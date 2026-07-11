Feijóo se reivindica tras las polémicas por la ley de nietos y las bajas laborales: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual”

El presidente del PP asegura que está en primera línea para plantear "debates valientes".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido al paso de las críticas recibidas en las últimas semanas por sus posiciones sobre el absentismo laboral y la llamada ley de nietos con un mensaje de desafío: “¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual, porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes”. El dirigente popular ha añadido que las polémicas de estos días demuestran que va “por el buen camino”.

Feijóo ha subrayado que “no lleva toda su vida dedicándose a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarse con lo que hereda”. Las críticas, ha dicho, son “razonables” y no le frenan. Con ese tono, ha repasado uno a uno los frentes abiertos esta semana.

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El pasado martes, en Bilbao, afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, con un coste que cifró en más de 30.000 millones de euros, frente a un déficit de la Seguridad Social de 70.000 millones. Este sábado ha defendido que esa posición responde a su voluntad de construir una España “en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga”.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este sábado en Valladolid. (Claudia Alba/Europa Press)

Concebido no nacido

El pasado 29 de junio, en una entrevista en EsRadio, Feijóo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar” votantes a través de la conocida como ley de nietos, que otorga la nacionalidad española a descendientes de españoles. El líder del PP ha reiterado este sábado que cuestionó esa norma por permitir que millones de personas obtengan la nacionalidad “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”.

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La semana pasada, en una entrevista en Antena 3, el presidente del PP anunció que, si llega a la presidencia del Gobierno, impulsará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como miembro de la familia a efectos de ayudas públicas. La medida iría en la línea de la norma promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este sábado ha vuelto a referirse a ello al defender que el Gobierno pueda ayudar a quienes vayan a ser padres “antes de que un niño nazca”.

Feijóo ha lanzado ese mensaje en el cierre del XVI Congreso de las Nuevas Generaciones del PP (NNGG) celebrado en Valladolid, donde la organización juvenil ha renovado su dirección: Ignacio Dancausa asume la presidencia en sustitución de la diputada vasca Bea Fanjul. El acto ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros miembros de la dirección nacional.

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Alfonso Fernández Mañueco, Ignacio Dancausa, Alberto Núñez Feijóo y Beatriz Fanjul. (Claudia Alba/Europa Press)

Una promesa a los jóvenes

El congreso se ha celebrado en un momento en el que Vox aventaja al PP entre los votantes más jóvenes. El 21,1 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años votaría a Vox, frente al 14,1 % que lo haría al PP, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en mayo, el más reciente que desglosa los datos por franjas de edad.

Ante ese escenario, Feijóo ha reivindicado su voluntad de ser “el presidente de los jóvenes” y ha cargado contra la gestión del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de haberles “fallado”. “Merecéis una política mejor y no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres”, ha dicho el líder popular, recibido por los asistentes con gritos de “presidente” y “Feijóo a la Moncloa”.

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El presidente del PP ha cerrado su intervención con un compromiso ante los jóvenes del partido: “Os prometo una vida justa, no os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades, no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad”. Les ha pedido además que sean “el altavoz” que recuerde a la sociedad el futuro que, a su juicio, merecen.