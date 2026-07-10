De Madrid al Mundial: el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que dividió a la Selección belga de fútbol

Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne. (MONTAJE INFOBAE).

Mientras Bélgica concentra todos sus esfuerzos en preparar el importante partido contra España por un puesto en las semifinales del Mundial 2026, una historia del pasado ha vuelto a emerger alrededor de dos de los futbolistas más importantes de su generación. Se trata del conflicto personal que desde hace más de doce años mantiene distanciados a Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, dos referentes de una selección que ha convivido durante más de una década con una fractura imposible de reparar.

Las imágenes se repiten cada vez que el conjunto belga celebra una victoria. Entre abrazos, sonrisas y fotografías de grupo, resulta habitual ver cómo ambos jugadores mantienen cierta distancia. Ocurrió recientemente tras el agónico triunfo frente a Senegal, decidido en los últimos instantes del encuentro, y volvió a despertar preguntas sobre una relación que nunca logró recuperarse.

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La historia se remonta a los años en los que ambos comenzaban a abrirse camino en la élite. De Bruyne y Courtois coincidieron desde muy jóvenes en las categorías inferiores del Genk, uno de los principales viveros del fútbol belga. Sus trayectorias avanzaron prácticamente en paralelo y compartieron vestuario durante varias etapas clave de sus carreras.

Posteriormente, los dos formaron parte de la plantilla del Chelsea, aunque sus caminos deportivos tomaron direcciones diferentes. Mientras De Bruyne acumulaba experiencia en Alemania, Courtois se consolidaba en España durante su cesión al Atlético de Madrid. A pesar de la distancia geográfica, seguían manteniendo una estrecha amistad. Pero todo cambió en 2013.

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Por aquel entonces, De Bruyne mantenía una relación sentimental con Caroline Lijnen, una extenista belga a la que había conocido años antes. La pareja atravesaba una etapa complicada, marcada por discusiones frecuentes y problemas de convivencia. En ese contexto, Caroline decidió realizar un viaje a Madrid junto a varias amigas para desconectar durante unos días. Fue allí donde coincidió con Courtois.

Lo que inicialmente parecía un encuentro casual terminó convirtiéndose en una relación que acabaría generando uno de los mayores escándalos del fútbol belga. Las primeras especulaciones surgieron cuando comenzaron a circular imágenes de ambos compartiendo tiempo juntos por Madrid. Sin embargo, la verdadera dimensión del asunto no se conoció hasta tiempo después.

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La polémica estalló definitivamente en 2014, cuando De Bruyne publicó su autobiografía. En ella relató cómo descubrió la relación entre su entonces pareja y quien consideraba uno de sus mejores amigos dentro de la selección nacional: “Mi ex novia Caroline me engañó con Thibaut Courtois cuando ella se fue a Madrid. Cuando me enteré, mi mundo se derrumbó. Él era mi amigo de la selección nacional, nos veíamos cara a cara todos los días”.

La defensa de Caroline Lijnen

Tras la publicación del libro, Caroline decidió ofrecer su propia versión de los hechos. Según explicó en diversas entrevistas, la relación con De Bruyne ya estaba muy deteriorada antes de su viaje a Madrid: “En el verano de 2012 me enteré de que Kevin me había sido infiel con mi mejor amiga de entonces. Le di un ultimátum: o la elegía a ella o me elegía a mí. Quería darle otra oportunidad, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma".

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Caroline Lijnen, exnovia de Kevin de Bruyne. (INSTAGRAM).

“Kevin pensaba que este viaje era una buena idea. Primero le pregunté si estaba de acuerdo. Ahí pasó algo que no debería haber sucedido, lo admito. Pero las cosas ya no iban realmente bien entre él y yo, y encontré consuelo en Thibaut”, afirmó a la revista Story. Sus declaraciones alimentaron todavía más una polémica que ya ocupaba titulares en numerosos medios europeos.

Una distancia que sigue presente

El conflicto alcanzó tal dimensión que llegó a preocupar a la selección belga antes del Mundial de Brasil 2014. El entonces seleccionador, Marc Wilmots, tuvo que intervenir para garantizar que la situación no afectara al rendimiento del equipo. Incluso consultó directamente a De Bruyne sobre la posibilidad de apartar a Courtois de la convocatoria.

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La respuesta sorprendió a muchos. A pesar del profundo malestar personal, el centrocampista defendió que los problemas privados no debían condicionar las decisiones deportivas y respaldó la continuidad del guardameta.

De Bruyne y Courtois se distanciaron a partir de un problema personal.

Desde entonces, ambos compartieron numerosos torneos internacionales. Estuvieron presentes en el Mundial de Brasil 2014, formaron parte de la generación que logró el tercer puesto en Rusia 2018 y también vivieron juntos la decepción de la eliminación temprana en Qatar 2022.

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Sin embargo, aunque el tiempo permitió una convivencia profesional dentro del vestuario, nunca consiguió reconstruir la amistad. Más de una década después, De Bruyne y Courtois siguen siendo piezas fundamentales para Bélgica, pero su relación continúa limitada estrictamente al ámbito laboral.