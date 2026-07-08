Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

Lionel Messi es levantado en alzas por sus compañeros tras la épica remontada ante Egipto (REUTERS/Carlos Barria)

El Mundial 2026 ingresó en su etapa decisiva tras la conclusión de los octavos de final. Ocho selecciones continúan en la competencia por el título: seis representantes de Europa, un equipo africano y Argentina, que se mantiene como el único país sudamericano en carrera.

Hoy, además, se da un agregado único por primera vez desde que arrancó la competencia: no hay partidos. Recién a partir de mañana comenzarán a disputarse las llaves de los cuartos de final.

La selección argentina volverá en las próximas horas a Kansas City para comenzar a planificar el encuentro del próximo sábado ante Suiza. Los campeones del mundo dieron una muestra de autoridad y amor propio al remontar el encuentro contra Egipto; se encuentran entre los ocho mejores y mantienen intacta la ilusión del bicampeonato.

Colombia, por su parte, le puso fin a su sueño mundialista. Tras igualar sin goles en los 120 minutos, cayó eliminado por penales frente a Suiza y se despidió de la competencia. Cucho Hernández y Davinson Sánchez erraron desde los doce pasos, mientras que Gregor Köbel fue el gran protagonista del desenlace.

Mientras tanto, España abandonó Dallas y en las últimas horas arribó a la ciudad de Los Ángeles. La Roja se medirá este viernes ante Bélgica en busca de un lugar en las semifinales. Luis de la Fuente podrá contar con Yéremy Pino, Víctor Muñoz y Nico Williams quienes están completamente recuperados.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.