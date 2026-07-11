Una mujer gana 15 millones de euros en lotería y su madre tira el billete a la basura: “Soy la persona con peor suerte del mundo”

Un billete de la Lotería Nacional británica yace roto en el fondo de un cubo de basura metálico, exhibiendo los números 8, 10, 26, 30, 35 y 42. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de Gales asegura haber protagonizado una de las historias más insólitas relacionadas con la lotería. Después de comprobar que los seis números que llevaba jugando durante dos décadas coincidían con los del sorteo premiado, descubrió que el boleto había terminado en la basura por un error durante su validación. Ahora, mientras el premio de casi 15 millones de euros continúa sin ser reclamado oficialmente, la operadora de la Lotería Nacional británica investiga si existen pruebas suficientes para reconocerla como la legítima ganadora.

La protagonista es Kath Main, una mujer de 46 años residente en la localidad galesa de Abercynon y madre de dos hijos. Según ha explicado a medios locales, desde hace unos 20 años participa semanalmente en el mismo sorteo utilizando siempre la misma combinación de números: 8, 10, 26, 30, 35 y 42. Parte de esa secuencia corresponde a fechas de cumpleaños familiares, mientras que el resto fue elegido para completar la apuesta.

PUBLICIDAD

Como venía haciendo habitualmente, fue su madre quien acudió a comprar el boleto para el sorteo celebrado el pasado 6 de junio. Tras la celebración del mismo, ninguna de las dos sospechó que pudiera haber resultado premiado. Sin embargo, días después, Kath leyó que el bote seguía sin ser reclamado y decidió revisar los números ganadores, descubriendo que coincidían exactamente con la combinación que llevaba años jugando.

Fue entonces cuando comenzó el problema. La madre de Kath había llevado previamente el boleto a una tienda para comprobar si había obtenido algún premio. Según su relato, la máquina no emitió ninguna señal que indicara un premio y el empleado le comunicó que no aparecía ninguna cantidad ganadora en la pantalla. Convencida de que el boleto carecía de valor, aceptó que el dependiente lo desechara.

PUBLICIDAD

Cuando Kath telefoneó a su madre para comunicarle que los números publicados coincidían con los suyos, ambas comprendieron lo ocurrido. Regresaron rápidamente al establecimiento con la esperanza de recuperar el boleto, pero ya era demasiado tarde. La basura había sido recogida y el documento había desaparecido definitivamente.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Lotería Nacional abrió una investigación

La mujer reconoce que vive desde entonces una situación de enorme incertidumbre. “Me siento mal todo el tiempo. Es esta incertidumbre y la espera”, explicó al relatar cómo está viviendo el proceso de investigación abierto por la empresa gestora de la Lotería Nacional del Reino Unido.

PUBLICIDAD

Pese a no conservar el boleto original, Kath sostiene que puede acreditar que fue ella quien realizó la compra. Entre las pruebas aportadas figura el comprobante del pago efectuado en el establecimiento y unas imágenes grabadas por la cámara de seguridad instalada en el exterior de una peluquería cercana, donde supuestamente aparece su madre entrando en la tienda el día de la adquisición.

El establecimiento donde se validó el boleto tampoco dispone actualmente de cámaras de videovigilancia propias, ya que se encuentra en obras. Su propietario ha reconocido que no puede descartar que se produjera algún problema técnico en el terminal utilizado para comprobar los boletos, aunque también admite que la investigación deberá determinar si pudo tratarse de un error humano durante el proceso de validación.

PUBLICIDAD

Kath ya sueña con qué hará con el premio

Billetes de lotería se ven antes del inicio del sorteo de la lotería de navidad española "el gordo" en Madrid, España. 22 de diciembre de 2015. (Reuters/Andrea Comas)

Mientras se aclaran los hechos, la empresa Allwyn, responsable de gestionar la Lotería Nacional británica, ha suspendido temporalmente la venta de productos oficiales en esa tienda. El terminal utilizado para validar apuestas ha sido desactivado y también se han retirado los boletos de rasca y gana hasta que concluyan todas las comprobaciones.

La investigación incluye la revisión de la transacción realizada, la hora exacta de la compra, los números registrados en el sistema y toda la documentación presentada por la familia. La compañía dispone de un plazo aproximado de 30 días para determinar si existen elementos suficientes que permitan reconocer el derecho al premio pese a la desaparición del boleto.

PUBLICIDAD

En caso de que la resolución sea favorable, el proceso tampoco concluiría de forma inmediata. Al tratarse de un billete extraviado, Kath asegura que el dinero no podría abonarse antes del 3 de diciembre de 2026, una vez completados todos los trámites previstos para este tipo de incidencias.

Mientras espera la decisión definitiva, la mujer intenta no hacer demasiados planes sobre el futuro. Aun así, reconoce que ya ha imaginado qué haría si finalmente recibe los casi 15 millones de euros del premio. Entre sus deseos figura viajar a Nueva Zelanda para asistir en 2029 a la gira de los British and Irish Lions de rugby, aunque por ahora insiste en que prefiere mantener la cautela. “Soy la persona con peor suerte que jamás haya ganado la lotería”, resume con ironía una historia cuyo desenlace todavía permanece abierto.

PUBLICIDAD