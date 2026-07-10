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Localizan a la bebé desaparecida del hospital de Gandía que dio positivo en cocaína: la policía detiene a los padres por su sustracción

El responsable directo fue el padre de la niña, pero toda la familia colaboró en su secuestro

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Hospital Francesc de Borja de Gandía, lugar donde ha desaparecido una recién nacida. (Grupo San José)
Hospital Francesc de Borja de Gandía, lugar donde ha desaparecido una recién nacida. (Grupo San José)

La Policía Nacional ha localizado a la niña recién nacida desaparecida del Hospital Francesc de Borja de Gandía (Valencia) el pasado jueves. La menor, de tan solo 7 días, se encontraba ingresada tras haber dado positivo en cocaína, pero fue sacada por su padre del hospital sin permiso de los médicos.

Los agentes consideran al padre como el principal responsable de la sustracción. Tanto el hombre de nacionalidad argelina, como la madre, española, sabían que los Servicios Sociales se iban a hacer cargo de la niña debido a la presencia de drogas en su organismo. Para evitarlo, sacó a la niña del centro médico.

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La policía retuvo primero a la madre en el mismo hospital y, posteriormente, la detuvo. A última hora de la tarde del jueves, consiguieron localizar al padre, que también fue arrestado. Los agentes también han detenido a la hija mayor de la pareja, de 20 años de edad, que había colaborado en el operativo.

Un secuestro en familia

Coche de Policía Nacional. (POLICÍA NACIONAL)
Coche de Policía Nacional. (POLICÍA NACIONAL)

Según la Policía Nacional, la madre y el padre de la menor, así como su hermana mayor, colaboraron de forma conjunta en la sustracción. El padre fue el responsable directo, es decir, el encargado de sacar a la niña del hospital. La familia acudió a las 7:30 horas al centro sanitario para visitar a la recién nacida, ingresada después de que los servicios médicos detectaran el positivo en sustancias tras su nacimiento. El objetivo era evitar que los Servicios Sociales se quedasen con la recién nacida.

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Fue la madre quien alertó de la desaparición. Rápidamente, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda de la niña. El padre, principal sospechoso, la había sacado del hospital con conocimiento de la madre, que fue detenida.

Posteriormente, dejó a la menor al cargo de unos familiares en Gandía. La hija mayor de la familia ayudó en el operativo para ocultar a la recién nacida de los Servicios Sociales. La Policía Nacional ya ha conseguido localizar a la menor, que ha vuelto a ser ingresada en el hospital. Asimismo, ha detenido al padre y a la hija mayor de la pareja.

Síndrome de abstinencia neonatal

Si la recién nacida ha dado positivo en cocaína es porque la madre debió consumirla durante el embarazo. La literatura científica todavía desconoce todas las consecuencias del uso de esta droga por mujeres embarazadas, pero se sabe que tiene efectos fetales y neonatales, pudiendo afectar a su conducta y desarrollo.

Una de las consecuencias más directas es el síndrome de abstinencia neonatal. Aparece cuando un bebé ha estado expuesto en el útero a opioides u otras sustancias y, tras nacer, deja de recibirlas, un proceso que puede obligar a mantenerlo ingresado hasta una semana para observación o incluso meses si necesita tratamiento farmacológico.

Los síntomas suelen empezar entre uno y tres días después del nacimiento, aunque pueden tardar hasta una semana en manifestarse. Ese margen explica que el recién nacido permanezca en el hospital bajo control clínico para vigilar abstinencia, alimentación y aumento de peso. El síndrome de abstinencia neonatal puede provocar fiebre, convulsiones, temblores, vómitos o diarrea, entre otros síntomas.

Además de este primer resultado al nacer, el consumo de drogas como la cocaína durante el embarazo puede provocar sufrimiento fetal agudo, prematuridad y bajo peso, así como un retraso del crecimiento intrauterino. Una vez nacido, algunos estudios sugieren que puede aumentar el riesgo de hemorragias periventriculares y de quistes subependimarios y periventriculares, así como provocar alteraciones de conducta y desarrollo.

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