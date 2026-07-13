El alcalde de Móstoles, imputado por acoso sexual y laboral a una exconcejal

El alcalde de Móstoles mantiene una reunión de trabajo. (Ayuntamiento de Móstoles/Europa Press)

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre tras la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por presunto acoso sexual y laboral. Según una información adelantada por El País y confirmada por la agencia EFE, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

Entre ellos, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante Antonio Suárez-Valdés, se encuentra el exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del consistorio, David Zamorano.

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El recurso judicial de la exedil se apoyó en diversos materiales probatorios, entre ellos grabaciones de conversaciones y documentación relacionada, con el propósito de demostrar supuestas peticiones de favores sexuales por parte del alcalde y un patrón de acoso repetido posterior al rechazo de la víctima, con la finalidad de aislarla y reducir su visibilidad profesional dentro del Ayuntamiento.

La denuncia de la exedil puso el acento también en la desprotección institucional por parte del partido y el consistorio y la supuesta revictimización que enfrentó. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido una de las que ha cerrado filas con Bautista, reiterando que nadie había demostrado “nada”. Su número dos, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, amenazó en paralelo con impulsar acciones legales contra la exconcejala por considerar que actuó “de mala fe” y supuestamente manipuló pruebas.

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