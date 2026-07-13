Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”

Aymeric Laporte se verá las caras con Francia. (Reuters/Brett Davis)

España ya sabía el camino antes de enfrentarse a Bélgica. Ganó ‘in extremis’ y se citó con Francia por un hueco en la final del Mundial 2026. Un partido con sabor a “clásico europeo” y especial para uno de los fijos de Luis de la Fuente en el once. Y es que el central, Aymeric Laporte, nació en Pabu, un pueblo al sur del país vecino.

No obstante, hoy lidera la mejor defensa del Mundial junto con un jovencísimo Pau Cubarsí y un guardameta que conoce a la perfección tras su paso, por segunda vez, por el Athletic Bilbao. Eso sí, ahora tendrá un reto mayúsculo al enfrentarse al mejor ataque: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué o Bradley Barcola.

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Laporte corta el ataque belga. (Reuters/Kiyoshi Mio)

Laporte empezó a jugar en el Sporting Union Agen, el club de su ciudad natal. Con solo 12 años entró en un instituto de deporte-estudio para compaginar las clases y los entrenamientos. El salto llegó en febrero de 2019, cuando los ojeadores del Athletic Club le vieron jugar un amistoso. No obstante, para poder fichar por dicho equipo, necesitaba que alguien de sus parientes fuera vasco. Y lo encontró gracias a sus bisabuelos paternos.

La normativa FIFA sobre menores le obligó a jugar cedido en el Aviron Bayona durante la temporada 2009-2010, aunque cruzaba la frontera constantemente para entrenar en Lezama con el Cadete A. Tenía 15 años, no hablaba ni castellano ni euskera. A pesar de ello, un par de años más tarde debutó con el primer equipo de la mano de Marcelo Bielsa.

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Las puertas que nunca se abrieron en Francia

Laporte pasó por todas las categorías inferiores de la selección francesa y llegó a ser capitán de la sub-21, sumando 51 partidos entre todas las categorías. Sin embargo, la oportunidad con la absoluta nunca llegó. Deschamps lo convocó en tres ocasiones entre 2016 y 2019, incluido un amistoso contra España en Saint-Denis en 2017 en el que se quedó en el banquillo.

“Llamé a Laporte para jugar porque sabía que podría ser convocado por España”, dijo en 2016 Deschamps la primera vez que convocó al central. Cansado de esperar, intentó contactar con el técnico francés sin éxito en 2019. Fue entonces cuando decidió que su camino como ‘Le Bleu’ había acabado.

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Deschamps reaccionó: “El único mensaje que recibí de su parte es el del mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre. Ha estado siempre en las prelistas de convocados, pero ha habido competencia para su puesto“, defendió entonces. Laporte, por su parte, siempre ha insistido en que su decisión no fue impulsiva: esperó cinco años una oportunidad que nunca llegó antes de apostar por el país donde había construido prácticamente toda su carrera.

Laporte bloqueando un tiro a Cristiano Ronaldo en los octavos de final del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La nacionalización, con tropiezo de por medio

Con la etapa en Francia cerrada antes de empezar, la RFEF y Luis Enrique movieron ficha. Sin embargo, Laporte no cumplía con el requisito de diez años de residencia continuada en España, así que se optó por la vía extraordinaria de la carta de naturaleza, que necesita aprobación del Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia y con el aval del Consejo Superior de Deportes. El 11 de mayo de 2021, el futbolista era español.

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En este Mundial 2026, con el 14 a la espalda, Laporte ha sido titular indiscutible en todos los partidos. La zaga española, con Pau Cubarsí como pareja habitual cada vez más sólida, ha sido la más fiable del torneo: solo ha encajado un gol en seis partidos y apenas ha permitido 1,81 goles esperados a sus rivales.

El repaso partido a partido lo confirma. Ante Cabo Verde (0-0) se reencontró con Steven Moreira, excompañero suyo en la sub-21 francesa. Contra Arabia Saudí (4-0) firmó una asistencia. Ante Uruguay (1-0) formó un “match” defensivo perfecto junto a Cubarsí. En dieciseisavos, frente a Austria (3-0), fue testigo de excepción del récord histórico de Unai Simón. En octavos, ante Portugal (1-0), cumplió su partido número 50 con España. Y en cuartos, contra Bélgica (2-1), volvió a ser decisivo: lideró al equipo en recuperaciones con seis, sacó un balón bajo palos con una chilena que se celebró casi como un gol.

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Con el torneo avanzado, Laporte es el tercer jugador con más pases con éxito del Mundial (385), por detrás de Cubarsí (416) y Rodri (471); el segundo en pases progresivos (54); y el séptimo en duelos aéreos ganados (16). Fuera del campo, Laporte se ha ganado un papel de líder tranquilo en el vestuario, mezcla de veteranía y cercanía con los más jóvenes. Con Lamine Yamal comparte partidas de Fortnite durante la concentración; con Gavi protagonizó un vídeo de broma en TikTok.

Conducción de balón de Laporte. (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

“Representar a España es algo increíble”

Con el paso de los años, la polémica por su cambio de selección ha ido perdiendo fuerza. El propio Laporte la recuerda sin rodeos: “Al principio hubo mucha gente hablando, hubo muchas críticas por el cambio de nacionalidad. Es entendible, pero yo lo tenía claro, mi familia también; hablé con ellos antes de venir. Y desde entonces, la verdad es que las cosas han ido bastante bien, estoy muy contento, me acogieron superbien”. Ahora le espera ese duelo contra su selección de origen y donde construyó toda su carrera antes de dar el salto a la élite: “Representar a España es algo increíble, aquí me siento como en casa”, resumió.

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