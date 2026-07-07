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San Fermín 2026: los toros de Fuente Ymbro protagonizan un primer encierro rápido y sin heridos de gravedad

Esta tarde serán lidiados en Pamplona por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio

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Primer encierro de San Fermín 2026, con toros de Fuenet Ymbro. (Reuters/Pankra Nieto)
Primer encierro de San Fermín 2026, con toros de Fuenet Ymbro. (Reuters/Pankra Nieto)

Los toros de Fuente Ymbro han abierto los encierros de San Fermín 2026 este martes en Pamplona con una carrera veloz y sin heridos por asta. La manada gaditana ha completado el recorrido en torno a los 2 minutos y 20 segundos, con los astados agrupados desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.

Primer encierro de San Fermín 2026, con toros de Fuenet Ymbro. (Reuters/Vincent West)
Primer encierro de San Fermín 2026, con toros de Fuenet Ymbro. (Reuters/Vincent West)
Primer encierro de San Fermín 2026, con toros de Fuenet Ymbro. (Reuters/Vincent West)
Primer encierro de San Fermín 2026, con toros de Fuenet Ymbro. (Reuters/Vincent West)

(Noticia en ampliación)

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