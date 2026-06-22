Carlos III será el primer monarca británico en publicar sus impuestos e ingresos como medida ‘in extremis’ para salvar la Corona

El rey Carlos III de Gran Bretaña reacciona mientras conversa con miembros del colectivo "Nuestro Futuro", 2026. (OLI SCARFF/Pool vía REUTERS)

La monarquía británica inicia una nueva etapa marcada por la transparencia. En un gesto sin precedentes en la historia reciente de la Corona, Carlos III ha decidido revelar públicamente la cantidad total de impuestos que paga sobre sus ingresos personales, convirtiéndose así en el primer soberano del Reino Unido de la época moderna en exponer de forma oficial sus obligaciones fiscales.

La información se conocerá dentro del informe anual de las cuentas financieras de la Casa Real, un documento que verá la luz el próximo 25 de junio y que incluirá por primera vez el montante de los tributos abonados por el monarca durante el ejercicio económico 2024-2025. Desde el Palacio de Buckingham han aclarado que esta medida no responde a una exigencia del Gobierno ni a una obligación legal, sino a una decisión tomada personalmente por el rey como parte del proceso de renovación institucional que quiere impulsar desde su llegada al trono.

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“En pocas palabras, seguimos modernizándonos y evolucionando”, ha explicado un portavoz de Buckingham a la BBC, que destacó que el objetivo es lograr una mayor claridad sobre el funcionamiento económico de la institución y acercar las finanzas reales a la ciudadanía.

La decisión del soberano supone un importante giro dentro de una institución que durante siglos ha protegido con especial hermetismo sus asuntos económicos. Aunque los monarcas británicos cuentan con amplias exenciones fiscales y no están obligados legalmente a pagar impuestos como el de la renta, sucesiones o ganancias de capital, la familia real ha ido adaptándose progresivamente a las demandas sociales de una mayor rendición de cuentas.

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En realidad, Carlos III ya había demostrado esta voluntad de transparencia en el pasado. Durante su etapa como príncipe de Gales, hizo públicos los impuestos que abonaba por los ingresos derivados del Ducado de Cornualles. Sin embargo, cuando su hijo, el príncipe Guillermo, heredó este patrimonio tras la muerte de Isabel II y la proclamación de Carlos como rey, decidió mantener en privado la cantidad exacta que entrega al fisco.

El rey Carlos de Gran Bretaña, la reina Camila, el príncipe Guillermo, Kate, princesa de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour en honor al rey Carlos de Gran Bretaña, como parte de las celebraciones oficiales de su cumpleaños, en Londres, Gran Bretaña, el 13 de junio de 2026. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Esta diferencia de criterio ha generado debate en el Reino Unido y algunos expertos consideran que la nueva decisión de Carlos podría aumentar la presión sobre el heredero al trono para que adopte una política similar.

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El periodista especializado en la realeza David Dimbleby ha llegado a definir en The Mirror a Guillermo como una figura “reservada” en lo relativo a sus finanzas y ha señalado que, a diferencia de su padre, el príncipe no ha querido revelar públicamente sus contribuciones fiscales.

El peso del Ducado de Lancaster

Entre los datos más relevantes que aparecerán en el informe destaca la tributación vinculada al Ducado de Lancaster, el patrimonio privado que proporciona gran parte de los ingresos personales del monarca. Esta extensa cartera incluye terrenos, explotaciones agrícolas, inversiones y numerosos inmuebles comerciales situados tanto en Londres como en diferentes regiones de Inglaterra.

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Durante el último ejercicio, los beneficios obtenidos a través del Ducado alcanzaron cerca de 26,8 millones de libras esterlinas, una cifra que representa una parte esencial de la riqueza personal del rey. Carlos III, de forma voluntaria, aplica sobre estos ingresos el tipo impositivo máximo del Reino Unido, situado en el 45%.

El príncipe Guillermo de Gran Bretaña y Catalina, princesa de Gales, asisten a una recepción para celebrar el centenario del nacimiento de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, Londres, Gran Bretaña, el 21 de abril de 2026. (Aaron Chown/Pool vía REUTERS).

El informe también recogerá los impuestos derivados de otras propiedades privadas de la familia, como las residencias de Sandringham y Balmoral, así como los rendimientos procedentes de inversiones y otros activos personales del soberano.

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El “efecto Andrés”

Aunque este paso es novedoso, no es la primera vez que la Corona británica modifica sus prácticas financieras debido a la presión pública. En 1993, la reina Isabel II decidió comenzar a pagar voluntariamente el impuesto sobre la renta y las ganancias de capital tras el llamado annus horribilis de 1992, marcado por los problemas familiares de la Casa Real y el devastador incendio del castillo de Windsor.

Aquel gesto permitió mejorar la imagen de una institución que atravesaba uno de sus momentos más delicados. Ahora, décadas después, Carlos III vuelve a apostar por un cambio de calado en un contexto en el que las cuentas de los Windsor se encuentran bajo un fuerte examen público.

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El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

Parte de esa presión se ha intensificado por las polémicas relacionadas con el expríncipe Andrés y las constantes preguntas sobre la utilización de los recursos vinculados a la familia real. Además, recientemente se han publicado informaciones sobre las residencias utilizadas por las princesas Beatriz y Eugenia de York, quienes no desempeñan funciones oficiales, lo que ha reavivado el debate sobre los privilegios dentro de la institución.

Desde Buckingham han insistido en que los fondos públicos ya están sometidos a supervisión parlamentaria, pero consideran que la publicación de los impuestos personales del monarca contribuirá a reforzar la confianza ciudadana.

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