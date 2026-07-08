Una nueva prueba detecta el cáncer de boca en menos de una hora: podría evitar hasta el 90% de las biopsias quirúrgicas

Una nueva prueba podría evitar el 90% de biopsias innecesarias (Magnific)

En menos de 60 minutos y con una precisión superior al 95 % una simple biopsia con cepillo puede identificar el cáncer de boca de células escamosas, según una reciente investigación liderada por Muy-Teck Teh en el Queen Mary University of London. Este avance podría evitar hasta el 90% de las biopsias quirúrgicas innecesarias en pacientes con lesiones bucales de bajo riesgo, facilitando el diagnóstico precoz y reduciendo daños derivados de procedimientos invasivos.

El prueba, cuyo estudio ha sido publicado en la revista Biomarker Research, analiza la expresión de solo cuatro genes a partir de células recolectadas de la mucosa bucal mediante un cepillado indoloro, sin necesidad de bisturí. El estudio incluyó 545 pacientes adultos, de los cuales se obtuvieron 1.090 muestras tomadas tanto de la lesión sospechosa como de la mucosa sana opuesta, en centros clínicos de Uttar Pradesh, India.

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Entre los participantes, 443 presentaban carcinoma oral confirmado, 63 leucoplasia oral y 39 liquen plano oral, lesiones con potencial maligno muy variable. Todas las muestras se analizaron siguiendo protocolos validados internacionalmente y fueron clasificadas por un algoritmo que genera un índice de malignidad.

La aplicación de la nueva versión qMIDS V3, con apenas cuatro marcadores moleculares, logró distinguir con claridad el cáncer oral de las lesiones benignas o inflamatorias y mantuvo resultados similares, independientemente del género o la edad de los pacientes. El proceso completo, desde la toma de muestra hasta el diagnóstico, tarda menos de una hora y el costo estimado de los materiales es inferior a diez euros por paciente.

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Distinguir los tumores de las lesiones benignas

Un aspecto destacado es que la combinación de los genes INHBA (asociado a la señalización tumoral) y S100A16 (con función supresora), junto a los marcadores de referencia, permitió discriminar con fiabilidad los tumores verdaderos de las lesiones benignas. La eliminación de cualquiera de estos genes disminuía drásticamente la capacidad diagnóstica del modelo.

“Estos resultados demuestran que el test qMIDS V3 podría evitar más del 90% de las biopsias con bisturí en pacientes con lesiones bucales de bajo riesgo, mientras identifica de manera precisa los casos de cáncer”, escriben los autores.

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Además, la prueba es robusta frente a variaciones por edad o género y permite realizar un seguimiento repetido y seguro a largo plazo, ideal para la vigilancia de pacientes con riesgo aumentado. “La posibilidad de tomar muestras de forma no invasiva y repetida aporta una herramienta esencial para la detección precoz y para aliviar la ansiedad de los pacientes, al tiempo que facilita decisiones clínicas objetivas”.

Investigadores de la Universidad de Granada han descubierto un compuesto natural en la cebolla que demuestra ser eficaz para reducir los tumores de colon. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y prebióticas, este compuesto puede inhibir la proliferación de células cancerosas y reequilibrar la microbiota intestinal.

Ventajas frente a los métodos actuales

Actualmente, ningún examen alternativo ha logrado reemplazar al 100% la biopsia quirúrgica para el diagnóstico de cáncer oral, principalmente por el riesgo de resultados ambiguos y la dificultad de diferenciar lesiones benignas de malignas solo con métodos tradicionales (tinción vital, análisis visual, citología convencional o biomarcadores en saliva/sangre).

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La implementación de qMIDS V3 como prueba de cribado o triaje permitiría identificar rápidamente a pacientes que sí requieren biopsia, evitando someter al resto a procedimientos innecesarios y potencialmente dañinos, así como aliviar la presión sobre los sistemas de salud.