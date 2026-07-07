Descubren unos grabados rupestres de barcos de la Edad de Bronce que sugieren conexiones marítimas entre la península ibérica y Escandinavia

Descubren unos grabados rupestres de barcos de la Edad de Bronce, representación con inteligencia artificial (VisualesIA Scribnews)

El análisis de una serie de grabados rupestres distribuidos entre la península ibérica y el sur escandinavo ha revelado que las relaciones entre comunidades distantes de la Europa atlántica durante la Edad del Bronce tenían una significancia mayor de la que se había considerado hasta ahora: un equipo internacional, liderado por especialistas de la Universidad de Durham (Inglaterra), junto a investigadores de la Universidad de Gotemburgo, la Universidad de Lancaster y la Universidad de Minho, ha encontrado una sorprendente coincidencia en la representación de barcos en los grabados analizados. La investigación, publicada el 9 de junio de 2026 en la revista PLOS One, proporciona la primera documentación de alta resolución de estos grabados y establece paralelismos tipológicos inesperados con la iconografía naval nórdica, desafiando nociones tradicionales sobre el aislamiento cultural atlántico.

En total, se han estudiado doce enclaves repartidos entre España, Portugal, Suecia y Dinamarca. El análisis comparativo de los petroglifos muestra que los barcos tallados comparten detalles en la forma del casco, la disposición de remos, la presencia de posibles velas y elementos decorativos en los extremos, como figuras de aves o curvas en S.

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El hallazgo central es la detección de paralelismos formales y técnicos inéditos entre los barcos grabados en el granito galaico-portugués y los característicos barcos escandinavos de la Edad del Bronce. Según los investigadores, la presencia de detalles como mástiles, aparejos curvilíneos, popas elevadas decoradas con cabezas animales y disposición “quilla con quilla” sólo se encuentra también en el repertorio nórdico, en ningún otro lugar de Europa o el Mediterráneo.

El parecido en las técnicas de representación sugiere que se transmitieron conocimientos a larga distancia

El equipo aplicó técnicas avanzadas de registro digital, incluyendo escaneo 3D de alta resolución, fotogrametría y Reflectance Transformation Imaging (RTI), para documentar seis yacimientos con representaciones claras o probables de barcos en el noroeste de Portugal y Galicia. Los enclaves principales fueron Santo Adrião, Eira do Louvado, Laje da Churra, Senhora de Encarnação 1, Penedo do Muro y Laxe Auga dos Cebros. Los resultados se compararon con la vasta colección de imágenes de barcos escandinavos datadas entre 1700 y 500 a.C., conservadas en el Swedish Rock Art Research Archives.

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La localización geográfica de estos sitios fue analizada mediante sistemas de información geográfica, estudiando la visibilidad y la relación de los petroglifos con cuerpos de agua navegables. El análisis incluyó enclaves costeros a menos de tres kilómetros del mar y lugares situados a más de 100 kilómetros tierra adentro, siempre cercanos a ríos caudalosos o valles mineros. La iconografía naval se ubica sistemáticamente en lugares con amplia visibilidad sobre rutas marítimas y estuarios clave, como la Ría de Vigo, el estuario del Miño o la costa de Oia, consolidando la función de la región como nodo mediterráneo-atlántico para el intercambio de metales y creencias.

La cronología de los grabados en la península ibérica los enmarca entre 1200 y 500 a.C., en pleno auge del comercio de cobre y estaño. Los investigadores concluyen que las representaciones del noroeste peninsular constituyen probablemente los primeros ejemplos de iconografía naval escandinava documentados fuera del ámbito nórdico.

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El tesoro rupestre de China que es Patrimonio de la Humanidad: cuevas y estatuas talladas en la roca que datan del siglo V.

Entre los motivos identificados en los petroglifos ibéricos aparecen símbolos de carácter cosmológico, como cruces solares, que guardan similitud con elementos del arte prehistórico nórdico. Motivos solares, animales como ciervos y caballos, y armas grabadas replican la estructura mitológica escandinava, donde la nave simboliza tanto el viaje físico como el tránsito cósmico del sol sobre el horizonte. Esta coincidencia sugiere un posible interés común por la iconografía solar y por la integración de creencias relacionadas con el sol en la vida cotidiana y ritual de las comunidades costeras.

Para los investigadores, estas coincidencias refuerzan la hipótesis de que ya existían entonces rutas marítimas activas que permitían y favorecían el intercambio de ideas, objetos y técnicas a lo largo de la fachada atlántica. Los especialistas también consideran que las representaciones de barcos no solo reflejan avances en la navegación, sino también la importancia simbólica y ceremonial de estas embarcaciones en las sociedades de la época.

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El estudio destaca que la ubicación estratégica de los grabados, a menudo en puntos elevados o visibles desde el agua, indica una intención deliberada de establecer una conexión visual y cultural entre los paisajes marítimos y las personas que los habitaban. Los arqueólogos interpretan estos hallazgos como prueba de la existencia de redes de contacto y comercio que favorecieron la circulación de metales como el cobre y el estaño, fundamentales en la economía de la Edad del Bronce.

Los datos obtenidos señalan que las sociedades de la Europa atlántica no operaban de forma aislada, sino que participaban en redes que abarcaban grandes distancias. Este intercambio se reflejaba tanto en los objetos materiales como en la transmisión de ideas y símbolos, lo que permitió esta notable homogeneidad en la iconografía naval. El avance de estas investigaciones sigue arrojando luz sobre los modos de vida, creencias y capacidades técnicas de los pueblos prehistóricos, subrayando el papel del mar como eje articulador de las relaciones sociales y culturales en la Edad del Bronce

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