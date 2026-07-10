Atrapados por el fuego en pocos minutos: el incendio en Los Gallardos (Almería) sorprendió a las víctimas mientras buscaban una salida en coche o a pie

Los bomberos defienden la barriada Pinar de Bédar del incendio de Los Gallardos. El viento sopla con rachas de 50 kilómetros por hora. (Plan Infoca/X)

El incendio forestal en Los Gallardos (Almería), declarado en la tarde del jueves en el paraje de Almocáizar, ha dejado al menos once víctimas mortales, según el balance provisional, que ha rebajado la cifra de doce fallecidos facilitada durante la madrugada. El número, sin embargo, continúa siendo variable por la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado este viernes que están a la espera de la confirmación del hallazgo de un nuevo cuerpo.

Aunque por el momento se desconocen todos los detalles de la muerte de estas personas, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado esta mañana que las víctimas podrían haberse visto sorprendidos por el incendio mientras buscaban una salida por caminos alternativos.

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Los fallecidos han sido localizados en la pedanía del municipio de Bédar (Almería). Cuatro de ellas fueron encontradas en el interior de sus vehículos, por lo que intentaban alejarse del fuego; son de origen británico. Por otra parte, las otras siete personas fallecidas, al parecer, “estaban caminando” y “buscando una salida” que “no era la prevista”. Aunque todavía debe verificarse sus identidades, Sanz ha indicado que la mayoría o la totalidad de las víctimas podrían ser de origen extranjero.

Incendio en el que once personas han muerto en el municipio almeriense de Los Gallardos. (Junta de Andalucía/EFE)

De esta manera, Sanz ha hecho un llamamiento explícito a la calma y a evitar decisiones unilaterales de evacuación, insistiendo a los vecinos en la absoluta necesidad de no tomar caminos ni vías de escape que no hayan sido coordinados y autorizados de manera expresa por los servicios de emergencia.

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La rapidez del avance de las llamas y su virulencia provocó que los desalojos tuviesen que realizarse por rutas improvisadas, en medio de una densa humareda, lo que agravó la situación durante las primeras horas del siniestro. De hecho, durante la evacuación de Bédar, la carretera principal de salida quedó bloqueada por el fuego, lo que obligó a desviar a numerosos damnificados hacia la localidad de Lubrín.

Ocho heridos con distinta gravedad

Sanz ha señalado que el incendio forestal en Los Gallardos se trata de “una tragedia sin precedentes” y del de “mayores consecuencias hasta la fecha” en la región. De hecho, se sitúa entre los siniestros más graves de la comunidad autónoma por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas.

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Bomberos trabajan en el incendio en el que once personas han muerto en el municipio almeriense de Los Gallardos. (Emergencias Andalucía/EFE)

El fuego, que afecta a Los Gallardos, Bédar y el entorno de Lubrín, se elevó a situación operativa 2 del Plan Infoca y obligó a la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante el rápido avance de las llamas, que se ha acercado mucho a numerosas viviendas.

Además de las once víctimas mortales localizadas, el incendio en Los Gallardos ha dejado ocho heridos de distinta gravedad: cuatro más graves con diferentes tipologías de quemaduras y cuatro menos graves, según ha apuntado el consejero.

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A esta hora de la mañana, además, permanecen evacuados los habitantes de los núcleos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar, así como los usuarios del complejo turístico “Miraflores”. Algunas de estas personas han pasado la noche en el teatro de Lubrín o en el polideportivo de Garrucha.

El origen del incendio podría ser la caída de un cable de un tendido eléctrico

En estos momentos, la situación del incendio continúa siendo “compleja” debido a que la zona tiene “muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso”. Así, el consejero ha indicado que la “topografía es malísima” para la extinción de las llamas.

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Las llamas avanzan con fuerza en el incendio de Los Gallardos (Almería), donde los bomberos trabajan en las labores de extinción. (Plan INFOCA/X)

El perímetro del incendio se estima en unas 3.150 hectáreas calcinadas y desde primera hora de la mañana trabajarán en la zona 11 medios aéreos, cuya cifra continuará aumentando. También se han incorporado 64 miembros de la UME con 12 autobombas y dos nodrizas.

Las causas del incendio, por el momento, no se han confirmado, aunque según las primeras pesquisas podría haberse producido por la caída de un cable de tendido eléctrico que prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante. De hecho, se produjeron más de 150 llamadas de alerta al centro coordinador 112 alertando de esta circunstancia en el kilómetro 511 de la N-340A.

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*Con información de EFE