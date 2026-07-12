Última hora de los incendios en España, en directo: estabilizado el fuego en la Sierra de las Morenas, mientras Cantabria y Almería controlan los focos de Peñarrubia y Los Gallardos

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). (Javi Carrión/Europa Press)

Antes de comenzar el verano, España ya ha tenido que hacer frente a una complicada situación marcada por varios incendios forestales de gran magnitud. Las elevadas temperaturas, las fuertes rachas de viento y la falta de humedad en el terreno han creado las condiciones idóneas para que las llamas se propaguen con rapidez, obligando a activar un importante despliegue de medios de emergencia y a evacuar a cientos de vecinos. Aunque la evolución de los incendios registrados en Los Gallardos (Almería) y en la Sierra de las Moreras, en Mazarrón (Murcia), ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares, las autoridades insisten en mantener la cautela. Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para evitar posibles rebrotes, ya que el peligro de nuevos incendios sigue siendo elevado.

Este domingo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se va a reunir con efectivos de la UME que están trabajando en el incendio de Los Gallardos, en Almería.