Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

El Mundial 2026 ingresó en su etapa decisiva tras la conclusión de los octavos de final. Ocho selecciones continúan en la competencia por el título: seis representantes de Europa, un equipo africano y Argentina, que se mantiene como el único país sudamericano en carrera.
Hoy, además, se da un agregado único por primera vez desde que arrancó la competencia: no hay partidos. Recién a partir de mañana comenzarán a disputarse las llaves de los cuartos de final.
La selección argentina volverá en las próximas horas a Kansas City para comenzar a planificar el encuentro del próximo sábado ante Suiza. Los campeones del mundo dieron una muestra de autoridad y amor propio al remontar el encuentro contra Egipto; se encuentran entre los ocho mejores y mantienen intacta la ilusión del bicampeonato.
Colombia, por su parte, le puso fin a su sueño mundialista. Tras igualar sin goles en los 120 minutos, cayó eliminado por penales frente a Suiza y se despidió de la competencia. Cucho Hernández y Davinson Sánchez erraron desde los doce pasos, mientras que Gregor Köbel fue el gran protagonista del desenlace.
Mientras tanto, España abandonó Dallas y en las últimas horas arribó a la ciudad de Los Ángeles. La Roja se medirá este viernes ante Bélgica en busca de un lugar en las semifinales. Luis de la Fuente podrá contar con Yéremy Pino, Víctor Muñoz y Nico Williams quienes están completamente recuperados.
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En pocas líneas:
Vuelva mañana: hoy no hay partidos
Por primera vez desde el 11 de junio, la jornada de este miércoles transcurre sin partidos programados. La actividad se reanudará mañana, cuando comiencen los cuartos de final y los ocho equipos clasificados vuelvan a competir por un lugar en las semifinales.
En medio del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador del seleccionado africano, Hossam Hassan, realizó un gesto que pocos reconocieron al instante: cruzó los brazos a la altura de las muñecas frente al árbitro francés Francois Letexier. No fue un ademán espontáneo ni una reacción improvisada. Detrás de esa seña hay un protocolo aprobado por la FIFA para denunciar actos de racismo dentro del campo de juego.
(Desde Estados Unidos) Es particularmente difícil comprender lo que pasó desde que Cuti Romero anotó de cabeza el descuento para el 2-1 a lo que sucedió tras el gol de Enzo Fernández tras una asistencia de novela de Lautaro Martínez para el 3-2 final para la selección argentina. De la oscuridad a sentir el sol en la cara. Esa puede ser una buena forma de describir lo que se vivió en el Atlanta Stadium este 7 de julio de 2026, un día que para los amantes del fútbol dejó una huella. Una marca más de un equipo que nos acostumbró a atravesar situaciones mágicas. Casi alejadas de la realidad.