España

Posible caso de violencia machista en Mijas (Málaga): encuentran el cuerpo de dos mujeres tras un incendio en su vivienda

Los agentes no descartan ninguna hipótesis por el momento

Guardar
Google icon
Cuartel de la Guardia Civil en Mijas, Málaga.
Cuartel de la Guardia Civil en Mijas, Málaga. (Ayuntamiento de Mijas)

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija, de 31 años, tras encontrar sus cuerpos en el interior de una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se había producido un incendio.

Los agentes recibieron el aviso a las 2:15 horas de la madrugada: una llamada al 112 advirtió de que, en un piso de la calle Tulipán de las Lagunas, salían llamas y humo. Dentro de la vivienda, encontraron los cadáveres de ambas mujeres. Si bien en un primer momento se pensó que habían fallecido a causa del incendio, tras una inspección ocular los agentes han encontrado signos de violencia en los cuerpos, por lo que han abierto una investigación.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis por el momento, pudiendo tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Se ha desplazado una comitiva judicial para el levantamiento de los cadáveres, que serán trasladados al Instituto Anatómico Forense de Málaga.

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

Guardia Civil EspanaGuardia CivilViolencia machistaViolencia contra las MujeresÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Civil advierte sobre el peligro de bañarse en los pantanos: “Aunque veas el agua tranquila, existen riesgos”

Desde el 1 de enero al 30 de junio, en España han muerto 217 personas por ahogamiento

La Guardia Civil advierte sobre el peligro de bañarse en los pantanos: “Aunque veas el agua tranquila, existen riesgos”

Carlos III concede la medalla del Imperio Británico al municipio catalán de Arbúcies por su labor en el accidente de avión de 1970

El monarca otorgó el pasado 3 de julio la medalla al alcalde de la localidad en el 56º aniversario de la tragedia del Vuelo 1903 de Dan Air

Carlos III concede la medalla del Imperio Británico al municipio catalán de Arbúcies por su labor en el accidente de avión de 1970

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Grabar la acera, la calle o el balcón del vecino con una cámara doméstica puede salir caro: la multa oscila entre 600 y 3.000 euros, aunque sube si la intencionalidad es clara, si hay reincidencia o si se acumulan varias infracciones

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

La capital española de las cigüeñas está en Extremadura: tiene tres colonias que se reparten entre la iglesia, un humedal y un monumento natural

La localidad ostenta desde 1997 el reconocimiento de Pueblo Europeo de la Cigüeña, una distinción concedida por la Fundación EuroNatur por su singularidad, que comparte solo con otros 14 municipios de todo el continente

La capital española de las cigüeñas está en Extremadura: tiene tres colonias que se reparten entre la iglesia, un humedal y un monumento natural

Jesús Sánchez, chef Michelin: “El mejor aperitivo de las vacaciones se hace con una lata de sardinillas y se prepara en un abrir y cerrar de ojos”

El cocinero navarro propone un picoteo que tiene como protagonista esta receta de paté de sardinillas, un untable casero, cremoso y con todo el sabor del mar

Jesús Sánchez, chef Michelin: “El mejor aperitivo de las vacaciones se hace con una lata de sardinillas y se prepara en un abrir y cerrar de ojos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

ECONOMÍA

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”