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España jugará contra Inglaterra o Argentina este Mundial gane o pierda contra la selección francesa: el olvidado partido por el tercer y cuarto puesto

Los jugadores de Luis de la Fuente no harán las maletas en caso de derrota el martes. Se juega el sábado, 24 horas antes de la gran final, en Texas

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Messi, Lamine Yamal y Bellingham. (Montaje Infobae)
Messi, Lamine Yamal y Bellingham. (Montaje Infobae)

España está enfocada en volver a derrotar a Francia, esta vez en las semifinales del Mundial, tras haberlo hecho en esta misma fase en la Nations League y en la Eurocopa, con un gol memorable de Lamine Yamal. La Selección tiene ante sí el desafío de hacer morder el polvo al mejor equipo del torneo por juego y resultados, si bien aún no se había enfrentado a una de las candidatas, como sí lo hizo España frente a Portugal. El camino de los de Didier Deschamps ha sido Senegal, Irak y Noruega en fase de grupos y Suecia, Paraguay y Marruecos ya en eliminatorias.

Pero también obliga decir que solo Paraguay le ha hecho pasar apuros, y no porque amenazara la portería de Mike Maignan, sino por la dureza para defender la propia, y que frente a Noruega y Marruecos solventó con oficio en el tiempo reglamentario. O que solo Kylian Mbappé lleva ocho goles, frente a los once en total de España en el torneo. Que, sumados los de Ousmane Dembélé, cinco, ya son doce. O que ha recibido dos, solo uno más que Unai Simón. Que, para pasar a la final, los de Luis de la Fuente deben subir el nivel respecto a Portugal, pero sobre todo respecto a Bélgica.

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Cuándo se juega el tercer y cuarto puesto

Se trata de la primera ocasión que van a disputar las semifinales de un mundial los cuatro mejores equipos del ranking FIFA. Para España no es algo menor, pese a que hace apenas dos años levantaba un gran título o que tenemos en la memoria el gol de Andrés Iniesta. La Selección solo había estado en esta ronda en 2010, precisamente cuando se puso la primera estrella en el pecho. Además, puede decir que habrá pasado en Estados Unidos todo el campeonato, pase lo que pase. Eso sí, no será lo mismo ganar que perder, como bien podría decir Mariano Rajoy, inesperado protagonista de la previa por racismo.

Quien gane el Francia-España -porque España juega de visitante- pasa a la final. Quien pierda, al tercer y cuarto puesto, un indeseado encuentro entre quienes acariciaron la gloria. Pese a esto, es la oportunidad de terminar con victoria y con el ‘bronce’, aunque nadie lo recuerde después. España, seguro, jugará con Inglaterra o Argentina, según se dé en la otra semifinal. El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se disputará solo 24 horas antes de la final, es decir el sábado 18 de julio. Se juega en el estadio de Miami, con inicio a las 23:00 horas -las 17:00 en el este de Estados Unidos-.

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Los ganadores del tercer puesto

El tercer puesto mundialista tiene una historia que arranca en 1934, cuando Alemania venció a Austria por 3-2 en la primera edición de este tipo de encuentro. Desde entonces, y con la excepción del Mundial de 1950 -que utilizó un formato de liguilla final en lugar de eliminatorias directas-, el partido por el bronce se ha disputado en todas las ediciones del torneo.

Por repasar los últimos mundiales, en Francia 1998, Croacia venció a Holanda por 2-1; en Corea-Japón 2002, Turquía derrotó al anfitrión, Corea del Sur, por 3-2. Alemania repitió podio en Sudáfrica 2010, y en Brasil 2014 fue Holanda quien se llevó el partido al golear a la Brasil anfitriona por 3-0. En Rusia 2018, Bélgica superó a Inglaterra por 2-0, y en Catar 2022, Croacia volvió a subirse al tercer escalón del podio al imponerse a Marruecos por 2-1.

El destino de España se decide el martes frente a la selección francesa. Será en el estadio de Arlington, en Texas, a partir de las 21:00 horas. Si vence, la gran final es el domingo 19 de julio, en el estadio de Nueva Jersey, en Nueva York, a la misma hora.

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