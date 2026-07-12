La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

Una conductora coloca una baliza V-16.

La baliza V-16 registró más de 2.500 activaciones diarias en junio, una cifra que refleja el avance progresivo de este dispositivo entre los conductores españoles desde que se convirtió en obligatorio el pasado 1 de enero para señalizar emergencias en carretera. Los datos, facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a la agencia EFE, muestran que el salto en el uso del dispositivo ha sido notable: cuando su empleo era voluntario, apenas se contabilizaban unas 200 activaciones al día.

La evolución mes a mes traza una curva de adopción sostenida. Tras la entrada en vigor de la medida en enero, las activaciones se dispararon hasta superar las 69.000 ese mes, aunque en los dos meses siguientes se produjo un leve retroceso. Desde abril la tendencia volvió a ser al alza, y junio cerró con 75.000 casos registrados, el dato más alto desde la implantación obligatoria. La DGT estima que, de los 28 millones de vehículos en circulación en España, ya se han vendido alrededor de 16 millones de balizas.

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Antes de que el dispositivo entrara en vigor, la DGT tenía conocimiento de unas 8.600 incidencias mensuales en las vías. Ese número se ha multiplicado por ocho desde entonces, hasta alcanzar las 69.000 al mes en la actualidad, lo que refleja la capacidad del sistema para hacer visibles emergencias que antes pasaban desapercibidas para los organismos de control.

Vehículos circulan por la la A-5 (Eduardo Parra / Europa Press)

La Guardia Civil, obligada

La V-16 sustituyó a los triángulos de señalización de emergencia y funciona mediante conexión automática a la plataforma DGT 3.0, que transmite la ubicación del vehículo de forma anónima. Los demás usuarios de la vía reciben el aviso a través de los paneles de mensaje variable de las carreteras o de sus propios navegadores, lo que permite alertar al tráfico circundante sin que el conductor tenga que abandonar el vehículo.

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Para reforzar ese ritmo de adopción, la DGT prepara una instrucción formal por la que los agentes de tráfico de la Guardia Civil estarán obligados a personarse en el lugar cada vez que se active una baliza en su zona de patrullaje. El director general de Tráfico, Pere Navarro, explicó que se trata de formalizar una práctica que los agentes ya venían realizando. “La policía de tráfico ya lo venía haciendo, pero queremos formalizarlo y esto es de sentido común”, declaró el responsable. El borrador de la instrucción está, según sus propias palabras, “encima de la mesa para firmar”, por lo que su entrada en vigor se producirá “en breve”.

El director recuerda que en caso de avería o accidente, el no uso de la V16 puede llevar a sanciones.

“Hay que llevarla y punto”

Navarro subrayó que la vocación del cuerpo no es sancionadora. “A los guardias civiles de tráfico lo que más les gusta no es sancionar sino ayudar y auxiliar a los conductores”, afirmó. La instrucción vendría a dar cobertura normativa a esa disposición, convirtiendo la asistencia al conductor en una obligación reglamentada y no en una práctica discrecional.

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La DGT ha lanzado también una campaña informativa en las principales cadenas de radio para recordar la obligatoriedad del dispositivo y promover su uso. Navarro insiste en que no llevar la V-16 en el vehículo conlleva una sanción y ha emplazado a los conductores a no salir a la carretera sin ella. “Hay que llevarla y punto”, sentenció el director general.

El dispositivo ha despertado interés más allá de las fronteras españolas. Alemania, Bélgica y Portugal han mostrado su disposición a adoptarlo en sus propias carreteras, y en la sede de la Comisión Europea en Bruselas se le conoce ya como ‘la baliza española’. Navarro calificó su implantación de “proyecto de país” y lamentó que el debate político que rodeó su puesta en marcha generara lo que describió como una “controversia estéril” que no alteró, a su juicio, el fondo de la cuestión: una ley que obliga y que, según el director general, acabará por cumplirse.

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