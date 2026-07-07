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Muere un hombre de 72 años el primer día de los Sanfermines por una parada cardiorrespiratoria

El fallecido se encontraba en un bar de la calle Estafeta

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Los toros de la ganadería Fuente Ymbro a su paso por la calle Estafeta en el primer encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona.
Los toros de la ganadería Fuente Ymbro a su paso por la calle Estafeta en el primer encierro de los Sanfermines 2026, este martes en Pamplona. (EFE/Ainhoa Tejerina)

La asociación DYA Navarra ha informado de la muerte de un hombre de 72 años en la primera jornada de los Sanfermines. El señor se encontraba en un bar de la calle Estafeta de la capital navarra cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria, que terminó siendo mortal.

El suceso ocurrió en la tarde-noche del lunes, día del ‘chupinazo’ que da inicio a las fiestas de los Sanfermines. En el balance de ese primer día, DYA Navarra atendió a 130 personas y trasladó a 35 en sus ambulancias a centros hospitalarios. En el puesto de primera atención de la plaza de la Diputación asistió a 45 personas con heridas y traumatismos, además de 11 intoxicaciones etílicas y cuatro casos por quemaduras.

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El fallecimiento del hombre de 72 años ha sido el único comunicado desde el comienzo de las fiestas regionales. Este martes, con la celebración de los primeros encierros por las calles de Pamplona, se ha saldado con cinco incidencias, tres de ellas con traslado al Hospital Universitario de Navarra.

El primer trasladado ha sido un varón mayor de 25 años, que ha sufrido un traumatismo craneal en Mercaderes y ha llegado consciente al hospital. Un segundo corredor, de entre 18 y 25 años, ha sufrido una contusión en la pierna en el tramo de Espoz y Mina. El tercer y último lesionado, mayor de 25 años, ha sufrido una contusión en el pie y ha sido trasladado al hospital desde el tramo de Telefónica.

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Pamplona se cardioprotege durante los Sanfermines

Los Sanfermines 2026 estarán cardioprotegidos gracias a una iniciativa impulsada por Primeros Auxilios Navarra y Alerta Emergencias.
Los Sanfermines 2026 estarán cardioprotegidos gracias a una iniciativa impulsada por Primeros Auxilios Navarra y Alerta Emergencias. (EFE/Jesús Diges)

Las populares fiestas de Pamplona cuentan este año con una red de cerca de 40 puntos de rescate cardíaco para acercar los desfibriladores a las zonas con mayor afluencia de personas durante las fiestas. La iniciativa impulsada por los Primeros Auxilios Navarra y Alerta Emergencias busca reforzar la respuesta ante una parada cardiorrespiratoria, en el marco de un evento que reúne cada año a miles de visitantes.

Además de los 40 puntos instalados en la ciudad, la red cuenta con más de 80 personas formadas en reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de desfibriladores. Asimismo, se han incorporado diez taxis de Pamplona, también cardioprotegidos, que llevarán un distintivo identificativo para facilitar su localización y permitir una intervención inmediata en caso de emergencia.

El programa busca responder de forma efectiva a posibles accidentes cardiacos durante las festividades. En 2025, una persona sufrió una parada cardiorrespiratoria en medio de la Plaza del Castillo. Los primeros minutos son claves para responder a este tipo de emergencias, pero el difícil acceso para los equipos sanitarios entorpeció la asistencia necesaria para salvarle la vida. El incidente puso de manifiesto la necesidad de acercar estos dispositivos a los lugares con mayor concentración de público.

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