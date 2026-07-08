Posible caso de violencia machista en Mijas (Málaga): encuentran el cuerpo de dos mujeres tras un incendio en su vivienda

Cuartel de la Guardia Civil en Mijas, Málaga. (Ayuntamiento de Mijas)

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija, de 31 años, tras encontrar sus cuerpos en el interior de una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se había producido un incendio.

Los agentes recibieron el aviso a las 2:15 horas de la madrugada: una llamada al 112 advirtió de que, en un piso de la calle Tulipán de las Lagunas, salían llamas y humo. Dentro de la vivienda, encontraron los cadáveres de ambas mujeres. Si bien en un primer momento se pensó que habían fallecido a causa del incendio, tras una inspección ocular los agentes han encontrado signos de violencia en los cuerpos, por lo que han abierto una investigación.

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La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis por el momento, pudiendo tratarse de un nuevo caso de violencia machista. Se ha desplazado una comitiva judicial para el levantamiento de los cadáveres, que serán trasladados al Instituto Anatómico Forense de Málaga.

*Noticia en ampliación