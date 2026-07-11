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Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

Las elecciones internas se celebrarán el 19 de julio. Por contra, Óscar López no tiene rival y será el rival de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad

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Enma López, precandidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. (EFE/Javier Lizón)
Enma López, precandidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. (EFE/Javier Lizón)

Habrá primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid: Reyes Maroto y Enma López, portavoz y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, han superado ambas el umbral de avales necesarios para concurrir a la votación del 19 de julio, que decidirá quién disputará el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El PSOE de Madrid ha confirmado el resultado pasadas las 16:30 horas este sábado, una vez cerrado el plazo de recogida de avales a las 12:00. La organización ha precisado que la validación de los avales físicos continuará hasta poder dar un recuento definitivo. Superado ese trámite, el partido entra ahora en la fase de campaña de información previa a la votación.

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Enma López en la entrega de sus avales para ser candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. (EFE/Javier Lizón)
Enma López en la entrega de sus avales para ser candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. (EFE/Javier Lizón)

La pugna entre las dos concejalas tiene un punto de partida singular: ambas compartieron candidatura en las elecciones municipales de 2023, cuando Maroto encabezó la lista del PSOE a la Alcaldía y López ejerció como directora de campaña y ocupó el número tres. Ahora cada una llega con su propio proyecto. Maroto defiende la continuidad bajo los ejes de “compromiso, constancia y confianza”, mientras que López apela al “ya toca” y a la necesidad de “dar un paso más” para “ilusionar” y llegar a los barrios.

Óscar López será rival de Ayuso

Durante la semana de recogida de avales, Maroto compaginó su actividad como portavoz municipal con una agenda interna de visitas a agrupaciones socialistas de la capital. Contó con el respaldo del grueso de los concejales del grupo municipal y de distintos cargos del PSOE madrileño. Entre los apoyos más visibles estuvo el de Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que la acompañó en varios actos en Cibeles y compartió en redes sociales su aval a la candidatura. Uno de los momentos de la semana fue su visita a la agrupación de Fuencarral, a la que acudió con la camiseta de la selección española el mismo día en que España eliminó a Portugal en el Mundial.

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Reyes Maroto en la entrega de sus avales para ser candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. (EFE/Javier Lizón)
Reyes Maroto en la entrega de sus avales para ser candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. (EFE/Javier Lizón)

López desplegó una campaña de alta visibilidad en redes sociales bajo el formato de un “avalmaratón”, con visitas a distintas agrupaciones y una presencia constante en X. Mantuvo ese ritmo incluso durante la fuerte tormenta de verano que cayó esta semana sobre Madrid, episodio que difundió en vídeo con paraguas en mano. En sus mensajes apeló a los militantes a depositar el aval hasta el “último minuto”, con una referencia al gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 ante Holanda que dio a España su primer Mundial. Dentro de su campaña visual, con guiños al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó un cartel con el lema ‘A mí esa chulapa para Madrid me gusta’, en el que aparece ataviada con el traje típico de la ciudad.

La votación del 19 de julio determinará cuál de las dos concejalas asumirá el liderazgo de la oposición socialista en el consistorio madrileño de cara a las próximas elecciones municipales.

En relación con la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el ministro Óscar López ha logrado los avales y no lo ha hecho nadie más, por lo que será el rival del PSOE de Isabel Díaz Ayuso.

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