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TVE pone fecha al estreno de ‘El Grand Prix 2026’ con un cambio de horario y nuevo colaborador

El concurso de Ramón García regresará la próxima semana a La 1 con LalaChus y Gorka Rodríguez, recuperando algunas de sus pruebas más míticas y estrenando una nueva estrategia de emisión

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Ramón García junto a la vaquilla de 'El Grand Prix' (RTVE)
Ramón García junto a la vaquilla de 'El Grand Prix' (RTVE)

La cuenta atrás ha terminado. TVE ya ha confirmado cuándo regresará uno de los formatos más esperados del verano. El Grand Prix estrenará su nueva temporada el próximo lunes 13 de julio y lo hará con una importante novedad respecto a ediciones anteriores: un horario de emisión diferente que busca reforzar el arranque del programa y aprovechar el hueco que deja el final de La Revuelta.

El mítico concurso presentado por Ramón García volverá a ocupar el prime time de los lunes en La 1 junto a LalaChus y el nuevo fichaje, Gorka Rodríguez.

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La principal novedad estará en su horario. En lugar de arrancar más tarde, como sucedía en temporadas anteriores, el programa comenzará a las 21:45 horas, justo al término del Telediario 2. Eso sí, antes de dar paso a la competición, TVE emitirá un espacio previo en el que los espectadores podrán conocer mejor a los pueblos participantes y a sus vecinos, una estrategia con la que la cadena pretende fidelizar a la audiencia desde el inicio de la noche.

Gorka Rodríguez comparte su historia más personal: cómo Ramón García, su ídolo de la infancia, marcó su vida. Casi 40 años después de recibir una foto firmada de él, ahora comparte plató en el 'Grand Prix del verano'.

Con este movimiento, la cadena pública también busca evitar un enfrentamiento directo con el arranque de otros formatos consolidados del access prime time, ofreciendo un contenido propio antes del comienzo de la competición.

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La nueva edición arrancará con el enfrentamiento entre Cantalejo (Segovia) y Polinyà (Barcelona), los dos primeros municipios que competirán por hacerse un hueco en las semifinales. En total serán 12 pueblos los que participen este verano repartidos en seis eliminatorias, de las que saldrán los clasificados para las dos semifinales y, posteriormente, para la gran final. En total, la edición constará de nueve entregas.

Ramón García ha regresado a la televisión pública de la mano de ‘El Grand Prix del Verano’ 'El Grand Prix'. (RTVE)
Ramón García ha regresado a la televisión pública de la mano de ‘El Grand Prix del Verano’ 'El Grand Prix'. (RTVE)

Como ya es tradición, cada localidad contará con el apoyo de un padrino o madrina famoso, que participará activamente en las pruebas junto a los vecinos. Entre los rostros confirmados figuran Boris Izaguirre, Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo o Melani Olivares, entre otros.

El programa seguirá apostando por las pruebas que han convertido al formato en uno de los grandes clásicos del verano. No faltarán juegos como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘El diccionario’, aunque también habrá nuevas pruebas diseñadas para poner a prueba la coordinación, la destreza y el sentido del humor de los participantes.

Uno de los regresos más celebrados será el de la cucaña, una de las pruebas más recordadas por los seguidores históricos del concurso y cuya vuelta había sido muy reclamada por la audiencia.

Prueba de la cucaña del Grand Prix. (RTVE)
Prueba de la cucaña del Grand Prix. (RTVE)

Además, esta temporada incorporará un nuevo juego, ‘Pasión de capitanes’, que servirá para decidir qué equipo podrá utilizar la denominada tarjeta dorada, una de las novedades del formato. A ello se sumará otro guiño a los espectadores más nostálgicos: LalaChus recuperará las míticas cortinillas de los años noventa, reforzando así el vínculo del programa con varias generaciones de seguidores.

Con este estreno, El Grand Prix volverá a ser una de las grandes apuestas estivales de TVE. Cada lunes competirá por el liderazgo del prime time frente a En tierra lejana en Antena 3, Universo Calleja en Telecinco y el resto de ofertas de las cadenas generalistas, con el objetivo de repetir los buenos datos de audiencia que el formato ha cosechado desde su regreso a la televisión.

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