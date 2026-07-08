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El Gobierno anuncia la construcción de un nuevo tren entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa

El proyecto se ha publicado este miércoles en el BOE, con una inversión de 300 millones de euros

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Estación de Sevilla-Santa Justa (Adobe Stock).
Estación de Sevilla-Santa Justa (Adobe Stock).

El Gobierno trabaja en la construcción de una línea de tren que conecte el aeropuerto de Sevilla con la estación ferroviaria de Santa Justa. Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sus redes sociales.

“Vamos a reducir los tiempos de viaje a 11 minutos con una estación intermedia en Parque Alcosa”, ha explicado Puente en una publicación de Twitter (ahora X). El proyecto, que costará unos 300 millones de euros, se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y comenzará ahora el proceso de información pública.

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En un desayuno informativo de Europa Press, el pasado mes de febrero, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Ejecutivo aprobaría el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria para someterlo a información pública antes del verano.

Una estación entre Santa Justa y el aeropuerto para reducir tiempos

Trazado del proyecto de conexión ferroviaria de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla
Trazado del proyecto de conexión ferroviaria de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla. (X/Twitter)

Actualmente, el aeropuerto de Sevilla solo es accesible por la autovía A-4. Las únicas opciones de transporte público son una línea de autobús urbano (Línea Especial Aeropuerto de Tussam, unos 35 minutos de trayecto según el tráfico) y los servicios de taxi. “La ciudad de Sevilla, con una población de unos 700 mil habitantes, dispone de una red de cercanías formada por 5 líneas y 33 estaciones, no existiendo en la actualidad una conexión ferroviaria entre la ciudad y su aeropuerto”, justifica el proyecto.

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La opción elegida para el proyecto ha sido la alternativa Norte 3, que pasa por construir una estación intermedia entre el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa en el barrio de Parque Alcosa. Según Montero, esta es “la solución más acorde para provocar menos desorden en el urbanismo de la ciudad”, al tiempo que reconocía que supone una cuantía más elevada.

El 92,6% del trazado de este proyecto será en túnel y falso túnel. El proyecto aprovechará infraestructura existente, comenzando en la Línea Ferroviaria 400 “Alcazar de San Juan - Cadiz”. En total, se utilizarán 3.865 metros de vía ya existente, pero será necesario construir 4.707 metros de nueva vía.

Los interesados tendrán ahora un plazo de 45 días hábiles para presentar sus observaciones sobre la concepción global del trazado, siempre que afecte al interés general, y sobre su impacto ambiental. Antes de la aprobación definitiva del estudio informativo, será necesaria la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ese pronunciamiento es un requisito previo para cerrar el procedimiento.

El trámite de información pública también servirá para que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras ferroviarias emitan informe sobre la concepción global del trazado proyectado y sobre los aspectos funcionales o de explotación incluidos en el estudio informativo.

De acuerdo con la Ley del Sector Ferroviario, las administraciones competentes en materia urbanística deberán suspender en las zonas afectadas la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas y la concesión de nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Esa suspensión tendrá una duración máxima de un año desde la fecha de publicación del anuncio de información pública.

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