Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

La Seguridad Social pide a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital 39.000 euros por "pagos indebidos": "Me han arruinado la vida".

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ofrece protección a miles de hogares españoles, con un perfil del beneficiario medio claramente feminizado. El último informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social revela que el 68% de las personas titulares y más de la mitad de las beneficiarias directas son mujeres, reforzando el impacto de esta prestación en la reducción de la desigualdad y la vulnerabilidad económica femenina.

En la actualidad, el IMV alcanza 810.928 hogares y ofrece cobertura a 2.477.021 personas. La cuantía media recibida por familia es de 545,1 euros mensuales, elevando la nómina total del mes a 472,2 millones de euros. El crecimiento en la protección ha sido constante: en comparación con febrero del año anterior, existen 122.921 prestaciones activas más, lo que supone un aumento del 18% en hogares cubiertos y un incremento similar en personas beneficiarias.

Las estadísticas confirman que dos de cada tres titulares del IMV son mujeres, mientras que el 53,4% de quienes reciben la prestación pertenecen al mismo grupo. Un aspecto destacable es la incidencia del IMV en los hogares monoparentales, que representan el 17% de los beneficiarios, siendo la mayoría encabezados por mujeres. El 96% de estos núcleos familiares cuentan con una única adulta responsable.

Mujeres y hogares con menores, los grandes beneficiados

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sostiene que “la pobreza severa y el riesgo de exclusión social siguen bajando, también entre las mujeres en edad de trabajar”. A su juicio, el IMV, con dos de cada tres beneficiarias mujeres, constituye “una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad”. En respuesta a la pregunta sobre el efecto del IMV en la pobreza, los datos del INE avalan una reducción de la tasa de pobreza entre mujeres en edad laboral respecto a 2024. Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,5 millones de personas, de las cuales 1,9 millones son mujeres.

Más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven con menores de edad. Actualmente, el 40,9% de los beneficiarios son menores, lo que equivale a 1.013.102 niñas, niños y adolescentes bajo protección. El Complemento de Ayuda para la Infancia amplía este respaldo: en febrero, 560.800 unidades de convivencia recibieron este apoyo, con una ayuda media de 66,1 euros por menor y 119,9 euros por hogar.

Hasta 115 euros adicionales por menor

Las cuantías varían según la edad: 115 euros para menores de tres años, 80,5 euros entre tres y seis años y 57,5 euros de seis a dieciocho años. Este complemento no solo cubre situaciones de pobreza severa, sino que también llega a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, una familia de dos adultos y dos menores puede acceder al beneficio si sus ingresos no superan 4.841,8 euros mensuales, ampliando el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

La edad media de los beneficiarios del IMV se sitúa en 28,5 años. Si se excluye a los titulares, esta cifra desciende a 20,1 años, lo que muestra un apoyo relevante para jóvenes en riesgo de exclusión. Las últimas reformas han facilitado la solicitud para personas mayores de 18 años, menores emancipados con hijos y jóvenes menores de 30 años, para quienes el periodo de vida independiente requerido ha pasado de tres a dos años.