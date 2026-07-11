España

Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

“Estoy aquí para dar debates valientes”, ha defendido el presidente del PP, quien cree ir “por el buen camino” a tenor de las reacciones a sus propuestas

Guardar
Google icon
El presidente del PP asegura que está en primera línea para plantear "debates valientes".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido al paso de las críticas recibidas en las últimas semanas por sus posiciones sobre el absentismo laboral y la llamada ley de nietos con un mensaje de desafío: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual, porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes”. El dirigente popular ha añadido que las polémicas de estos días demuestran que va “por el buen camino”.

Feijóo ha subrayado que “no lleva toda su vida dedicándose a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarse con lo que hereda”. Las críticas, ha dicho, son “razonables” y no le frenan. Con ese tono, ha repasado uno a uno los frentes abiertos esta semana.

PUBLICIDAD

El pasado martes, en Bilbao, afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, con un coste que cifró en más de 30.000 millones de euros, frente a un déficit de la Seguridad Social de 70.000 millones. Este sábado ha defendido que esa posición responde a su voluntad de construir una España “en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga”.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este sábado en Valladolid. (Claudia Alba/Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este sábado en Valladolid. (Claudia Alba/Europa Press)

Concebido no nacido

El pasado 29 de junio, en una entrevista en EsRadio, Feijóo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar” votantes a través de la conocida como ley de nietos, que otorga la nacionalidad española a descendientes de españoles. El líder del PP ha reiterado este sábado que cuestionó esa norma por permitir que millones de personas obtengan la nacionalidad “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”.

PUBLICIDAD

La semana pasada, en una entrevista en Antena 3, el presidente del PP anunció que, si llega a la presidencia del Gobierno, impulsará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como miembro de la familia a efectos de ayudas públicas. La medida iría en la línea de la norma promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este sábado ha vuelto a referirse a ello al defender que el Gobierno pueda ayudar a quienes vayan a ser padres “antes de que un niño nazca”.

Feijóo ha lanzado ese mensaje en el cierre del XVI Congreso de las Nuevas Generaciones del PP (NNGG) celebrado en Valladolid, donde la organización juvenil ha renovado su dirección: Ignacio Dancausa asume la presidencia en sustitución de la diputada vasca Bea Fanjul. El acto ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros miembros de la dirección nacional.

Alfonso Fernández Mañueco, Ignacio Dancausa, Alberto Núñez Feijóo y Beatriz Fanjul. (Claudia Alba/Europa Press)
Alfonso Fernández Mañueco, Ignacio Dancausa, Alberto Núñez Feijóo y Beatriz Fanjul. (Claudia Alba/Europa Press)

Una promesa a los jóvenes

El congreso se ha celebrado en un momento en el que Vox aventaja al PP entre los votantes más jóvenes. El 21,1 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años votaría a Vox, frente al 14,1 % que lo haría al PP, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en mayo, el más reciente que desglosa los datos por franjas de edad.

Ante ese escenario, Feijóo ha reivindicado su voluntad de ser “el presidente de los jóvenes” y ha cargado contra la gestión del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de haberles “fallado”. “Merecéis una política mejor y no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres”, ha dicho el líder popular, recibido por los asistentes con gritos de “presidente” y “Feijóo a la Moncloa”.

El presidente del PP ha cerrado su intervención con un compromiso ante los jóvenes del partido: “Os prometo una vida justa, no os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades, no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad”. Les ha pedido además que sean “el altavoz” que recuerde a la sociedad el futuro que, a su juicio, merecen.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoBajas MédicasLey de NietosPPPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

La combinación de calor acumulado, viento y baja humedad mantiene en alerta a gran parte de la Península

Última hora de los incendios en España, en directo: más de 1.400 vecinos continúan desalojados por el fuego en Los Gallardos (Almería)

Un detenido por una presunta agresión sexual en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

También se han denunciado tres agresiones por tocamientos en la última jornada

Un detenido por una presunta agresión sexual en Pamplona durante las fiestas de San Fermín

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La Torre Eiffel y el Louvre adelantan su cierre este fin de semana por la ola de calor en Francia, que también suspende los fuegos artificiales por el Día de la Bastilla

París ha habilitado puntos de baño en el Sena frente a las altas temperaturas. El país también teme por su entorno rural, amenazado por incendios

La Torre Eiffel y el Louvre adelantan su cierre este fin de semana por la ola de calor en Francia, que también suspende los fuegos artificiales por el Día de la Bastilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

ECONOMÍA

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

DEPORTES

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

La canción que Haaland hizo junto a sus amigos antes de convertirse en futbolista y que se ha convertido ahora en número 1 en Noruega

“Brujería” o “alerta roja”: la prensa internacional alucina con España y pone en sobreaviso a Francia y Argentina

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”