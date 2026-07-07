San Fermín 2026: los toros de Fuente Ymbro protagonizan un primer encierro rápido y sin heridos de gravedad

Los toros de Fuente Ymbro han abierto los encierros de San Fermín 2026 este martes en Pamplona con una carrera veloz y sin heridos por asta. La manada gaditana ha completado el recorrido en torno a los 2 minutos y 20 segundos, con los astados agrupados desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.

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Los expertos coinciden en cómo medir la presión arterial a las personas mayores: no hablar durante la prueba y cuidado con la postura Aspectos tan sencillos como la posición del cuerpo o la colocación del manguito pueden modificar los resultados de la prueba

El día que el príncipe Harry fue atacado por su hermano: “Me insultó y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido” El hijo pequeño de Diana de Gales relató en sus memorias, ‘Spare’, el supuesto ataque de ira sufrido por su hermano tras los conflictos con la prensa por Meghan Markle

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