Kate Middleton y Carlos III, unidos contra el cáncer: un encuentro muy emotivo y especial para ambos por sus respectivas luchas con la enfermedad

Kate Middleton en el 125.º aniversario de Cancer Research UK en el Palacio de St. James (Reuters)

Kate Middleton y Carlos III se han reunido en el Palacio de St. James para el 125 aniversario de Cancer Research UK, un acto que ha adquirido un valor personal para ambos después de que 2024 quedara marcado por sus respectivos diagnósticos de cáncer, aunque con el tiempo ambos han conseguido una vuelta gradual a la agenda pública centrada en la concienciación y el apoyo a los pacientes.

La recepción del 125 aniversario de la mayor organización independiente de investigación oncológica del mundo ha reunido también a la reina Camila y a los duques de Gloucester, además de investigadores, clínicos, voluntarios y profesionales vinculados a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

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El encuentro llega después de unos años especialmente delicados para la dinastía de los Windsor. En febrero de 2024, el rey comunicó que padecía la enfermedad. Unas semanas más tarde, en marzo, la princesa de Gales reveló que también tenía cáncer y que iba a someterse a quimioterapia preventiva.

Kate Middleton en el 125.º aniversario de Cancer Research UK en el Palacio de St. James (Reuters)

Las historias de Kate Middleton y Carlos III

Ambos redujeron de forma notable su actividad institucional para centrarse en la recuperación. Tras una evolución favorable y bajo estrecha supervisión médica, confirmaron la remisión y han retomado desde entonces parte de sus compromisos oficiales con una atención especial a la investigación oncológica y a las visitas hospitalarias.

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La presencia conjunta del monarca y de la esposa del príncipe Guillermo ha dado visibilidad a una causa que ocupa ahora un lugar central en la agenda de la Corona británica. Durante la recepción, los miembros de la familia real han conversado con investigadores, clínicos, voluntarios y especialistas implicados en el trabajo de Cancer Research UK.

En el acto también han participado varias personalidades invitadas: las presentadoras Davina McCall y Adele Roberts, la divulgadora científica Hannah Fry, el cantante Ronan Keating, cuya madre falleció por un cáncer, y Sebastian Bowen, viudo de Dame Deborah James, la activista y divulgadora británica fallecida en 2022.

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El rey Carlos III en el 125.º aniversario de Cancer Research UK en el Palacio de St. James (Reuters)

Para Carlos III, la cita también ha tenido una dimensión propia. Uno de sus primeros actos tras anunciar su diagnóstico fue asumir el patronazgo de la entidad. Además, se reunió con su director clínico y visitó un hospital oncológico en Londres apenas dos meses después de comunicar públicamente su enfermedad.

La visibilidad de Kate Middleton

La asistencia de Kate Middleton ha destacado por el componente personal que arrastra desde su diagnóstico. Tras anunciar que se encuentra en remisión, la princesa se ha consolidado junto al rey como una de las figuras más visibles dentro del entorno de la familia real en la concienciación sobre el impacto del cáncer y sus efectos en la vida de los pacientes.

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Kate Middleton en el 125.º aniversario de Cancer Research UK en el Palacio de St. James (Reuters)

kate Middleton optó para la ocasión por una pieza de la firma estadounidense Rodarte, creada en 2005 por las hermanas Kate y Laura Mulleavy. El modelo, confeccionado en sarga de seda roja adornada con pequeños lunares blancos y discretos corazones, destaca por su original estampado y su aire retro.

El diseño incorpora un cuello con solapa en contraste y un cinturón a juego, elementos habituales en el vestuario de Kate que realzan la figura de manera sutil. La falda fluida y la cintura marcada logran un balance entre romanticismo y elegancia. Una flor en relieve sobre la solapa aporta un detalle distintivo. Como complementos, eligió stilettos rojos de puntera afilada y un bolso de mano a tono. En cuanto a joyas, se inclinó por un collar fino con rosetón de diamantes y rubí, pendientes colgantes y su tradicional anillo de compromiso.

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Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

El comienzo de 2024 abrió una de las etapas más complejas para los Windsor. A la enfermedad del rey se sumó la de la princesa de Gales, que había sido sometida previamente a una cirugía abdominal, y ambos tuvieron que retirarse temporalmente de la vida pública. Durante ese periodo, otros miembros de la familia real asumieron un mayor peso institucional. La reina Camila y la princesa Ana, entre otros, se hicieron cargo de buena parte de los compromisos oficiales.