consecuencia, el higo seco aporta mucha más energía por cada 100 gramos que el higo fresco. También concentra la fibra y los minerales, lo que lo convierte en un alimento muy interesante desde el punto de vista nutricional, aunque conviene moderar las cantidades debido a su elevada densidad energética. Un pequeño puñado de higos secos puede ser una opción práctica para deportistas o para quienes necesiten un aporte rápido de energía durante una actividad prolongada.

Temas Relacionados

FrutasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

En unas declaraciones al diario ‘El Mundo’, el entorno del exmandatario mantiene que no entrará al choque con Moncloa porque no se rebajará al nivel de ciertos miembros del Gobierno

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Receta de crema de café con yogur griego, un postre refrescante y alto en proteína

Este postre casero, rápido de preparar y muy fresco, es ideal para disfrutar durante las sobremesas de verano

Receta de crema de café con yogur griego, un postre refrescante y alto en proteína

Detienen a cuatro personas por enterrar 46.000 toneladas de basura procedente de Francia: depositaban residuos peligrosos en suelos agrícolas

Introducían en España residuos urbanos e industriales ocultos bajo documentación falsa y los vertían sin adoptar medidas de seguridad

Detienen a cuatro personas por enterrar 46.000 toneladas de basura procedente de Francia: depositaban residuos peligrosos en suelos agrícolas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 julio

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

Mariano Rajoy quita hierro a su artículo sobre la selección francesa “sin franceses” y sostiene que no hubo “mala intención”

El alcalde de Móstoles declara el 9 de octubre como imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

DEPORTES

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1