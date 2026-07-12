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El incendio de Los Gallardos muestra “el impacto de la inacción y el negacionismo climático del Gobierno de Andalucía”

Ecologistas en Acción advierte que la falta de compromiso de PP y Vox ante el cambio climático incrementará la frecuencia y la gravedad de estos eventos catastróficos

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Imagen de cómo las llamas han arrasado Los Gallardos en Almería. (REUTERS)
Imagen de cómo las llamas han arrasado Los Gallardos en Almería. (REUTERS)

El devastador incendio de Los Gallardos en Almería, que ha dejado al menos 12 víctimas mortales, 23 desaparecidos y unas 7.000 hectáreas arrasadas, evidencia cómo el negacionismo climático multiplica la magnitud y letalidad de los fuegos, según ha denunciado en un comunicado Ecologistas en Acción. La organización ambientalista advierte de que la falta de políticas efectivas y la inacción frente al cambio climático configuran un escenario donde estos desastres serán cada vez más habituales y destructivos.

El operativo desplegado para combatir el fuego que se declaró en Los Gallardos en la tarde del jueves, en el paraje de Almocáizar, y que ha sido estabilizado en la mañana de este domingo, ha incluido a cientos de bomberos forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y decenas de medios aéreos, lo que ilustra el nivel de dificultad para contener estos siniestros. Pero pese al amplio despegue, indica Ecologistas en Acción, no se ha podido evitar la pérdida de vidas y la destrucción de viviendas. De hecho, este incendio es ya el más mortífero del siglo XXI en España.

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“Es cada vez más evidente que la sociedad no está preparada para este nuevo escenario que provoca el cambio climático, y también es evidente que la inacción y el negacionismo climático provocan destrucción y muertes. Cada año en los países del ámbito mediterráneo se sufren incendios de mayor amplitud y consecuencias más catastróficas. Ya sucedieron en Portugal y Grecia, el año pasado desolaron amplias zonas del noroeste de la Península y ahora llegan al sur", recuerda la organización.

También se muestran muy críticos con la respuesta del Gobierno andaluz que lidera el ‘popular’ Juanma Moreno junto con Vox, pues consideran que “existen responsabilidades políticas evidentes en el escenario catastrófico” de Los Gallardos, aunque también señala como responsables a la anterior administración del PSOE por permitir ciertas leyes en la región. “Los políticos que no han hecho nada frente al creciente cambio climático ahora se lamentan”, sostiene la organización.

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“La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad se están viviendo ahora, y son responsables tanto la anterior administración del PSOE como las posteriores del PP”, indican en el comunicado.

Un amplio dispositivo trabaja para extinguir el incendio en Los Gallardos. (Europa Press)
Un amplio dispositivo trabaja para extinguir el incendio en Los Gallardos. (Europa Press)

La organización también critica la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), al considerar que facilita la urbanización de terrenos no urbanizables y fomenta la expansión de segundas residencias ajenas a la explotación agrícola o forestal. Esta normativa “agravará la exposición de la población a situaciones de emergencia y dificultará la gestión de los incendios”, añaden.

No hay planes de emergencias o no están actualizados

En el plano de la prevención, Ecologistas en Acción señala el fracaso de los planes municipales de emergencia. El Decreto 371/2010 obliga a los municipios andaluces en zonas de riesgo a contar con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF), pero muchos ayuntamientos, aseguran, carecen de estos documentos o no los han actualizado. “La inmensa mayoría son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas”, detalla la organización. Tampoco existen simulacros para informar a la ciudadanía sobre protocolos de confinamiento o evacuación.

“Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas”, insiste la organización ecologista.

La UME continúa trabajando en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), por ejemplo, han extinguido las llamas que se dirigían hacia el cementerio de El Marchal. (UME/X)

Asimismo denuncian la ausencia de Planes de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF) en diseminados urbanísticos y urbanizaciones aisladas, a pesar de su carácter obligatorio en zonas de peligro, pues se tratara de instrumentos que permiten evaluar riesgos, definir medidas preventivas y organizar evacuaciones, pero “no se implementaron en las áreas afectadas por el incendio de Los Gallardos”.

“Ante este escenario, es muy preocupante que se acabe de constituir un gobierno en Andalucía que asume el negacionismo climático y se compromete por escrito a la inacción climática. En la una de las regiones del mundo que puede sufrir, y ya se está evidenciando, con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático, con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el nuevo gobierno andaluz se compromete a no hacer nada. Quienes no actúen frente al cambio climático serán responsables de sus consecuencias", concluye la organización.

Después de que hacia las 11:00 de este domingo el Infoca haya dado por estabilizado el incendio en Los Gallardos, se ha autorizado el regreso de 1.000 personas que permanecían desalojadas por este fuego.

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