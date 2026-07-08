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El precio de la luz en España para este jueves

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este jueves 9 de julio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 9 de julio

Tarifa media: 112.99 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 181.99 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 25.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 9 de julio, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 154.08 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 152.08 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 152.08 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 152.25 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 152.08 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.58 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 145.85 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 152.93 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 154.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.41 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 82.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.14 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 40.62 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.06 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.44 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 139.03 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 169.88 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 181.99 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 166.46 euros por megavatio hora.

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