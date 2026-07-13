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“Totalmente exhaustos, pero aliviados”: una pareja sobrevive cinco días hasta su rescate en las Dolomitas con agua de un arroyo y hierbas silvestres

Davide Cesaroni y Chiara Pesaresi, con experiencia en el senderismo, emprendieron una ruta, pero las condiciones del recorrido les impidieron continuar o volver sobre sus pasos

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Davide Cesaroni y Chiara Pesaresi en una entrevista con la RAI. (Captura de pantalla)
Davide Cesaroni y Chiara Pesaresi en una entrevista con la RAI. (Captura de pantalla)

Davide Cesaroni y Chiara Pesaresi, un matrimonio originario de Osimo, al este de Italia, han sobrevivido durante cinco días en las Dolomitas antes de ser localizados con vida por los equipos de rescate. Su hallazgo puso fin a una intensa operación de búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, amigos y a toda la comunidad montañera italiana.

La pareja, con experiencia en el senderismo, había decidido emprender una travesía desde el refugio de Pordenone, situado en el valle de Cimoliana, con la intención de alcanzar el refugio Padua. El trayecto elegido incluía el paso por el Campanile di Val Montanaia, el pico más emblemático de la zona. Pero, nunca llegaron al refugio donde tenían reserva para la noche del jueves, 2 de julio, según informa la prensa local.

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El último contacto con sus allegados se produjo la noche anterior. A partir de ese momento, tanto Davide, de 41 años, como Chiara, de 38, dejaron de responder a sus teléfonos. Fue al inicio de la tarde del lunes siguiente cuando, ante la ausencia de noticias y la falta de regreso, sus familiares decidieron acudir a los servicios de emergencia, lo que activó el dispositivo de búsqueda. Ese día ninguno de los dos acudió a su puesto de trabajo

Un operativo de rescate a contrarreloj

Los rescatistas encontraron el vehículo de la pareja estacionado cerca del refugio Pordenone, lo que llevó a centrar las primeras labores de rastreo en esa área. El operativo movilizó a los 118 servicios de emergencia del Véneto, la Protección Civil, el Rescate Alpino, los Bomberos y la Guardia di Finanza. Tres helicópteros sobrevolaron la zona, mientras decenas de rescatistas recorrían los principales senderos tanto del lado del Véneto como del Friuli Venezia Giulia.

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Las Dolomitas. (Magnific)
Las Dolomitas. (Magnific)

Desde un primer momento, se manejó la hipótesis de que los excursionistas podrían encontrarse en el lado del Friuli Venezia Giulia, aunque las operaciones no se limitaron a esa región. Al amanecer del lunes, dos equipos del Socorro Alpino del Centro Cadore y de Pieve di Cadore se reunieron en el campo deportivo de Vallesella junto al centro móvil de coordinación para realizar una inspección adicional en el lado cadorino, en la provincia de Belluno. La búsqueda se mantuvo mientras la luz lo permitió y se reanudó en cuanto fue posible.

Localizados en una zona de difícil acceso

La mañana del martes 7 de julio, los esfuerzos se centraron en el Friuli y, en particular, en el sendero Marini. Este recorrido, prácticamente abandonado y de tránsito extremadamente complicado, conecta la forcella Spe con el refugio Pordenone y atraviesa el vivac Gervasutti, situado a unos 2.000 metros de altitud. El sendero ya había sido sobrevolado el lunes, pero se consideró imprescindible inspeccionarlo tanto a pie como desde el aire.

Un equipo fue transportado hasta la forcella Spe por el helicóptero del Air Service Center, colaborador del Socorro Alpino Dolomitas Bellunesas, para avanzar a pie por el sendero en desuso. Otro equipo continuó la inspección aérea. Fue precisamente desde uno de los helicópteros cuando los rescatistas lograron avistar a la pareja en medio del bosque, cerca de unas ruinas. Un voluntario descendió hasta dar con ellos: estaban vivos, aunque agotados tras varios días a la intemperie.

Cinco días de supervivencia extrema

En una entrevista para la RAI, la televisión pública italiana, Davide contaba que se encontraban “totalmente exhaustos, pero extremadamente aliviados”. Sobrevivir en mitad de la nada no fue sencillo. Chiara añadía que consiguieron construir “un pequeño refugio” debajo de un árbol donde esperar a su rescate.

El itinerario seguido por la pareja era asequible, pero las condiciones del recorrido, con deslizamientos y pedreras de piedra dura, les impidieron continuar o volver sobre sus pasos. Se detuvieron cerca de las ruinas porque había un arroyo, lo que les permitió disponer de agua durante su odisea.

Durante esos días, Davide y Chiara subsistieron alimentándose de hierbas silvestres de la zona y el agua del arroyo. El lunes, ambos escucharon el paso de los helicópteros, pero no consiguieron hacerles señales. Al menos sabían que les buscaban. Tardarían cinco días en dar con ellos.

Tres voluntarios se quedaron con ellos para evaluar su estado físico y organizar la evacuación. Posteriormente, fueron trasladados en el helicóptero junto con un rescatista del Centro Cadore hasta el refugio Pordenone, donde quedaron a cargo del Socorro Alpino de Valcellina. Tras el rescate, la única prioridad de Davide y Chiara es regresar a Osimo, donde les esperan familiares y amigos.

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