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Los españoles se pasan a las bebidas sin alcohol y ‘ready to drink’, que crecen un 21% en un año: “El consumidor bebe menos veces, pero elige mejor”

El último informe del sector de bebidas espirituosas muestra una caída de las ventas, en favor de nuevos productos 0,0 y preparados para consumir

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Un grupo de amigos hace un brindis con diferentes bebidas alcohólicas.
Los españoles dejan las bebidas espirituosas por productos 0,0 y combinados listos para el consumo. (Canva)

Los españoles beben cada vez menos alcohol. En concreto, han tomado 173 millones de litros menos, según el Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025. El estudio, presentado este viernes en el Congreso Nacional de Bebidas Espirituosas en Alicante, evidencia una caída del 3,8% de las ventas de bebidas espirituosas, que se compensa con un incremento de sus variantes sin alcohol y los productos ready to drink.

El cambio en las ventas no sorprende demasiado al sector. El alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida en España y casi la totalidad de la población mayor de 15 años (92,9%) la ha probado alguna vez en su vida, según la última encuesta EDADES. El consumo diario creció 1,5 puntos entre 2022 y 2024, pero las borracheras van en descenso desde el año 2020.

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“La caída del 3,8% en volumen debe leerse dentro de una transformación más amplia de los hábitos sociales, del ocio y de la propia relación del consumidor con las bebidas con contenido alcohólico”, ha señalado el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha. “Hoy, el consumidor bebe menos veces, pero elige mejor, y eso abre una oportunidad clara para seguir generando valor a través de la innovación, la calidad, la hostelería, la internacionalización y nuevas opciones de consumo más ligadas a la experiencia de consumo", ha valorado.

Según el informe de Espirituosos España, el consumidor bebe ahora menos veces y tiende a hacerlo durante el día, en eventos como el aperitivo, el brunch o el afterwork, que ganan popularidad frente al ocio nocturno. A ello se une el efecto de la inflación: en los últimos cinco años, los precios han subido entre un 20 y un 30%, lo que ha condicionado tanto la fabricación como las decisiones de consumo.

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Brunch
El brunch y otros planes diurnos sustituyen al ocio nocturno. (Canva)

Bebidas 0,0 y ‘ready to drink’, la alternativa

El sustituto de las bebidas espirituosas lo han encontrado en sus variantes sin alcohol: ron, whisky o ginebra se consumen ahora en versiones de baja o nula graduación. Al mismo tiempo, los productos ready to drink (listos para consumir), como cócteles, combinados o aperitivos con o sin alcohol, han experimentado un crecimiento del 21,1% en un solo año, por encima de la evolución general del mercado. Para la patronal, ese repunte refleja una demanda de formatos más flexibles, convenientes y adaptados a nuevos estilos de vida.

El documento sitúa además a la hostelería como el principal canal de venta con el 58,6% del volumen comercializado, frente al 41,4% del canal de alimentación. En este sector, los españoles gastan de media 52 euros anuales fuera del hogar, frente a los nueve euros del consumo doméstico.

Crecen un 4% las ventas de cervezas sin alcohol en España.

La fotografía industrial del sector muestra una producción superior al volumen vendido en el mercado interno. De los 322 millones de litros de bebidas espirituosas elaboradas por el sector en 2025, 149 millones de litros se han destinado a la exportación. Ese volumen ha situado a España como el sexto productor de bebidas espirituosas de la Unión Europea. El dato completa el retrato de un sector que combina contracción en las ventas nacionales con un peso exportador relevante.

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