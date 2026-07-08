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La Verja de Gibraltar desaparecerá el 15 de julio: así cambiará la frontera entre España y Reino Unido

La firma del nuevo tratado supondrá un momento histórico en las relaciones con el Peñón

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José Manuel Albares, Maros Sefcovic, David Lammy y Fabian Picardo celebran el acuerdo este miércoles en Bruselas.
José Manuel Albares, Maros Sefcovic, David Lammy y Fabian Picardo celebran el acuerdo este miércoles en Bruselas. (Ministerio de Asuntos Exteriores)

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha anunciado que el próximo 14 de julio se firmará de forma oficial el tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido. Picardo ha confirmado la nueva fecha durante el debate sobre los Presupuestos del Parlamento gibraltareño, que será un momento “sin precedentes” para el Peñón.

El ministro viajará a Bruselas junto a su viceministro para asistir a la firma del acuerdo entre España, la Unión Europea y el Reino Unido, que abrirá una nueva etapa en las relaciones de estos territorios. Tras la rúbrica del acuerdo, está previsto que empiece a implantarse de forma provisional a partir del día siguiente, 15 de julio, en la zona fronteriza.

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La aplicación del tratado supondrá la desaparición de la verja de separación entre España y Gibraltar, poniendo fin a años de colas que sufrían miles de personas cada día para entrar y salir del Peñón, principalmente los trabajadores transfronterizos.

Así se queda el acuerdo entre España y Gibraltar

Paso fronterizo de vehículos entre España y Gibraltar. (Europa Press)
Paso fronterizo de vehículos entre España y Gibraltar. (Europa Press)

El acuerdo político definitivo sobre Gibraltar fue anunciado el 11 de junio de 2025 por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras cerrar las negociaciones en Bruselas junto al comisario europeo Maros Sefcovic y el ministro británico David Lammy. El texto íntegro, publicado en febrero de este año, garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece un nuevo marco de cooperación a nivel fiscal, medioambiental y social.

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El cambio más visible será la desaparición de la Verja, presentada por Exteriores como la eliminación del último muro de Europa continental. En el paso fronterizo, donde desde hace décadas se levanta la separación física entre Gibraltar y España, el inicio de la aplicación provisional permitirá poner en marcha de inmediato las modificaciones previstas.

El Ejecutivo gibraltareño ya presentó la pasada semana un refuerzo de las medidas de seguridad operativas en la frontera y ha difundido recreaciones visuales de cómo quedará el área limítrofe cuando entre en vigor el tratado, según ha informado el diario. El objetivo declarado es ordenar la transición hacia un nuevo modelo de paso. Exteriores subraya que el acuerdo abre una nueva etapa para los más de 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, con impacto en las oportunidades económicas, la estabilidad institucional y las perspectivas de futuro de una región que considera estratégica para España y Europa.

A partir del próximo 15 de julio, se eliminará el control de pasaportes entre ambos territorios y será España la encargada de asumir los controles Schengen en el aeropuerto y puerto de Gibraltar. Asimismo, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia. España será también la encargada de realizar los controles aduaneros de las mercancías que entren al Peñón. Así, se establecerán controles de equipaje para los viajeros que lleguen con destino a la Unión Europea y a Gibraltar.

Respecto al acuerdo fiscal, se ha acordado que el territorio británico aplique un impuesto equivalente al IVA, comenzando con un 15% de gravamen que irá incrementándose hasta completar la convergencia en un plazo de tres años. También se han establecido disposiciones específicas para el tabaco, con el fin de evitar distorsiones económicas y reforzar la equidad en todo el entorno.

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