El ‘tardeo’ se convierte en el plan favorito de separados y divorciados mayores de 40 para relacionarse en persona

El 'tardeo' gana terreno a las copas nocturnas en Madrid. (Shutterstock España)

El consumo de ocio ha cambiado en las últimas décadas y una nueva forma de divertirse que ha irrumpido con fuerza es el ‘tardeo’. Consiste en eventos como conciertos, sesiones de DJs con música de los 80 y 90, fiestas en terrazas de hotel, actividades que combinan buena gastronomía y música, ‘pool parties’ y discotecas que abren al público desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche. “Un horario perfecto para poder salir y el día siguiente estar en buena forma”, señalan fuentes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Este ocio de tarde “está fuertemente vinculado a los cambios en la manera de consumir y relacionarse de la generación que ahora tiene 40 y 50 años, la llamada Generación X”, explica Alba Colombo, socióloga de la cultura, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y directora del grupo de investigación IDENTICAT (Lengua, cultura e identidad en un mundo global).

La experta incide en que, desde una perspectiva sociológica, si antes se consideraba que la juventud terminaba en la treintena, ahora se extiende hasta la cincuentena, y en estos colectivos se ha instaurado el ‘tardeo’ como una actividad relacional y cultural que no se vincula únicamente a la noche —como era habitualmente el ocio festivo—, sino a salir de fiesta por la tarde.

Colombo argumenta que el ‘tardeo’ se ha hecho popular porque “es muy práctico y útil”, y responde a las necesidades de esta generación de edad más avanzada, que puede salir en horario de tarde y volver a casa a una hora que les permita hacer una vida normal al día siguiente.

Adultos tras separaciones apuestan por salidas diurnas para conocer gente, favoreciendo espacios recreativos novedosos. Estas alternativas permiten mantener hábitos saludables y ampliar círculos personales fuera de estrategias virtuales tradicionales.

‘Afterworks’, el origen

El actual ‘tardeo’ tiene sus orígenes en los ‘afterwork’, los encuentros en bares después del trabajo para charlar ante una cerveza o una copa de vino antes de volver a casa y relajarse después de un día en la oficina, algo muy típico del mundo anglosajón: “Es algo que se inventó el mundo de la restauración para cubrir una franja horaria en que no tenían clientes”, explica Colombo.

La investigadora de la UOC subraya que en la raíz de este fenómeno también están los cambios que ha experimentado el modelo de familia tradicional, “una especie en extinción”, en su opinión.

“Cada vez hay más separaciones, y las personas que están en la cuarentena y la cincuentena quieren seguir conociendo gente y pasándolo bien como individuos, pero no en familia. Esta nueva opción de ocio festivo les permite llevar a cabo actividades que hacían cuando tenían 20 años, pero en otro momento del día, y quizás también volver a encontrar pareja después de la separación”, incide Colombo.

Alba Colombo Vilarrasa, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.

Aplicaciones de citas, a la baja

La Generación X que sale de ‘tardeo’ es la misma que utiliza las aplicaciones de citas, que van a la baja, según han corroborado diferentes estudios, porque la gente prefiere volver a relacionarse en persona, y lo hace en esos nuevos espacios de relación muy orientados a los separados y las separadas que quieren pasarlo bien y buscan pareja sexual, señalan desde la UOC.

Es un colectivo que, a juicio de la investigadora, se ha vuelto “individualista”, que prioriza sus necesidades por encima de las de la pareja, y que “se separa más”. Esto genera que haya muchos más espacios para que esta generación salga de fiesta fuera de las limitaciones que representa el espacio familiar.

Para Alba Colombo, esta nueva idea del ocio está vinculada en cierto modo a “una sociedad cada vez más neoliberal y consumista, en la que impera un consumo hiperaturdido con la idea de que, si no haces cosas, consumes y sales, te dejarás perder la vida. Esto va en detrimento de ciertos compromisos emocionales y personales”, argumenta la experta.

Está claro que el ‘tardeo’ ha llegado para quedarse debido a que estar en la cuarentena, la cincuentena o la sesentena ya no es sinónimo de renunciar a la fiesta y al ocio hedonista, señalan desde la UOC. A ello se suma que el mundo de la hostelería y el ocio se ha aliado con una generación que tiene poder adquisitivo y muchas ganas de divertirse, porque todavía les queda vida por delante y quieren exprimirla al máximo.