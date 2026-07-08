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Carlos III concede la medalla del Imperio Británico al municipio catalán de Arbúcies por su labor en el accidente de avión de 1970

El monarca otorgó el pasado 3 de julio la medalla al alcalde de la localidad en el 56º aniversario de la tragedia del Vuelo 1903 de Dan Air

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El rey Carlos III en una imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)
El rey Carlos III en una imagen de archivo. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Lo que comenzó como una de las mayores tragedias aéreas registradas en Cataluña ha terminado convirtiéndose, con el paso de las décadas, en un ejemplo de solidaridad que ha cruzado fronteras. Más de medio siglo después del accidente de un vuelo británico en el macizo del Montseny, el rey Carlos III ha querido reconocer el compromiso que el municipio de Arbúcies ha mantenido con las víctimas y sus familias, una labor silenciosa que ha perdurado durante generaciones.

La historia se remonta al 3 de julio de 1970. Aquel día, un avión de la compañía Dan-Air que realizaba el trayecto entre Manchester y Barcelona se precipitó sobre las montañas del Montseny, dentro del término municipal de Arbúcies. La aeronave impactó a unos 1.700 metros de altitud y provocó la muerte de las 112 personas que viajaban a bordo.

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En cuanto se conoció el accidente, numerosos vecinos del municipio, situado varios centenares de metros más abajo, emprendieron el ascenso hasta la zona del siniestro con la esperanza de encontrar supervivientes. Sin embargo, cuando llegaron al lugar comprobaron que nada podía hacerse para salvar a los ocupantes del aparato. Aquel gesto espontáneo marcó el inicio de una relación muy especial entre la localidad catalana y las familias británicas que perdieron a sus seres queridos.

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda mientras aborda su avión en la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 30 de abril de 2026. El rey Carlos III y la reina Camila están concluyendo su visita a Estados Unidos y se dirigirán próximamente a Bermudas. (SAUL LOEB/Pool vía REUTERS).
El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda mientras aborda su avión en la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 30 de abril de 2026. El rey Carlos III y la reina Camila están concluyendo su visita a Estados Unidos y se dirigirán próximamente a Bermudas. (SAUL LOEB/Pool vía REUTERS).

Tras la tragedia, las víctimas fueron enterradas en una zona específica del cementerio de Arbúcies, donde todavía hoy reposan sus restos. Lejos de caer en el olvido, el municipio asumió el compromiso de mantener viva su memoria. Desde entonces, cada aniversario del accidente reúne a familiares llegados desde el Reino Unido y a vecinos de la localidad en un homenaje que se ha convertido en una tradición. Durante décadas, el pueblo ha cuidado el espacio funerario, ha acompañado a quienes regresan para recordar a sus familiares y ha mantenido un estrecho vínculo con ellos. Esa continuidad en el recuerdo fue precisamente la que llamó la atención de las autoridades británicas.

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Un reconocimiento impulsado tras el 50 aniversario

La idea de distinguir oficialmente a Arbúcies comenzó a tomar forma cuando se cumplían cincuenta años del accidente. La Embajada británica empezó entonces a estudiar una fórmula para agradecer la implicación del municipio en la conservación de la memoria de las víctimas. La pandemia de COVID-19 obligó a paralizar aquellas gestiones cuando el proyecto estaba ya sobre la mesa. No fue hasta años después cuando el expediente volvió a activarse.

El alcalde de Arbúcies recibe a la British Empire Medal. (AYUNTAMENT D'ARBÚCIES).
El alcalde de Arbúcies recibe a la British Empire Medal. (AYUNTAMENT D'ARBÚCIES).

Finalmente, a comienzos de 2025, el Ayuntamiento recibió la confirmación oficial: Carlos III había decidido conceder la British Empire Medal (BEM) como muestra de reconocimiento a esa labor mantenida durante más de cinco décadas. Aunque la condecoración británica debía entregarse obligatoriamente a una persona física y no a una institución, tanto la Casa Real británica como el propio consistorio dejaron claro desde el primer momento que el homenaje iba dirigido al conjunto de la población.

Por ese motivo, la medalla ha sido entregada al alcalde, Pere Garriga i Solà, en representación de varias generaciones de vecinos que han contribuido a mantener vivo el recuerdo de quienes fallecieron en el accidente. La ceremonia se celebró precisamente el pasado 3 de julio, coincidiendo con el 56 aniversario de la tragedia, en una jornada especialmente emotiva para la localidad.

El alcalde de Arbúcies recibe a la British Empire Medal. (AYUNTAMENT D'ARBÚCIES).
El alcalde de Arbúcies recibe a la British Empire Medal. (AYUNTAMENT D'ARBÚCIES).

Con el paso del tiempo, aquella tragedia ha dado lugar a una relación muy poco habitual entre una pequeña localidad catalana y numerosas familias británicas. Cada año continúan llegando visitantes desde el Reino Unido para rendir homenaje a sus familiares fallecidos, encontrando en Arbúcies un lugar donde el recuerdo sigue presente. Esa fidelidad mutua ha reforzado unos lazos que trascienden el accidente y que se han convertido en un ejemplo de memoria compartida.

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