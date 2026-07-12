K-pop en España: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El mundo del K-pop es altamente competitivo y cada semana diversos grupos realizan nuevos lanzamientos con el sueño de ser el próximo gran hit del momento. (Infobae/Jovani Pérez)

El éxito del K-pop en los últimos años es innegable: diariamente, frases en hangul (alfabeto coreano) dominan las tendencias globales de X (antes Twitter), sus exponentes acumulan millones de reproducciones cada vez que lanzan un videoclip en YouTube, son nominados a premios de gran relevancia como los Grammy y lideran rankings importantes como los de Billboard o iTunes.

Con coreografías perfectamente sincronizadas, canciones pegajosas y una mezcla de géneros y estilos, no es sorprendente que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto de este género, creando listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes que a continuación se encuentra.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop en España

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

1. Golden

2. APT.

Artista: ROSÉ & Bruno Mars

3. Dynamite

Artista: BTS

4. SUGAR HONEY ICE TEA

Artista: BABYMONSTER

5. For Youth

Artista: BTS

6. UGH!

Artista: BTS

7. Super Tuna

Artista: Jin

8. eight (feat. SUGA)

9. Abyss

Artista: IU

Artista: Jin

10. Tomorrow

Artista: BTS

¿Cuál es el grupo de K-Pop más popular en España?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La euforia por el K-Pop ha alcanzado a todo el mundo, incluido en España donde este movimiento musical cuenta con un importante número de seguidores.

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Sin embargo, hay un grupo que sobresale por mucho de todas por su nivel de fama. Se trata de BTS, para sorpresa de nadie.

Y es que BTS es la agrupación surcoreana con más seguidores a nivel mundial, con más de 77 millones.

El éxito de esta popular banda de K-Pop se refleja en su dominio en las listas de streaming y ventas digitales en el país. Incluso las producciones musicales realizadas por sus integrantes también lo hacen.

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Otros artistas y grupos como BlackPink, Stray Kids y Twice también tienen una fuerte presencia dentro del país.

Cómo era el K-pop en la década de los 90

Grupo Super Junior. (S.M. Entertainment)

En la década de 1990, el K-pop comenzó a tomar forma con la llegada de grupos influyentes como Seo Taiji and Boys, quienes introdujeron una mezcla de géneros como pop, rap y techno en el panorama musical coreano. Las principales empresas de entretenimiento, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, establecieron un sistema riguroso de formación de idols, que incluía entrenamientos en canto, baile y actuación.

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Este método produjo grupos pioneros como H.O.T. y S.E.S., que rápidamente ganaron popularidad en Corea del Sur y otros países asiáticos, sentando las bases para la expansión internacional del K-pop.

En la actualidad, el K-pop ha logrado una presencia global con artistas como BTS, BLACKPINK y TWICE, quienes han roto barreras culturales y lingüísticas. Estos grupos no solo dominan las listas de música y ventas, sino que también tienen un impacto significativo en las redes sociales, acumulando millones de seguidores en todo el mundo.

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La influencia del K-pop se extiende a diversas áreas como la moda, la belleza y el entretenimiento, consolidándose como un componente clave de la ola coreana ("Hallyu") que sigue creciendo y atrayendo a nuevas audiencias internacionalmente.