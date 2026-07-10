La condición que se tiene que cumplir para que Felipe VI pueda volver a ver a la selección española desde el estadio en el Mundial 2026

El rey Felipe VI solo tiene una condición para volver al Mundial 2026. (Casa Real)

La expectación por ver a Felipe VI animando a la selección española en el Mundial de fútbol 2026 ha crecido tras su reciente presencia en el estadio de Guadalajara, México, durante el partido contra Uruguay. La imagen del monarca saludando personalmente a los jugadores y trasladándoles su deseo de volver a verlos en la final encendió el ánimo de la plantilla y de la afición. Sin embargo, la posibilidad de que el Rey repita en la grada en los partidos decisivos no depende de su voluntad, sino de una estricta agenda oficial que determina cada uno de sus movimientos en estas fechas clave.

El calendario institucional de la Casa Real coincide de lleno con los próximos compromisos de la Roja en el Mundial. Felipe VI ni el resto de su familia podrán asistir al partido de cuartos de final contra Bélgica, ni a una posible semifinal si España logra avanzar, debido a eventos previamente programados y de gran relevancia nacional. Esta situación ha quedado plasmada en las comunicaciones oficiales, donde se confirma que el monarca solo podría volver a presenciar un partido de la selección en el estadio si el equipo alcanza la final, prevista para el 19 de julio en Dallas, Estados Unidos.

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La condición es clara y no admite excepciones: la presencia del jefe de Estado en las gradas del Mundial dependerá exclusivamente de que España logre clasificarse para el último partido del torneo. Solo entonces, sin otros compromisos públicos de la Corona en el horizonte, Felipe VI tiene margen para desplazarse y apoyar a la selección en busca del título. El Rey, consciente de la importancia simbólica de su respaldo, ha dejado claro que su intención es reencontrarse con los jugadores precisamente en el escenario donde se decidirá el campeón.

Felipe VI animó a la selección ante Uruguay

El último precedente de la implicación directa de Felipe VI con la selección española se vivió el pasado 26 de junio, cuando el monarca viajó a Guadalajara para presenciar el enfrentamiento entre España y Uruguay. Más allá de lo deportivo, ese viaje tuvo también una dimensión diplomática, ya que incluyó un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un momento clave para las relaciones bilaterales entre ambos países.

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La presencia del Rey en el estadio fue recibida con entusiasmo tanto por los aficionados como por los propios jugadores, a quienes trasladó personalmente su apoyo y su deseo de volver a encontrarlos en la gran final.

Aficionados de España y Uruguay se desplazan a pie hacia el Estadio Akron (Jesús F. Beltrán)

La visita al vestuario de la selección tras el triunfo ante Uruguay subrayó la cercanía del jefe de Estado con los deportistas y reforzó la imagen de unidad en torno al equipo nacional. Esta implicación, sin embargo, se ve ahora limitada por compromisos institucionales ineludibles, que obligan a Felipe VI a delegar su apoyo en mensajes y gestos a distancia hasta que el calendario permita su regreso a las gradas.

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Una agenda que solo deja hueco para la final

El motivo de la ausencia de Felipe VI en los próximos partidos está directamente relacionado con dos actos de gran importancia para la Familia Real. Este viernes 10 de julio, el Rey, junto a la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistirá en San Javier a la entrega de Reales Despachos de la Academia General del Aire y del Espacio, ceremonia que marca el final de la formación militar de la heredera. Además, el martes 14 de julio, fecha de una posible semifinal de la selección, Felipe VI y la Reina presidirán los Premios Princesa de Girona en Barcelona, otro evento clave en la agenda institucional del verano.

Lo que no se vio del paso del rey Felipe VI por el Mundial 2026 (Casa Real/Jose Jimenez)

Por tanto, la única fecha disponible para que el Rey pueda volver a ver a la selección sobre el césped es la final del Mundial, el domingo 19 de julio. Hasta entonces, cualquier muestra de apoyo se limitará a la distancia y a los canales oficiales de comunicación. La Casa Real ha reiterado que cualquier asistencia será anunciada públicamente y dependerá en exclusiva de la evolución deportiva de la Roja. Para Felipe VI, como para millones de españoles, la esperanza está puesta en que la selección logre el pase a la final y le permita volver a vivir en directo la emoción del fútbol desde la grada.

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