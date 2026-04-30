Julia Janeiro deja el anonimato y se lanza a la televisión: su faceta como maquilladora, sus tatuajes y su vínculo con el hermano de Carlo Costanzia

Julia Janeiro, fotografía de archivo (@julsjaneiro)

Tras un año alejada de los focos y las cámaras, y después de haber reclamado judicialmente su derecho al anonimato, Julia Janeiro ha decidido dar un paso al frente y romper su propio blindaje. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha fichado por Antena 3 para formar parte de su nueva gran apuesta de entretenimiento, La caja amarilla, un espacio en el que competirá con otros 11 rostros famosos por hacerse con el gran premio de 50.000 euros.

Nadie se esperaba el regreso de la joven, que es conocida en las redes sociales como ‘Juls’, a la vida pública. Pese a que desde el mismo día de su nacimiento se convirtió inevitablemente en un rostro conocido antes incluso de tener uso de razón, lo cierto es que durante su infancia y adolescencia estuvo alejada del foco público por decisión de sus padres. Fue en 2021 cuando la también creadora de contenido decidió despixelar su rostro, un momento que coincidió con su mayoría de edad. Desde entonces, su vida se convirtió en un auténtico torbellino mediático, alimentado por el innegable peso de sus apellidos. Tras un tiempo lidiando con la presión de la prensa del corazón, decidió retirarse de la primera línea de fuego para centrarse en su faceta como influencer de moda y belleza, alejándose de los platós que durante décadas han sido el hábitat natural de sus padres.

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Los concursantes de 'La Caja Amarilla', el nuevo espacio de entretenimiento del 'prime time' de Antena 3 (Atresmedia)

Durante este tiempo, sus apariciones fueron contadas y siempre bajo sus propios términos en redes sociales, evitando cualquier interacción con los programas de televisión. Un apagón mediático que ahora llega a su fin de la mano de Atresmedia, la casa de la que también han formado parte sus padres: Jesulín de Ubrique es actualmente concursante de Tu cara me suena y María José Campanario ha participado en la última temporada de El Desafío.

El mapa de su piel y una gran pasión

Tras esa imagen de it-girl que proyecta Julia Janeiro, se esconde una mujer con una formación específica, en la que combina su pasión por la estética y las relaciones sociales. La hija mayor del torero y la odontóloga se especializó en el mundo del maquillaje profesional en el Instituto de Alberto Dugarte, un centro reconocido entre las celebridades. Poco después, se lanzó al mundo empresarial y montó su propio negocio, ‘Make Up by Juls’, ejerciendo como maquilladora de lujo a domicilio. Un oficio que ha promocionado a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 250 mil seguidores.

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Julia Janeiro maquillada y con lentillas (Instagram / @julsjaneiro)

Otro de los pilares que definen la identidad de la hija de Jesulín de Ubrique es su afición por los tatuajes. Para Julia, la piel es un diario personal donde ha ido grabando hitos y sentimientos a través del estilo fine line (trazo fino), una tendencia que aporta elegancia y discreción a pesar de la cantidad de diseños que posee. Uno de los más llamativos es la gran rosa que tiene en su costado, un símbolo de feminidad y fortaleza que ha lucido en numerosas sesiones fotográficas. Además, cuenta con diversas frases en inglés, números romanos que conmemoran fechas familiares clave y pequeños motivos minimalistas en manos y hombros.

Su historial amoroso: del hermano de Carlo Costanzia al futbolista Tommy Rossi

Si hay algo que ha dificultado el deseo de anonimato de Julia Janeiro ha sido su agitada vida sentimental. Su primer romance mediático fue con Bryan Mejía, una relación que terminó de forma abrupta y con tintes polémicos. Poco después, el amor volvió a llamar a su puerta de la mano de Álex Balboa, jugador del Alavés B, aunque la relación más sólida llegaría con el italiano Tommy Rossi. Con el futbolista del Getafe B llegó a convivir en un exclusivo chalet madrileño durante más de un año, proyectando una imagen de pareja perfecta que se rompió en mayo de 2023.

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El último y más controvertido capítulo lo protagonizó junto a Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia. Esta relación puso a Julia en una situación de máxima presión debido a los problemas legales de él en Italia, un desgaste que posiblemente influyó en su decisión de alejarse de todo. No obstante, hoy la realidad es otra y, ahora, Julia Janeiro regresa a la pequeña pantalla para dar lo mejor de sí ante los focos y las cámaras.