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España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

El Banco de España y la CNMC concluyen que los mercados europeos y españoles resistieron mejor el avance de la concentración empresarial que los estadounidenses durante las dos últimas décadas

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En Estados Unidos, numerosos estudios han documentado desde comienzos de los años 2000 cuatro tendencias que apuntan al deterioro de la competencia. (Montaje Infobae)
En Estados Unidos, numerosos estudios han documentado desde comienzos de los años 2000 cuatro tendencias que apuntan al deterioro de la competencia. (Montaje Infobae)

Los mercados de España y de la Unión Europea (UE) muestran menos señales de debilitamiento de la competencia empresarial que los de Estados Unidos, según un análisis publicado en junio de 2026 por el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El estudio, elaborado con datos de cerca de 360.000 empresas españolas entre 2004 y 2023, compara la evolución de varios indicadores clave —concentración de mercado, entrada de nuevas empresas y márgenes de beneficio— y concluye que las tendencias observadas al otro lado del Atlántico no se replican con la misma intensidad en Europa.

Para entender qué significa que la competencia se “debilite”, conviene partir de una idea sencilla: un mercado funciona bien cuando hay suficientes empresas rivalizando por los mismos clientes, lo que obliga a ofrecer mejores precios y productos. Cuando esa rivalidad disminuye —porque pocas empresas dominan el mercado, porque es difícil que entren nuevas o porque las existentes pueden cobrar mucho más de lo que les cuesta producir—, los consumidores salen perdiendo. Eso es, en esencia, lo que los economistas llaman deterioro de la competencia.

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El caso estadounidense: cuatro señales de alarma

En Estados Unidos, numerosos estudios han documentado desde comienzos de los años 2000 cuatro tendencias que, tomadas en conjunto, apuntan a ese deterioro. Primera: los márgenes empresariales —la diferencia entre lo que cobra una empresa y lo que le cuesta producir— subieron con fuerza. Segunda: los beneficios corporativos crecieron en paralelo. Tercera: el mercado se concentró más, con las grandes empresas acaparando cuotas cada vez mayores. Cuarta: el dinamismo empresarial cayó, con menos empresas nuevas entrando al mercado y menos saliendo. Esa combinación de las cuatro señales a la vez es lo que preocupa a los economistas, porque sugiere que las empresas dominantes pudieron subir precios sin que la competencia lo corrigiera.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/Yves Herman)
El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (REUTERS/Yves Herman)

Según recoge el informe del Banco de España y la CNMC, citando investigaciones de los economistas Ufuk Akcigit y Sina T. Ates, el peso de las 20 mayores compañías por sector creció en torno a cinco puntos porcentuales (pp) en Estados Unidos entre 2000 y 2012. Al mismo tiempo, las tasas de entrada y salida de empresas registraron un descenso sostenido que se ha interpretado como una señal de mayores barreras para competir.

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Europa y España: señales más débiles y menos consistentes

En España, la concentración de mercado apenas aumentó 0,2 puntos en el índice que mide la cuota conjunta de las cuatro mayores empresas por sector entre 2004 y 2023, frente a los 3 puntos registrados en la UE según datos de la Comisión Europea. En Estados Unidos, el indicador equivalente para las 20 mayores compañías por sector creció en torno a 5 pp entre 2000 y 2012, según investigaciones de los economistas Ufuk Akcigit y Sina T. Ates, citadas en el informe.

Donde la diferencia entre Europa y Estados Unidos resulta más nítida es en la relación entre márgenes y beneficios. En Estados Unidos, ambas variables subieron a la vez y el incremento de márgenes lo protagonizaron las grandes corporaciones, lo que refuerza la hipótesis del poder de mercado: empresas grandes que cobran más porque pueden.

El Parlamento Europeo. (Europa Press)
El Parlamento Europeo. (Europa Press)

En España, los márgenes también subieron —de 1,06 en 2004 a 1,32 en 2023—, lo que significa que el margen entre el precio y el coste unitario de producción pasó del 6% al 32%. Sin embargo, la tasa de beneficios en 2023 aún se situaba por debajo de los niveles de 2004-2007. Esa divergencia entre márgenes y beneficios tiene una explicación: el aumento de márgenes se concentró en las empresas más pequeñas, no en las grandes, y coincidió con períodos de crisis en los que esas empresas necesitaban generar recursos propios para pagar costes que no podían recortar —como salarios de empleados fijos o gastos financieros— ante el endurecimiento del acceso al crédito. Es decir, subieron márgenes para sobrevivir, no para enriquecerse.

Los economistas Germán Gutiérrez y Thomas Philippon, cuyo trabajo cita el informe del Banco de España y la CNMC, sostienen que, si en los años noventa los mercados estadounidenses eran más competitivos que los europeos, esa situación se ha revertido. Atribuyen el mejor desempeño europeo, entre otros factores, a que la política de competencia en la UE está delegada en instituciones supranacionales más independientes.

Las alertas que persisten en Europa

La imagen no es, con todo, completamente tranquilizadora. El Parlamento Europeo, en su informe anual sobre política de competencia de 2024, advirtió de que “la débil competencia ha tenido impactos negativos significativos sobre los consumidores, el poder adquisitivo, la competitividad de las empresas europeas y el crecimiento económico en su conjunto”, y señaló especialmente la concentración en los mercados digitales: buscadores, redes sociales, inteligencia artificial y computación en la nube.

El centro de análisis europeo Bruegel alertó en 2025 de que, entre 2000 y 2024, la Comisión Europea solo bloqueó 22 de las 8.289 fusiones empresariales que le fueron notificadas, un 0,3% del total, lo que abre interrogantes sobre la capacidad del regulador para frenar la concentración en sectores tecnológicos dominados por grandes plataformas estadounidenses.

El propio informe del Banco de España y la CNMC advierte de que sus conclusiones positivas a nivel agregado “no excluyen la posibilidad de que se produjera un menoscabo de la competencia en algunos mercados específicos”, y reclama análisis más desagregados por sector para detectar posibles problemas concretos.

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