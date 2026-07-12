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Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizado el fuego en la Sierra de las Morenas, mientras Cantabria y Almería controlan los focos de Peñarrubia y Los Gallardos

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

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Varios vehículos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). (Javi Carrión/Europa Press)
Varios vehículos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). (Javi Carrión/Europa Press)

Antes de comenzar el verano, España ya ha tenido que hacer frente a una complicada situación marcada por varios incendios forestales de gran magnitud. Las elevadas temperaturas, las fuertes rachas de viento y la falta de humedad en el terreno han creado las condiciones idóneas para que las llamas se propaguen con rapidez, obligando a activar un importante despliegue de medios de emergencia y a evacuar a cientos de vecinos. Aunque la evolución de los incendios registrados en Los Gallardos (Almería) y en la Sierra de las Moreras, en Mazarrón (Murcia), ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares, las autoridades insisten en mantener la cautela. Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para evitar posibles rebrotes, ya que el peligro de nuevos incendios sigue siendo elevado.

Este domingo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se va a reunir con efectivos de la UME que están trabajando en el incendio de Los Gallardos, en Almería.

07:30 hsHoy

Cantabria controla el incendio de Peñarrubia tras una jornada con cuatro focos forestales

Cantabria amanece este domingo con el incendio de Peñarrubia controlado, el último de los cuatro registrados ayer sábado. El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha advertido de que los índices de peligro siguen muy altos en toda la región, con el operativo antiincendios al máximo nivel y aviso naranja por tormentas.

07:27 hsHoy

Las llamas dan tregua: los incendios de Los Gallardos (Almería) y la Sierra de las Moreras (Murcia) evolucionan favorablemente y cientos de evacuados regresan a sus casas

La disminución del viento y el aumento de la humedad ambiental en la zona almeriense han facilitado el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno

Una paloma se posa en un poste mientras el humo se eleva desde el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en Los Gallardos, España, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Jon Nazca
Una paloma se posa en un poste mientras el humo se eleva desde el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en Los Gallardos, España, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Jon Nazca

España ha empezado este verano enfrentándose a unos incendios devastadores. Las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno han favorecido la propagación de varios incendios forestales que han obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y a desalojar a cientos de personas. Aunque las últimas horas invitan al optimismo gracias a la evolución favorable de dos de los principales fuegos activos, las autoridades mantienen la prudencia y recuerdan que el riesgo aún es elevado. Los incendios de Los Gallardos (Almería) y de la Sierra de las Moreras en Mazarrón (Murcia) han podido ser contenidos, lo que ha permitido el regreso de numerosos evacuados durante la noche, aunque los operativos continúan desplegados para evitar reactivaciones.

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