La historia de amor de Fabián Ruiz: la psicóloga sevillana que ha conquistado su corazón, vive entre dos ciudades y espera un hijo suyo

Imágenes de Fabián Ruiz y su novia, Rosa Pereira, compartidas en redes sociales. (Montaje Infobae)

Rosa Pereira, la psicóloga sevillana que acompaña a Fabián Ruiz en cada etapa de su carrera, divide su vida entre Sevilla y París por amor al centrocampista del Paris Saint-Germain, quien esta noche ha marcado el primer gol del partido en el que España y Bélgica se han jugado el pase a semifinales. La celebración ha sido especial, colocándose el balón dentro de la camiseta en honor al hijo que está esperando. Rosa está embarazada y presume de tripa desde el estadio de Los Ángeles.

La historia de la pareja se hizo pública en 2023, aunque ambos mantienen un perfil discreto en redes sociales. Rosa, de 26 años y psicóloga de profesión, apareció en el estadio durante la fase de grupos de la Eurocopa 2024 y protagonizó con Fabián uno de los momentos más emotivos del torneo: un abrazo en el campo al término del primer partido de España en la competición. Desde entonces, la joven no ha faltado a las grandes citas del jugador.

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Fabian Ruiz celebra su gol ante Bélgica. (REUTERS/Carlos Barria)

Fabián Ruiz Peña nació el 3 de abril de 1996 en Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, en el seno de una familia con escasos recursos económicos. Sus padres se separaron cuando tenía 12 años, lo que agravó la situación del hogar. Su madre, Chari, trabajó durante años como limpiadora en las instalaciones del Real Betis Balompié —el club en cuya cantera ingresó Fabián con apenas ocho años— para contribuir al sustento familiar. “Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No sé cuánto ganaba, pero no mucho. Y con una casa, tres hijos, los estudios, llevarme a mí a entrenar al Betis… No fue fácil, lo pasamos mal económicamente", declaró el jugador en una entrevista a ABC.

Desde su llegada al Nápoles en 2018, Fabián pudo cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo: retirar a su madre del trabajo. “Tuve la suerte de poder permitirme sacarla de trabajar y tirar yo de mi familia, y sin ninguna duda lo hice”, relató. Chari tardó en aceptarlo; la rutina laboral era parte de su vida. Con el tiempo, comenzó a viajar a Italia para ver a su hijo jugar.

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El vínculo con Davide Ancelotti

El fichaje por el Nápoles tuvo, precisamente, un origen romántico. Según relató Davide Ancelotti —hijo del técnico Carlo Ancelotti y entonces ayudante suyo— al diario Le Parisien, fue durante una estancia en Sevilla junto a su novia cuando descubrió al jugador. “En el último año estuve viviendo en España con mi novia, que es sevillana, por lo que fui muchas veces a ver jugar al Betis y al Sevilla... y me enamoré de Fabián Ruiz”, afirmó Davide Ancelotti en declaraciones recogidas por Le Parisien. Esa temporada, el club napolitano necesitaba un organizador de juego tras la marcha de Jorginho al Chelsea con Maurizio Sarri, y la recomendación del joven Ancelotti fue determinante. El traspaso se cerró por 30 millones de euros.

En el Nápoles, Ruiz disputó 166 partidos a lo largo de cuatro temporadas, con 22 goles y 15 asistencias. En agosto de 2022 firmó con el PSG, donde tiene contrato hasta 2027 y percibe un salario bruto de 434.000 euros mensuales. Con el club parisino conquistó la Champions League en 2025.

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Rosa y Fabián comparten poco de su historia de amor

Y Rosa acompaña todo ese trayecto desde la discreción. Con algo más de 3.500 seguidores en Instagram, la psicóloga comparte ocasionalmente imágenes de la pareja: una visita a Disneyland por el cumpleaños del jugador, un viaje a Laponia para ver las auroras boreales. Ella misma describió su vida como un ir y venir entre Sevilla y París.

El jugador, que en esta edición del Mundial actúa como pieza del esquema del seleccionador Luis de la Fuente, afronta las semifinales con España tras una trayectoria que arrancó en la localidad sevillana donde creció y que lo llevó, a través del Betis, el Nápoles y el PSG, hasta los escenarios más grandes del fútbol internacional.

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