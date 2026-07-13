España

El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

El edil popular declarará el próximo 9 de octubre. El tribunal acuerda la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular

Guardar
Google icon
El alcalde de Móstoles mantiene una reunión de trabajo. (Ayuntamiento de Móstoles/Europa Press)
El alcalde de Móstoles mantiene una reunión de trabajo. (Ayuntamiento de Móstoles/Europa Press)

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre tras la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por presunto acoso sexual y laboral. Según una información adelantada por El País y confirmada por la agencia EFE, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

Entre ellos, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante Antonio Suárez-Valdés, se encuentra el exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del consistorio, David Zamorano.

PUBLICIDAD

El recurso judicial de la exedil se apoyó en diversos materiales probatorios, entre ellos grabaciones de conversaciones y documentación relacionada, con el propósito de demostrar supuestas peticiones de favores sexuales por parte del alcalde y un patrón de acoso repetido posterior al rechazo de la víctima, con la finalidad de aislarla y reducir su visibilidad profesional dentro del Ayuntamiento.

La denuncia de la exedil puso el acento también en la desprotección institucional por parte del partido y el consistorio y la supuesta revictimización que enfrentó. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido una de las que ha cerrado filas con Bautista, reiterando que nadie había demostrado “nada”. Su número dos, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, amenazó en paralelo con impulsar acciones legales contra la exconcejala por considerar que actuó “de mala fe” y supuestamente manipuló pruebas.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PPEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jesús Vázquez , nutricionista: “El error que comete casi todo el mundo en la playa es salir del agua demasiado pronto”

El especialista explica los beneficios que obtiene el organismo al prolongar el baño

Jesús Vázquez , nutricionista: “El error que comete casi todo el mundo en la playa es salir del agua demasiado pronto”

Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera: sufrió una hipoxia tras la neumonía y ya recibe tratamiento especializado

El programa Fiesta desvela nuevos detalles sobre la recuperación de la baronesa Thyssen, que permanece alejada del foco mediático en la Costa Brava mientras continúa recuperándose

Última hora sobre el estado de salud de Tita Cervera: sufrió una hipoxia tras la neumonía y ya recibe tratamiento especializado

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Como todos los días, el precio actualizado de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Revisar el estado del coche o de los neumáticos, hasta el nivel de líquidos, son prácticas que deben realizarse y no pasar por alto antes de que sea demasiado tarde

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

El calor se ceba con el este de España pero da un respiro en el oeste: estás son las ciudades que llegarán a 40º y las que apenas superarán los 30º

La Aemet ha activado los avisos por temperaturas elevadas y tormentas en siete comunidades autónomas este lunes

El calor se ceba con el este de España pero da un respiro en el oeste: estás son las ciudades que llegarán a 40º y las que apenas superarán los 30º
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Las cinco cosas que tienes que revisar en el coche antes de irte de vacaciones este verano: de la batería a los frenos

Zapatero prometió al juez que le explicaría el origen de las joyas en “una semana o diez días”, ¿qué implica que no lo haya hecho?: “No tenía obligación legal”

El Congreso ya ha sancionado a tres de sus señorías por absentismo laboral: estos son los diputados que más faltan a votar

La doble ‘tortura’ de los enfermos de cáncer con el ascensor 39 del Hospital Clínico de Madrid: “Me han suspendido tres sesiones de radioterapia en una semana por las averías”

La Justicia avala la suspensión de empleo y sueldo durante tres días a un trabajador de Renfe por retar a un compañero a verse después del trabajo para pelear

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 13 de julio

Vigilar el absentismo laboral ya ocupa el 80% del negocio de los detectives privados en España: “El empresario debe partir de una sospecha para investigar”

España y Europa muestran menos señales de debilitamiento de la competencia que Estados Unidos

La compra de viviendas se enfría mientras los precios en máximos dificultan el acceso a las familias y reducen la rentabilidad

La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

DEPORTES

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

Borja Iglesias reacciona al artículo racista de Rajoy: “Francia es tan rica por esa multiculturalidad. Me dan un poco de pena estas cosas”

España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Cuando la selección francesa estaba formada por hijos de migrantes españoles: de Eric Cantona a Manuel Amorós o Bernardo Pardo

Aymeric Laporte, de capitán de Francia sub-21 a jefe de la zaga de Luis de la Fuente: “Representar a España es increíble”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1