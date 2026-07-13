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El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

El PP ha cargado en varias ocasiones contra las “evasivas” de los ministros en las sesiones de control. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado al líder de la oposición que es uno de los que más ausencias registra

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Vista de la bancada popular y de los ministros del Gobierno en el Congreso de los Diputados. (Alejandro Martínez Vélez/ Europa Press)
Vista de la bancada popular y de los ministros del Gobierno en el Congreso de los Diputados. (Alejandro Martínez Vélez/ Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo ha abierto el melón del absentismo laboral, un “cáncer” —así lo tildó— que los españoles “no podemos pagar”. Curiosamente, cuando reaviva este tema, muchas de las críticas suelen asociarse con el absentismo en el Congreso de los Diputados, donde se han vivido plenos casi vacíos durante votaciones, comparecencias y debates parlamentarios.

El Partido Popular ha atacado en varias ocasiones al Gobierno por este asunto. La bancada de Feijóo lleva meses clamando contra las reiteradas ausencias “masivas” de los ministros durante las sesiones de control parlamentario, que, según ellos, recurren a “evasivas” para evitar rendir cuentas. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprendido al líder de la oposición por haberse “pirado” en “casi el 60% de las votaciones del Congreso” y suspender el segundo debate de la pasada campaña “por una lumbalgia”. También se refirió a la ausencia de un diputado de su bancada que pidió votar telemáticamente por un “transplante capilar”, algo que no podemos verificar porque los motivos de las ausencias no son públicos.

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Cabe matizar que, en lo que atañe al debate sobre el absentismo de sus señorías, las críticas esconden su trampa. Por ejemplo, no todos los ministros son diputados en el Congreso, por lo que no tienen la obligación de acudir a las sesiones diarias, como así reza el artículo 99 del Reglamento del Congreso -si no se les convoca expresamente-.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reprochado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acuda a La Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que incurre en "absentismo laboral" al "no cumplir su responsabilidad" y dice que lo hace por "capricho" e interés personal. (Fuente: La Moncloa)

También hay que diferenciar entre las ausencias justificadas e injustificadas, ya que parte de la actividad de los diputados —tanto altos cargos como “rasos”— sucede fuera del hemiciclo, fuera de la foto: comisiones, reuniones a puerta cerrada, estudios de iniciativas, gestiones con ministerios, reuniones con alcaldes y asociaciones, negociaciones en los pasillos, asistencia a actos sociales, intervenciones en medios de comunicación...

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Sanciones por saltarse los plenos

¿Eso quiere decir que no existen ausencias injustificadas? Las hay. De hecho, el artículo 99 del reglamento interno de la Cámara Baja contempla suspender de sueldo a un parlamentario si deja de acudir “de forma reiterada y notoria” y “voluntariamente” a plenos o comisiones. En la pasada legislatura, el entonces portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, solicitó a la Mesa que dos diputados de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botran, dejasen de cobrar por negarse a asistir a todos los plenos que no tuviesen que ver con los presupuestos, asuntos catalanes o sesiones de investidura.

Mucho antes, en 1991, la Mesa del Congreso decidió suspender durante un año los derechos económicos de tres diputados de Herri Batasuna por ausentarse de manera reiterada y voluntaria de las sesiones y comisiones. También está el caso del socialista Felipe González, quien conservó su escaño tras perder las elecciones frente a José María Aznar y apenas asistió al hemiciclo en los dos primeros años de legislatura (siguió cobrando sueldo y dietas).

Sánchez y Feijóo, los que más faltan

En esta legislatura, una de las imágenes más repetidas han sido los plantes del líder de Vox, Santiago Abascal, para escenificar su enfado con el líder del Ejecutivo durante la sesión de control. “Nosotros pagando impuestos y ustedes se lo gastan en putas”, fueron sus palabras antes de abandonar el hemiciclo. No hace falta aclarar que el acting político no es un motivo válido para marcharse a casa antes de tiempo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abandonado este miércoles el hemiciclo del Congreso sin esperar a la respuesta a su pregunta de Pedro Sánchez, en la sesión de control, y el presidente del Gobierno le ha afeado la "falta de respeto" a las instituciones. (Fuente: Congreso)

En cuanto a las votaciones en pleno, un estudio elaborado por el medio Newtral publicado el pasado mes de noviembre elaboró una radiografía de las ausencias en pleno registradas en 769 votaciones durante esta legislatura, entre ellas, reales decretos-ley, proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y proyectos de ley del Gobierno.

En este sentido, el que más falta a votar es Pedro Sánchez: faltó a 58 de 89 sesiones con votación, lo que equivale al 69%. En este caso, gran parte del motivo de las ausencias se debe a su agenda de Estado. El grupo de los cinco diputados con más ausencias lo completan el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, la ministra Yolanda Díaz y los hasta hace poco diputados (y exministros) José Luis Ábalos y María Jesús Montero.

Para encontrar al siguiente diputado sin responsabilidades de ese nivel, hay que bajar hasta el séptimo puesto, donde se sitúa Gerardo Pisarello Prados, de Sumar, con un 15% de ausencias.

Solo 10 diputados de 350 han faltado más de cinco veces a votar

La clasificación no se limitaba al número bruto de votaciones. También incorporó un índice de ausencias por sesión para corregir una distorsión habitual en la actividad parlamentaria: no todos los días se vota lo mismo, algunas jornadas incluyen una sola votación, mientras que otras superan el centenar. Ese ajuste altera de forma visible algunos casos. Ejemplo de ello fue el diputado del PP Guillermo Mariscal, que ocupó el quinto puesto si se cuentan las votaciones en las que no participó, pero que caía hasta la posición 31 cuando el cálculo se hace por sesiones.

En cuanto a la fotografía general, los datos mostraron que la mayoría de la Cámara Baja mantuvo una presencia “muy alta” en las votaciones: 161 diputados han emitido siempre algún tipo de voto y el 94% se ha ausentado en menos de cinco sesiones. Sin ir más lejos, en la última votación celebrada el pasado 25 de junio, en la que se convalidó el programa de transporte ‘Verano Joven’, solo hubo una ausencia notificada: el diputado del PP, Juan Bravo.

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