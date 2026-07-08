Así es por dentro la casa que Julia Janeiro ha comprado por 635.000 euros: un dúplex de 100 metros cuadrados con un solo dormitorio

Julia Janeiro enseña su nueva casa (Instagram)

El camino hacia la madurez de Julia Janeiro sumaba hace unas semanas un capítulo trascendental. La creadora de contenido e hija del extorero Jesulín de Ubrique y la odontóloga María José Campanario ha decidido dar un gran paso al adquirir su primera vivienda. Tras su imagen viral firmando los papeles en la notaría, Janeiro ha publicado varias imágenes de cómo es su nuevo hogar desde dentro.

El destino elegido por Janeiro para fijar su residencia es Valdebebas, un área residencial madrileña que se ha convertido en objeto de deseo para el sector inmobiliario y cuyos secretos desgranaba Kike Calleja en El verano se mueve. Se trata de un enclave privilegiado dotado de una amplísima variedad de servicios esenciales y de entretenimiento: “No falta de nada en este barrio”, sentenciaba, poniendo el foco en su generosa oferta de farmacias, supermercados, locales gastronómicos de moda y extensas áreas verdes.

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Toda esta amalgama de prestaciones tiene, como es lógico, un reflejo directo en el valor del suelo. Calleja situaba el precio del metro cuadrado de la zona en unos competitivos 5.600 euros, un baremo que sitúa las viviendas del bloque donde se ha instalado la influencer en una horquilla de precios que oscila entre los 460.000 y los 770.000 euros, en función de las variables de cada inmueble.

Julia Janeiro enseña su nueva casa (Instagram)

El precio del dúplez de Julia Janeiro

No obstante, ha sido la revista Semana la que finalmente ha arrojado luz sobre el coste real de la operación: Julia ha desembolsado exactamente 635.000 euros para arrancar este nuevo capítulo. Jorge Borrajo, director de la cabecera, analizaba con perspectiva esta adquisición puntualizando que, si bien el desembolso total se ajusta a los estándares de ese sector de Madrid, las particularidades arquitectónicas interiores resultan de lo más llamativas.

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Julia Janeiro enseña su nueva casa (Instagram)

Se trata de un dúplex de 100 metros cuadrados de superficie que, curiosamente, está distribuido en una única habitación. A pesar de contar con un solo dormitorio, las comodidades privadas del piso prometen no dejar indiferente a nadie. La vivienda se reparte de forma funcional a lo largo de dos plantas muy espaciosas.

Julia Janeiro enseña su nueva casa (Instagram)

Entre sus principales atractivos destaca una fantástica terraza privada, así como un garaje propio y un trastero. Adicionalmente, el complejo cuenta con un servicio de conserjería activo durante las 24 horas del día, un beneficio muy cotizado por la influencer, ya que asegurará la correcta recepción de los productos que reciba por sus colaboraciones.

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La mudanza de Julia Janeiro

Además, la mudanza ya se ha hecho efectiva y hasta la ha amortizado con una colaboración. Los operarios de una empresa de transportes pasaron largas horas trasladando infinidad de cajas, muebles y enseres personales de la joven hasta el edificio. Una urbanización que, en su oferta comunitaria, parece emular las ventajas de un gran complejo hotelero, ya que está dotada de piscina, gimnasio privado, dos pistas de pádel, zonas de jardín, espacio de coworking e incluso un gastrobar para reuniones sociales.

Julia Janeiro enseña su nueva casa (Instagram)

El elevado presupuesto de la propiedad responde también al valor estratégico del entorno, considerado uno de los pulmones verdes con mayor proyección de la capital. Valdebebas se conecta ágilmente con el centro urbano a través de la red de transporte público, donde pronto se extenderá la línea 11 de metro. De esta manera, se trata de un movimiento financiero estratégico.

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Cuando los primeros residentes llegaron al barrio allá por el año 2013, el metro cuadrado apenas alcanzaba los 2.000 euros. Trece años después, la zona no ha dejado de revalorizarse y parece estar lejos de tocar techo, convirtiendo este desembolso en una inversión patrimonial muy segura por si la influencer optara por mudarse en el futuro.

Para amortiguar el vértigo que supone emanciparse a un entorno tan exclusivo, la influencer cuenta con el total amparo de su familia. Su madre María José Campanario la ha defendido a capa y espada en redes sociales y junto a Jesulín de Ubrique han materializado su apoyo con un costoso regalo de bienvenida valorado en 1.400 euros: un robot de cocina inteligente de la firma.

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El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

Divertida y entusiasmada, Julia presumía del electrodoméstico ante sus seguidores con una pequeña reflexión: “Sé que me he hecho mayor cuando papá y mamá me regalan un cookit para mi nueva casa”. Un aparato de alta gama que incorpora control de calor, tres metodologías de cocción, recetas interactivas guiadas y 24 menús automatizados que, sin duda, se convertirá en su mejor aliado culinario en esta lujosa e independiente etapa madrileña.