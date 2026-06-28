El príncipe Harry ultima los detalles de su regreso a Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos: su emotivo reencuentro con los Spencer

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, con veteranos de la comunidad Invictus Australia, 2026. (REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)

El príncipe Harry podría protagonizar en las próximas semanas uno de los viajes más significativos desde que abandonó sus funciones como miembro activo de la familia real británica. Según diversos medios del Reino Unido, el duque de Sussex tiene previsto desplazarse junto a Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, para asistir a varios compromisos relacionados con los Juegos Invictus 2027, una visita que supondría el primer viaje familiar al país en cuatro años.

Más allá de la agenda oficial, el desplazamiento estaría cargado de simbolismo. Según el diario The Mirror, todo apunta a que Harry aprovechará esos días para reencontrarse con algunos familiares con los que ha mantenido una estrecha relación a pesar de la distancia y de las tensiones que han marcado los últimos años dentro de la Casa Real.

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Entre los nombres que cobran más fuerza figuran los de los Spencer, la familia materna del príncipe. El periodista Richard Kay, editor sénior del Daily Mail, considera que cuando Harry habla de volver a ver a su “familia extendida” probablemente haga referencia a los hermanos de la princesa Diana.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, reaccionan durante el Super Rugby. (Imagen de AAP/Dan Himbrechts/ vía REUTERS).

Kay añadió que los Spencer han desempeñado un papel especialmente delicado durante estos años de distanciamiento entre los Sussex y la familia real. “Han sido, en muchos sentidos, una especie de puente entre la familia real y Harry. Han mantenido una buena relación, por ejemplo, con Guillermo“, señaló en una entrevista en Palace Confidential.

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El periodista también destacó el vínculo especial que el duque mantiene con dos de las hermanas de Diana. “Harry es particularmente cercano a sus tías maternas, Jane y Sarah. Sospecho que es a ellas a quienes se refiere cuando habla de la familia extendida“, apuntó.

Otro de los momentos más emotivos del viaje podría producirse en Althorp House, la histórica residencia de los Spencer donde descansan los restos de Diana de Gales. Diversas informaciones recogidas por The Mirror sostienen que Harry quiere mostrar por primera vez a Archie y Lilibet el lugar donde está enterrada su abuela.

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Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

La visita tendría un enorme valor sentimental, especialmente porque se produciría pocos días después de la fecha en la que Diana habría celebrado su 65 cumpleaños. El príncipe ya ha acudido en numerosas ocasiones a ese enclave desde la muerte de su madre y, en 2022, llevó allí por primera vez a Meghan Markle. “Ninguna visita a este lugar fue fácil, pero esta… 25 aniversario y la primera vez de Meg. Por fin, traía a la chica de mis sueños a casa para que conociera a mamá“, escribió en sus memorias.

Un acercamiento con su padre

El viaje también podría servir para acercar posiciones con el rey Carlos III. Según varios medios británicos, el monarca habría ofrecido a Harry y a su familia alojarse en una residencia real durante esos días, una propuesta que el duque habría aceptado debido a las cuestiones relacionadas con la seguridad.

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El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, duques de Sussex, llegan para reunirse con los socorristas voluntarios del Bondi Surf Bathers' Life Saving Club. (Jonathan Brady/Pool vía REUTERS)

La protección policial ha sido precisamente uno de los principales motivos de enfrentamiento entre Harry y las instituciones británicas. El año pasado perdió el recurso judicial con el que pretendía recuperar la protección financiada por el Estado durante sus visitas al Reino Unido.

El hijo menor de Carlos III lamentó entonces que sus hijos no pudieran disfrutar de una parte importante de sus raíces. “Lo que se van a perder es, bueno, todo. Saben que amo a mi país, siempre lo he amado, a pesar de lo que algunas personas en este país hayan hecho“, aseguró.

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Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Durante esta visita, Harry desarrollará una intensa agenda institucional vinculada a los Juegos Invictus. Sus compromisos se extenderán entre el 7 y el 11 de julio e incluirán distintos actos en Birmingham, entre ellos una visita al Hospital Infantil de la ciudad para conmemorar el vigésimo aniversario de un programa de enfermería pediátrica. Meghan Markle también participará en algunos compromisos oficiales, lo que supondrá su regreso a un acto público en territorio británico seis años después de su última aparición en el funeral de Isabel II.

Mientras tanto, continúan las especulaciones sobre un posible encuentro privado entre Harry, Meghan, el rey Carlos y los pequeños Archie y Lilibet. De producirse, sería una de las imágenes más esperadas de los últimos años y podría representar un nuevo intento de acercamiento dentro de una familia que continúa buscando la manera de superar las heridas abiertas desde la salida de los duques de Sussex de la vida institucional.

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