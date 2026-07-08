La generación Z y los ‘millennials’ no emigran igual a Europa: los más jóvenes comparten piso y pagan 355 euros menos al mes

Una joven recién llegada a una ciudad europea trabaja concentrada con su portátil en la habitación de su piso compartido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mudarse a otra ciudad por trabajo no se vive igual a los 25 que a los 35 años. La generación Z y los millennials españoles llegan con presupuestos, preferencias y soluciones de vivienda distintas. Los más jóvenes se trasladan más, pagan menos y comparten piso con más frecuencia, mientras que los perfiles de entre 30 y 45 años asumen alquileres más altos y optan por apartamentos completos.

Según el Informe sobre el talento español en Europa de Spotahome, basado en más de 1.000 mudanzas de españoles en 55 ciudades de 15 países europeos durante 2025 y 2026, los menores de 29 años representan el 64% de los profesionales analizados. Pagan una media de 795 euros al mes de alquiler y permanecen unos 120 días en la primera vivienda que alquilan al llegar.

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La diferencia con los millennials es evidente. Este grupo, de entre 30 y 45 años, representa el 28% de los desplazamientos analizados y paga una media de 1.150 euros mensuales, 355 euros más al mes que la generación Z. Además, el 43% prefiere alquilar un apartamento entero, frente al mayor peso de la vivienda compartida entre los más jóvenes.

En el conjunto de las mudanzas analizadas, compartir vivienda también aparece como una solución habitual: el 49% de los profesionales empieza alquilando una habitación en un piso compartido. La proporción sube al 61% entre la generación Z, lo que marca una de las principales diferencias con los perfiles de más edad. El informe no mide el conjunto de la emigración española, sino las mudanzas profesionales cerradas a través de la plataforma.

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Bruselas, Bolonia y Milán atraen a los más jóvenes

Por ciudades, Bolonia es la que concentra mayor peso de perfiles jóvenes, con un 80% de generación Z. Le siguen Dublín, con el 69%; Milán, con el 68%; y Bruselas y Lisboa, con el 67% en ambos casos. París es la única ciudad analizada con una distribución prácticamente equilibrada entre generaciones.

La edad media también varía según el destino. Lisboa aparece como la ciudad con el talento español más joven, con una media de 28,3 años. Después se sitúan Dublín, con 29 años; Berlín, con 29,1; Bruselas, con 29,7; y Milán, con 30,2. En el extremo opuesto, Oporto recibe al perfil más senior, con una media de 34,1 años, seguida de París, con 33,1; Roma, con 31,7; y Londres, con 30,8.

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El tiempo de primera estancia también cambia. Bruselas registra el aterrizaje más largo, con 152 días de media, seguida de Berlín, con 138; Lisboa, con 113; París, con 107; y Dublín, con 96. Londres baja hasta 59 días, mientras que Bolonia, Oporto, Milán y Roma se sitúan entre 73 y 91 días.

El precio de las habitaciones en alquiler se dispara hasta los 645 euros de media tras subir un 30% en diez años.

El coste de vivir cambia mucho según la ciudad

La presión del alquiler no se explica solo por cuánto cuesta una habitación, sino por cuánto sueldo deja disponible después de pagarla. Según Spotahome, una habitación en Madrid supone el 30% del salario neto medio, por encima de varias capitales europeas que suelen percibirse como más caras.

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En Viena, el alquiler representa el 17% del sueldo neto medio; en Berlín, el 19%; en Bruselas y Dublín, el 22%; en París, el 23%; y en Londres, el 24%. En todos esos casos, el esfuerzo sobre los ingresos queda por debajo del registrado en Madrid.

Sin embargo, en otros destinos el porcentaje es mayor: Lisboa aparece como la ciudad con peor ratio entre alquiler y sueldo, con un 35,7%. También superan a Madrid o se sitúan muy cerca de ciudades como Milán, donde la vivienda absorbe el 33% del salario neto medio; Roma, con el 31,1%; Oporto, con el 31,9%; o Florencia, con el 32%.

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Cada sector tiene su capital

El informe también dibuja un mapa laboral muy claro: Bruselas concentra el 28,7% de los traslados profesionales registrados, más del doble que Roma y Dublín, que atraen un 12,1% cada una. Por detrás aparecen Milán, con el 8,3%, y Berlín y Lisboa, con el 7,5% en ambos casos.

La capital belga destaca especialmente entre quienes trabajan en instituciones europeas, ya que concentra el 90% de estos perfiles. También lidera entre los profesionales de consultoría, con el 43% de los traslados analizados en ese sector.

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Roma aparece como principal destino para investigadores, doctorandos y posdoctorados, con el 24%. Londres concentra el 22% de los perfiles sanitarios; Lisboa lidera en banca y finanzas, con el 20%; y Milán mantiene su peso en arte, moda y cultura, con el 24%.

Más españoles que emigran, pero con matices

El fenómeno se produce en un contexto de aumento de la población española residente en el extranjero. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del INE, a 1 de enero de 2026 había 3.202.002 ciudadanos españoles viviendo fuera del país, un 5,1% más que un año antes.

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Ese dato sirve como marco general, aunque no equivale por sí solo a una medición de la fuga de talento. El registro incluye a ciudadanos españoles nacidos fuera de España, por lo que el informe de Spotahome acota una realidad más concreta: profesionales españoles que se trasladan por trabajo a ciudades europeas y contratan una primera vivienda temporal al llegar.