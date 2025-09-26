España

El zumo de esta fruta roja previene problemas cardiacos y es rico en antioxidantes, entre otros beneficios

Aliado de la salud cardiovascular, digestiva, inmunológica e incluso cognitiva

Por Sofia Avendaño

Zumo de granada- VisualesIA

El zumo de granada, una bebida milenaria conocida por su sabor vibrante y sus múltiples propiedades, ha sido reconocido por Continental Hospitals como uno de los aliados naturales más completos para la salud. Según el centro médico, este zumo está repleto de antioxidantes, vitaminas y compuestos que pueden mejorar significativamente diversas funciones del cuerpo si se consume con regularidad.

Estas son diez razones respaldadas por expertos de esta institución para incluirlo en tu dieta diaria:

1. Un potente antioxidante natural

El zumo de granada destaca por su alto contenido en antioxidantes como las punicalaginas y antocianinas, que ayudan a combatir los radicales libres y el estrés oxidativo. Estos procesos están asociados al envejecimiento prematuro y a enfermedades crónicas. Beber este zumo contribuye a la protección celular y a un envejecimiento más saludable.

2. Aliado del corazón

Ilustración en estilo holograma que muestra los órganos vitales del cuerpo humano con realismo y detalle anatómico impresionante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Continental Hospitals, este zumo es conocido como “el tónico natural para el corazón” por su capacidad para reducir el colesterol LDL, aumentar el colesterol bueno (HDL) y mejorar la circulación. También ayuda a prevenir la formación de placa en las arterias, lo que reduce el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

3. Efecto antiinflamatorio

Gracias a su alto contenido en polifenoles, el zumo de granada actúa como antiinflamatorio natural, siendo útil en el tratamiento o la prevención de afecciones como la artritis, la diabetes o las enfermedades del corazón. Incluirlo en la dieta puede contribuir a mantener a raya la inflamación crónica.

4. Mejora la digestión

Además de ser refrescante, este zumo favorece la digestión y previene el estreñimiento por su contenido en fibra. También ayuda al equilibrio de la flora intestinal al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas.

5. Potencial anticancerígeno

cáncer, ADN, genética, variantes germinales, oncología, tratamiento personalizado, biología del cáncer, genética heredada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos estudios mencionados por Continental Hospitals indican que el zumo de granada puede tener efectos inhibidores del crecimiento de células cancerígenas, especialmente en casos de cáncer de mama y próstata. Aunque se requieren más investigaciones, su consumo regular podría ayudar en la prevención.

6. Beneficios para la piel

Rico en vitamina C, el zumo de granada favorece la regeneración celular y puede reducir daños causados por el sol. También es útil en casos de acné o eczema, dejando la piel más luminosa y sana. Aplicado de forma tópica, puede actuar como mascarilla natural.

7. Regula el azúcar en sangre

Este zumo puede mejorar la sensibilidad a la insulina y contribuir al control de la glucemia, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2 cuando se integra en una dieta equilibrada.

8. Refuerzo para el sistema inmunitario

Con su carga de vitamina C y otros nutrientes esenciales, el zumo de granada fortalece las defensas y ayuda al cuerpo a combatir infecciones, reduciendo la duración de resfriados y acelerando la recuperación.

9. Apoya la pérdida de peso

Un estilo de vida saludable, con alimentación balanceada y actividad física regular, es clave para conseguir un vientre plano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acelerar el metabolismo y reducir la acumulación de grasa, este zumo se convierte en un complemento ideal para quienes buscan controlar su peso. Su fibra también contribuye a prolongar la sensación de saciedad.

Consejo: Opta por zumo de granada natural y sin azúcares añadidos para obtener los mejores resultados.

10. Mejora la función cerebral

Por último, los expertos destacan que el zumo de granada puede mejorar la memoria, la concentración y la claridad mental. También ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer, gracias a su capacidad para estimular el flujo sanguíneo cerebral.

Por todo esto, tal y como transmite Continental Hospitals, el zumo de granada no es solo una bebida sabrosa, sino una herramienta poderosa para el bienestar general. Su incorporación diaria, dentro de un estilo de vida saludable, puede marcar una gran diferencia en la salud cardiovascular, digestiva, inmunológica y cognitiva.

