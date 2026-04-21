Carlos III recuerda a su madre, Isabel II, en el 100 aniversario de su nacimiento: “Muchas cosas de estos tiempos la habrían preocupado profundamente”

El rey Carlos III de Reino Unido (BUCKINGHAM PALACE).

Carlos III ha rendido un homenaje profundamente simbólico a su madre, la reina Isabel II, en el día en que habría cumplido 100 años. Un gesto cargado de memoria, emoción y también de lectura política, que llega en un momento delicado para la casa real británica y que vuelve a situar el legado de la monarca en el centro del debate público.

El mensaje ha sido grabado en un lugar especialmente significativo: la biblioteca del Castillo de Balmoral, en Escocia, el mismo entorno donde Isabel II pasó sus últimos veranos y donde falleció en septiembre de 2022. Desde ese escenario íntimo, Carlos III ha querido recordar no solo a la figura institucional, sino también a la mujer que durante más de siete décadas encarnó la continuidad de la Corona británica: “Millones de personas la recordarán por momentos de importancia nacional; muchos otros por un fugaz encuentro personal, una sonrisa, una palabra amable que levantó el ánimo… o por ese maravilloso brillo en los ojos cuando compartía un bocadillo de mermelada con el Oso Paddington en los últimos meses de su vida”.

El príncipe de Edimburgo y la reina Isabel con sus dos hijos mayores, Carlos y Ana. (AFP)

En su intervención, el monarca ha subrayado la idea de deber como eje fundamental del reinado de su madre. Ha destacado que, a lo largo de una vida marcada por transformaciones profundas en el mundo, Isabel II mantuvo siempre una actitud de firme compromiso con su función. La describió como una soberana “constante, firme y completamente entregada a las personas a las que sirvió”, insistiendo en la estabilidad que proyectó incluso en tiempos de cambio acelerado.

Carlos III ha querido situar este aniversario como un momento de reflexión colectiva. En su mensaje, ha invitado a detenerse para recordar “la vida y la pérdida de una soberana que significó tanto para todos nosotros”, al tiempo que ha defendido que su memoria debe ser celebrada como un legado de servicio y no únicamente como una ausencia. En ese sentido, ha apelado a la continuidad de los valores que definieron a la reina: compromiso, sentido comunitario y responsabilidad pública.

La reina Isabel II de Gran Bretaña, centro izquierda, y de ziquierda a derecha, el príncipe Carlos, Camila, la duquesa de Cornualles, el príncipe Andrés, Meghan la duquesa de Sussex, el príncipe Enrique, el príncipe Guillermo y Catalina, la duquesa de Cambridge, miran un vuelo de exhibición de la Fuerza Aérea Real sobre el Palacio de Buckingham en Londres el 10 de julio de 2018. (Foto AP/Matt Dunham, archivo)

Su referencia al expríncipe Andrés

Sin embargo, más allá del homenaje explícito, varias voces en el Reino Unido han interpretado algunas de sus palabras como una referencia indirecta a los desafíos actuales de la familia real. En particular, ciertos analistas apuntan a un posible mensaje velado hacia su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, cuya figura ha estado en el centro de diversas controversias en los últimos años: “Sospecho que muchas cosas de los tiempos que vivimos ahora pueden haberla preocupado profundamente. Pero su corazón nace de la convicción de que la bondad siempre prevalecerá y que un futuro mejor nunca está lejos”.

El discurso también recupera una frase pronunciada por Isabel II cuando aún era una niña: “Como dijo en su primer discurso público, con tan solo 14 años, todos podemos contribuir a ‘hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz’”.

El príncipe Andrés, Isabel II y Carlos III (EFE).

Carlos III ha hecho suyas esas palabras, asegurando que comparte plenamente esa visión y reivindicando la importancia de la convivencia, el respeto y la cooperación entre generaciones. “Hagamos de esto la celebración de una vida. Una vida plena y un legado de esperanza, mientras nos esforzamos juntos por un futuro mejor y más feliz, basado en la paz, la justicia, la prosperidad y la seguridad”, ha afirmado.

Unos días de celebración

En paralelo al mensaje institucional, el Reino Unido ha organizado diversos actos conmemorativos. Entre ellos destacan la exposición dedicada a la vida de la reina en la Galería del rey, una recepción en el Palacio de Buckingham con representantes de organizaciones benéficas y la inauguración de un jardín con su nombre en Regent’s Park. También se ha previsto la participación de ciudadanos que cumplen 100 años, quienes recibirán la tradicional felicitación de la Corona.

La reina Isabel II de Reino Unido y Carlos, el príncipe de Gales, son vistos antes del discurso de la reina durante la apertura de Estado del Parlamento en Londres, Reino Unido. 14 de octubre de 2019. (REUTERS/Toby Melville/Pool).

El contexto en el que se produce este homenaje añade una capa adicional de lectura. El reinado de Carlos III ha estado acompañado de situaciones personales y familiares complejas, así como de debates sobre el papel actual de la monarquía en una sociedad en transformación. En ese marco, el recuerdo de Isabel II funciona también como un punto de estabilidad simbólica.

El mensaje del rey concluye con un compromiso explícito de servicio público, reafirmando su papel como continuador de una institución que busca adaptarse sin perder sus fundamentos históricos. Con un tono solemne, se despide de su madre con una fórmula cargada de emoción: “Renuevo mi solemne compromiso de deber y servicio para con todos ustedes. Que Dios te bendiga, querida mamá, siempre estarás en nuestros corazones y oraciones”.