España

La historia de amor de Fabián Ruiz: la psicóloga sevillana que ha conquistado su corazón, vive entre dos ciudades y espera un hijo suyo

La novia del centrocampista del PSG divide su vida entre Sevilla y París para estar cerca del jugador, que esta noche ha marcado su primer gol en el Mundial 2026

Guardar
Google icon
Imágenes de Fabián Ruiz y su novia, Rosa Pereira, compartidas en redes sociales. (Montaje Infobae)
Imágenes de Fabián Ruiz y su novia, Rosa Pereira, compartidas en redes sociales. (Montaje Infobae)

Rosa Pereira, la psicóloga sevillana que acompaña a Fabián Ruiz en cada etapa de su carrera, divide su vida entre Sevilla y París por amor al centrocampista del Paris Saint-Germain, quien esta noche ha marcado el primer gol del partido en el que España y Bélgica se han jugado el pase a semifinales. La celebración ha sido especial, colocándose el balón dentro de la camiseta en honor al hijo que está esperando. Rosa está embarazada y presume de tripa desde el estadio de Los Ángeles.

La historia de la pareja se hizo pública en 2023, aunque ambos mantienen un perfil discreto en redes sociales. Rosa, de 26 años y psicóloga de profesión, apareció en el estadio durante la fase de grupos de la Eurocopa 2024 y protagonizó con Fabián uno de los momentos más emotivos del torneo: un abrazo en el campo al término del primer partido de España en la competición. Desde entonces, la joven no ha faltado a las grandes citas del jugador.

PUBLICIDAD

Fabian Ruiz celebra su gol ante Bélgica. (REUTERS/Carlos Barria)
Fabian Ruiz celebra su gol ante Bélgica. (REUTERS/Carlos Barria)

Fabián Ruiz Peña nació el 3 de abril de 1996 en Los Palacios y Villafranca, en la provincia de Sevilla, en el seno de una familia con escasos recursos económicos. Sus padres se separaron cuando tenía 12 años, lo que agravó la situación del hogar. Su madre, Chari, trabajó durante años como limpiadora en las instalaciones del Real Betis Balompié —el club en cuya cantera ingresó Fabián con apenas ocho años— para contribuir al sustento familiar. “Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No sé cuánto ganaba, pero no mucho. Y con una casa, tres hijos, los estudios, llevarme a mí a entrenar al Betis… No fue fácil, lo pasamos mal económicamente", declaró el jugador en una entrevista a ABC.

Desde su llegada al Nápoles en 2018, Fabián pudo cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo: retirar a su madre del trabajo. “Tuve la suerte de poder permitirme sacarla de trabajar y tirar yo de mi familia, y sin ninguna duda lo hice”, relató. Chari tardó en aceptarlo; la rutina laboral era parte de su vida. Con el tiempo, comenzó a viajar a Italia para ver a su hijo jugar.

PUBLICIDAD

El vínculo con Davide Ancelotti

El fichaje por el Nápoles tuvo, precisamente, un origen romántico. Según relató Davide Ancelotti —hijo del técnico Carlo Ancelotti y entonces ayudante suyo— al diario Le Parisien, fue durante una estancia en Sevilla junto a su novia cuando descubrió al jugador. “En el último año estuve viviendo en España con mi novia, que es sevillana, por lo que fui muchas veces a ver jugar al Betis y al Sevilla... y me enamoré de Fabián Ruiz”, afirmó Davide Ancelotti en declaraciones recogidas por Le Parisien. Esa temporada, el club napolitano necesitaba un organizador de juego tras la marcha de Jorginho al Chelsea con Maurizio Sarri, y la recomendación del joven Ancelotti fue determinante. El traspaso se cerró por 30 millones de euros.

En el Nápoles, Ruiz disputó 166 partidos a lo largo de cuatro temporadas, con 22 goles y 15 asistencias. En agosto de 2022 firmó con el PSG, donde tiene contrato hasta 2027 y percibe un salario bruto de 434.000 euros mensuales. Con el club parisino conquistó la Champions League en 2025.

Rosa y Fabián comparten poco de su historia de amor

Y Rosa acompaña todo ese trayecto desde la discreción. Con algo más de 3.500 seguidores en Instagram, la psicóloga comparte ocasionalmente imágenes de la pareja: una visita a Disneyland por el cumpleaños del jugador, un viaje a Laponia para ver las auroras boreales. Ella misma describió su vida como un ir y venir entre Sevilla y París.

El jugador, que en esta edición del Mundial actúa como pieza del esquema del seleccionador Luis de la Fuente, afronta las semifinales con España tras una trayectoria que arrancó en la localidad sevillana donde creció y que lo llevó, a través del Betis, el Nápoles y el PSG, hasta los escenarios más grandes del fútbol internacional.

Temas Relacionados

Selección Española Mundial 2026Selección Bélgica 2026Mundial 2026Fabián RuizFamososFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El peor incendio de la historia de Andalucía arrasa casi 4.000 hectáreas en Almería y deja 12 muertos

El fuego de Los Gallardos, declarado este jueves, mantiene a 23 personas en paradero desconocido y ha movilizado un operativo de más de 460 efectivos del Gobierno central y la Junta

El peor incendio de la historia de Andalucía arrasa casi 4.000 hectáreas en Almería y deja 12 muertos

Número ganador de Eurojackpot del viernes 10 de julio

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Número ganador de Eurojackpot del viernes 10 de julio

Todo sobre la boda de Patricia Cerezo con el discreto ingeniero Kiko Gámez: de su vestido de Paloma Cuevas a la idílica finca en Aravaca y sus invitados VIP

Nuria Roca o Lydia Bosch son algunas de las invitadas que disfrutarán del emotivo enlace en Madrid

Todo sobre la boda de Patricia Cerezo con el discreto ingeniero Kiko Gámez: de su vestido de Paloma Cuevas a la idílica finca en Aravaca y sus invitados VIP

Las vacaciones de invierno en Europa se complican por el nuevo sistema biométrico que genera filas de hasta cinco horas en los aeropuertos

Viajeros de todo el mundo enfrentan esperas de horas, vuelos perdidos y procedimientos dispares en los aeropuertos del espacio Schengen tras la entrada en vigor del registro digital de huellas y fotografías

Las vacaciones de invierno en Europa se complican por el nuevo sistema biométrico que genera filas de hasta cinco horas en los aeropuertos

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la paralímpica Eva Moral a los actores Manu Baqueiro, Ana Álvarez y Juanjo Ballesta

El nuevo grupo de famosos participará en el programa de Roberto Leal desde este viernes 10 de julio y hasta el martes 14

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de la paralímpica Eva Moral a los actores Manu Baqueiro, Ana Álvarez y Juanjo Ballesta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: De Ketelaere vuelve a instaurar las tablas en el marcador

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: De Ketelaere vuelve a instaurar las tablas en el marcador

De Ketelaere pone fin a la histórica racha de imbatibilidad de Unai Simón

Luis de la Fuente acierta con Fabián: el andaluz mete el primero y encarrila a España a semifinales del Mundial 2026

Charles De Ketelaere, de promesa del tenis a estrella de Bélgica durante el Mundial 2026

Cambio de última hora en la alineación de Bélgica: se cae Tielemans del once y entra Vanaken