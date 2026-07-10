Receta de sándwich cubano, un clásico creado por inmigrantes en Florida que debes probar si eres fan de los bocadillos

Receta tradicional de sándwich cubano (Magnific)

Si eres amante de los bocadillos, esta combinación se va a convertir en favorita. El sándwich cubano es uno de los grandes clásicos del universo de los entrepanes, una combinación sencilla que es fácil encontrar en las cartas de food trucks o de bocadillerías en todo el mundo. Un bocadillo para chuparse los dedos, ideal para amantes de la carne y con mucha historia a sus espaldas.

Aunque su nombre nos lleva directamente a Cuba, la historia del sándwich cubano nos hace mirar hacia Florida. En este estado estadounidense, más concretamente en ciudades como Tampa y Miami, este sándwich se popularizó gracias a los trabajadores inmigrantes, que improvisaban recetas como esta para animar las largas jornadas de trabajo.

PUBLICIDAD

Este bocadillo se prepara en apenas 15 minutos, con un relleno de cerdo asado, jamón cocido, pepinillos y mostaza, todo dentro de un pan cubano, una hogaza tierna y de miga blanca que se tuesta hasta quedar dorada y crujiente. En cuanto al relleno, en lugares como Tampa se completa además con una capa de salami, detalle que no siempre aparece en la versión de Miami.

Aunque en la receta original se utiliza roast pork, un lomo de cerdo macerado y cocinado en el horno, podemos sustituir esta carne por alternativas como el lacón o un jamón asado. El resultado será igualmente de sobresaliente.

PUBLICIDAD

Receta de sándwich cubano

El sándwich cubano se compone de pan tipo baguette o pan cubano, relleno de lonchas de cerdo asado, jamón cocido, queso suizo, pepinillos y mostaza. El toque diferencial está en prensarlo y dorarlo en una plancha o sartén, logrando un exterior crujiente y un interior fundente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

1 barra de pan cubano (o baguette)

120 g de cerdo asado en lonchas finas

100 g de jamón cocido

4 lonchas de queso suizo

4-6 rodajas de pepinillo en vinagre

2 cucharadas de mostaza amarilla

1 cucharada de mantequilla

Cómo hacer sándwich cubano, paso a paso

Abre la barra de pan a lo largo y unta ambas caras interiores con mostaza. Coloca primero las lonchas de cerdo asado sobre la base. Añade el jamón cocido y después el queso suizo, asegurándote de repartir bien el relleno. Distribuye las rodajas de pepinillo por encima del queso. Cierra el pan y presiona ligeramente con la mano para compactar el sándwich. Unta la parte exterior del pan con mantequilla por ambos lados. Lleva el sándwich a una plancha, sandwichera o sartén caliente. Prensa bien con una espátula o peso y cocina a fuego medio-bajo durante 3-4 minutos por cada lado, hasta que el pan esté dorado y el queso se haya fundido. Retira, deja reposar 1 minuto y corta en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 sándwiches grandes o 4 porciones tipo tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal aprox.

Proteína: 22 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 38 g

Azúcares: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El sándwich cubano se puede conservar en la nevera, bien envuelto, hasta 24 horas. Para recuperar su textura original, calienta 2 minutos en plancha antes de servir. No se recomienda congelar.

PUBLICIDAD