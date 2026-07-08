La Policía encuentra un caimán en una casa del barrio de Los Pajaritos de Sevilla durante una operación antidroga

El caimán encontrado por la Policía Nacional en una redada en Sevilla. (Mundopark Fundación Juan Luis Malpartida/Facebook)

Un caimán de medio metro se ha convertido en el inesperado protagonista de una operación antidroga en Sevilla. La Policía Nacional encontró al reptil durante un registro efectuado en una vivienda de la capital hispalense, según han informado a EFE este miércoles fuentes de la investigación.

El cuerpo se encargó de entregarle el animal al Servicio de la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que gestionó su traslado a Mundo Park, un centro de rescate, rehabilitación, conservación investigación y reintroducción de fauna salvaje, situado en Guillena, cerca de la capital andaluza.

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La Policía investiga cómo llego a España desde América

El centro ha confirmado que se trata de un caimán de anteojos (Caiman crocodilus), que habita en el sur de México, Centroamérica y el noroeste de América del Sur, de modo que se investiga cómo llegó a hasta España.

El caimán se ha incorporado al reptilario del zoológico “para comenzar una vida mejor”, según ha informado Mundopark Fundación Juan Luis Malpartida en sus redes sociales.

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El caimán encontrado por la Policía Nacional en una redada en Sevilla. (Mundopark Fundación Juan Luis Malpartida/Facebook)

“Se trata de un caimán joven, inesperado protagonista de una operación antidroga en Sevilla, convirtiéndose en el hallazgo más sorprendente de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil. El animal apareció durante uno de los registros de la denominada Operación Rigua, en la que los agentes desmantelaron una organización criminal dedicada al tráfico de drogas”, explican a través de su cuenta de Facebook.