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Lluvias, tormentas con granizo y calor: la Aemet activa los avisos amarillo y naranja en 12 regiones este domingo

El organismo público advierte de que el peligro de incendios es extremo en el noroeste de la península

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Merenderos de La Cantera, a 5 de julio de 2026, en Alcántara, Cáceres. (Carlos Criado / Europa Press)
Merenderos de La Cantera, a 5 de julio de 2026, en Alcántara, Cáceres. (Carlos Criado / Europa Press)

Navalmoral de la Mata y Madrigal de la Vera, ambos municipios cacereños, son los únicos en los que el termómetro superó los 40 grados durante la pasada jornada. El calor extremo ha dado una breve tregua y, aunque las temperaturas siguen siendo elevadas, quedan lejos de las que se alcanzaron durante la segunda ola de calor de este verano, que no dio un respiro a los españoles hasta el jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que este domingo vuelvan a bajar las temperaturas en el oeste y del centro peninsular. Es más, el descenso será notable en Galicia, donde se formarán tormentas fuertes y con granizo que afectarán al resto del Cantábrico . Al contrario, subirán en el oeste de Andalucía y especialmente en los Pirineos. Donde no se librarán tampoco es en el nordeste peninsular. Bilbao, Logroño, Zaragoza, Pamplona o Lleida se quedarán cerca de los 40 grados, mientras que las regiones tradicionalmente más calurosas como Badajoz o Sevilla, alcanzarán los 32 grados.

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El peligro de incendio es extremo

El organismo público ha avisado a través de sus redes sociales de que el peligro de incendios es “muy alto o extremo” en buena parte de la península y Baleares y que las condiciones que elevan el peligro de incendios a estos niveles continuarán la próxima semana por lo que piden extremar las precauciones.

Predicción de peligro de incendios para este domingo, 12 de julio de 2026. (Aemet)
Predicción de peligro de incendios para este domingo, 12 de julio de 2026. (Aemet)

12 comunidades en aviso por calor, lluvias y tormentas

La Aemet ha emitido avisos por lluvias intensas, tormentas y temperaturas elevadas en 12 comunidades autónomas. En Galicia, en la provincia de Lugo, donde se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en la zona de A Mariña. Además, se prevén tormentas con rachas muy fuertes de viento y probable granizo grande en la misma provincia. En A Coruña, el noroeste también está en aviso por lluvias y tormentas que pueden presentar granizo y viento fuerte.

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Mapa de alertas por temperaturas elevadas, lluvias y tormentas para este domingo, 12 de julio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas por temperaturas elevadas, lluvias y tormentas para este domingo, 12 de julio de 2026. (Aemet)

En el litoral occidental de Asturias se activa aviso naranja por lluvias de hasta 30 milímetros en una hora y tormentas que pueden llevar rachas muy fuertes de viento y posibilidad de granizo. El litoral oriental y la zona suroccidental estarán en nivel amarillo por lluvias acumuladas de 15 a 20 milímetros y tormentas, con especial atención a rachas intensas de viento y granizo.

Cantabria permanece bajo aviso naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo grande, afectando a las comarcas de la provincia. Además, se prevén lluvias de nivel amarillo, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Castilla y León, en la provincia de Burgos, la Cordillera Cantábrica y el norte estarán bajo aviso naranja por tormentas que pueden ir con chubascos fuertes y granizo grande. En Palencia, se esperan tormentas y lluvias de nivel naranja en la cordillera y avisos amarillos en la meseta.

En Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca se activa aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado y tormentas con granizo grande y rachas muy fuertes de viento. Albacete está bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo y viento fuerte. En Guadalajara, las parameras de Molina tendrán aviso amarillo por lluvias y tormentas.

En Aragón, en la provincia de Teruel, se prevén avisos amarillos por lluvias de hasta 20 milímetros y tormentas con probable granizo y rachas muy fuertes de viento en varias comarcas. Zaragoza contará con avisos amarillos por temperaturas máximas de hasta 38 grados y tormentas en el área de la Ibérica. En Huesca, las máximas pueden alcanzar los 38 grados en el sur y los 37 en el centro, con avisos amarillos por calor.

En Navarra, hay aviso naranja por temperaturas máximas, que pueden llegar a los 39 grados en el centro y 37 grados en el Pirineo. Además, la vertiente cantábrica y la Ribera del Ebro tendrán avisos amarillos por máximas de hasta 38 grados.

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa están bajo aviso naranja por tormentas que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y probable granizo y también por temperaturas máximas que rondarán los 38 grados.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

La Rioja está en aviso amarillo por temperaturas máximas que pueden llegar a los 38 grados.

En Baleares, Mallorca se mantiene en aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 39 grados en el interior y el sur, mientras que la Sierra Tramontana y el norte tendrán avisos amarillos por máximas de hasta 38 grados. En Menorca, se esperan máximas de hasta 37 grados bajo aviso amarillo.

En el norte de Cataluña, los avisos naranjas se deben a máximas que quedarán cerca de los 38 grados; mientras que en la Comunidad Valenciana, los avisos amarillos en el interior se deben a la previsión de lluvias que pueden descarar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo de hasta dos centímetros y rachas de viento muy fuertes.

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