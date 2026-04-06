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Cerezas: propiedades y beneficios de esta fruta típica de primavera

Estas frutas son ricas en vitaminas y minerales que protegen el bienestar general

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Un puñado de cerezas (Freepik)
Una mujer sujetando un bol con un puñado de cerezas (Freepik)

La primavera y el verano traen consigo nuevas frutas y verduras que llenan los comercios de todo tipo de colores y formas. Consumir productos de temporada es clave para aprovechar todos los beneficios nutricionales, favorecer la producción local y proteger al medioambiente. Por ello, optar por frutas típicas de este tiempo es importante más allá de la salud.

Una de las frutas más emblemáticas de la primavera y el verano son las cerezas, que no solo seducen por su intenso color rojo y su sabor dulce con matices ácidos, sino también por sus destacadas propiedades nutricionales que ofrecen múltiples beneficios para la salud.

Desde el punto de vista energético, la cereza presenta un perfil equilibrado. Esta fruta es rica en hidratos de carbono, principalmente en forma de azúcares simples como fructosa, glucosa y sacarosa. Estos compuestos son los responsables de su dulzor característico y aportan energía de rápida disponibilidad para el organismo.

Sin embargo, a pesar de esta concentración de azúcares naturales, su valor calórico es moderado en comparación con otras frutas, lo que la convierte en una opción adecuada dentro de dietas equilibradas e incluso en planes de control de peso, siempre que se consuma con moderación.

Las cerezas, frutas clave contra el estreñimiento

Uno de los elementos más relevantes en la composición de las cerezas es su aporte de fibra dietética. Este componente resulta fundamental para el buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que favorece el tránsito intestinal y contribuye a prevenir problemas como el estreñimiento. Además, la fibra tiene un papel importante en la regulación de los niveles de glucosa en sangre y en la generación de sensación de saciedad, lo que ayuda a controlar el apetito y evitar el consumo excesivo de otros alimentos menos saludables.

En cuanto a su contenido vitamínico, las cerezas aportan pequeñas pero significativas cantidades de nutrientes esenciales. Entre ellos destacan la vitamina C, conocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico y su acción antioxidante; la tiamina, que interviene en el metabolismo energético; y los folatos, fundamentales para la formación de células y especialmente importantes en etapas como el embarazo. Asimismo, contienen provitamina A, que el organismo transforma en vitamina A, necesaria para la salud de la piel, las mucosas y la visión.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

Unas frutas ricas en potasio y antioxidantes

El perfil mineral de esta fruta también merece atención, pues estas frutas son especialmente ricas en potasio, un mineral clave para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular, así como para el mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo. Este aporte contribuye a la regulación de la presión arterial, lo que puede ser beneficioso para la salud cardiovascular. En menor proporción, también contienen magnesio, hierro, fósforo y calcio. No obstante, conviene señalar que el calcio presente en las cerezas tiene una biodisponibilidad inferior a la de otros alimentos como los lácteos o ciertas verduras de hoja verde.

Más allá de los nutrientes tradicionales, uno de los aspectos que más interés ha despertado en los últimos años es la presencia de compuestos bioactivos en las cerezas. Entre ellos destacan las antocianinas, pigmentos naturales responsables de su color rojo intenso, que poseen un potente efecto antioxidante. Estas sustancias ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y están relacionadas con el envejecimiento y diversas enfermedades crónicas.

Además de las antocianinas, las cerezas contienen flavonoides como el ácido elágico y monoterpenos, entre los que se encuentra el alcohol perílico. Estos compuestos también presentan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que ha llevado a diversos estudios a investigar su posible papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Asimismo, algunas investigaciones sugieren que el consumo de cerezas puede contribuir a reducir la inflamación y el dolor muscular tras el ejercicio físico, lo que las convierte en un alimento interesante para deportistas.

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