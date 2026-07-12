Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo

Mundial 2026 - Noruega 1 - Inglaterra 2 - ES

Un día más, Bellingham apareció para liderar a Inglaterra hacia la victoria. Se hizo grande cuando más le necesitaban en un partido marcado por la inseguridad de los Three Lions, con un juego excesivamente pausado, de manoseo del balón. Noruega no ofreció más, pero sí amenazó primero con un gol de Andreas Schjelderup. Justo antes del descanso llegó la contestación de Jude. A partir de entonces, el duelo entró en calma, con poca intención por parte de las dos selecciones y menos desborde o regate. La prórroga fue inevitable. Pero tan solo dos minutos después de iniciarla, Bellingham selló el segundo y con él el pase a semifinales. Haaland no pudo hacer más que rendirse al rey inglés.

Noruega ha sido una de las grandes protagonistas del Mundial. Una selección que estaba muy lejos de ser favorita a pesar de los nombres que hay en su plantel. Haaland y Odegaard tuvieron claro desde el inicio del torneo que la misión era soñar. La actuación del equipo en la fase de grupos disparó las esperanzas de todo un país. Su celebración vikinga remando para avanzar hacia la copa conquistó al mundo entero. Irak, Senegal, Francia, Costa de Marfil y Brasil son las selecciones que se cruzaron en su camino. Pudieron con todas, a excepción de Francia. Ni lo intentaron ni lo necesitaban.

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Los jugadores Erling Haaland y Jude Bellingham (Reuters/Sam Navarro)

Todo para llegar a cuartos de final del Mundial. Allí Inglaterra consiguió doblegarles. Consiguió poner fin a los sueños de un país que cada vez veía más cerca la lucha final por la copa. Cayeron en la orilla y con honores en un partido donde ningún equipo hizo suficiente para merecer una clara victoria. Bellingham ejerció de verdugo, con dos goles que valen una semifinal. Dos tantos que ponían fin a la andadura mundialista de un viejo amigo suyo: Haaland.

La relación entre el inglés y el noruego comenzó hace años, en el Borussia Dortmund. Eran de los más jóvenes del equipo y ya sea por edad o afinidad, conectaron en seguida. Haaland ya llegaba un año vistiendo de amarillo cuando el ahora madridista aterrizó en Alemania y no dudó en acogerle con los brazos abiertos. A partir de entonces se hicieron inseparables. Se les veía juntos celebrando goles, en los entrenamientos o bromeando ante las cámaras.

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El jugador de Inglaterra Jude Bellingham celebrando un gol ante Noruega (ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Existen varias escenas de ese periodo en las que ambos compartieron equipo. El noruego no tenía problema en intervenir para frenar a los rivales que intentaban amedrentar a Bellingham. Utilizaba su físico y estatura, lo que obligaba al oponente a retirarse y dejar de insistir. Por eso, después del partido ante Inglaterra que supuso la eliminación de Noruega, Haaland no dudó en rendirse a su amigo.

Las palabras de Haaland sobre Bellingham

Tras el partido, Haaland atendió a los medios para hablar del Mundial, la eliminación de Noruega y su amigo Bellingham. “Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble“, afirmó el jugador. Sobre el posible ganador del torneo, aseguró: ”Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita“.

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Erling Haaland y Jude Bellingham durante su etapa en el Borussia Dortmund (REUTERS/Heiko Becker)

También se deshizo en elogios sobre su antiguo compañero en el Borussia Dortmund: “Es un tipo genial, nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que hoy haya marcado dos goles; lo único es que a veces recibe demasiadas críticas porque dicen que no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que no se lo merece“. Y concluyó: ”Es uno de los mejores del mundo. Inglaterra y el Real Madrid tienen mucha suerte de tenerlo“.