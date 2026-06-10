España, el país de la Unión Europea con más niños pobres: casi uno de cada tres vive bajo el umbral

Una niña juega en el salón de su casa mientras su madre trabaja. (Europa Press)

España registra la tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea, con el 28,4% de los niños, niñas y adolescentes viviendo con ingresos por debajo del umbral de pobreza, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza 2026, presentado este mes por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en el Congreso de los Diputados. En términos absolutos, 2,7 millones de menores están en esta situación, 8,8 puntos por encima de la media comunitaria (19,6%) y ya por delante de Bulgaria y Rumanía, que al contrario que España han logrado reducir su pobreza infantil de forma sostenida en la última década.

De hecho, el problema se agrava al constatar su resistencia al tiempo. Desde 2015, la tasa española apenas ha variado dos décimas, mientras la media de la Unión Europea mejoró 3,1 puntos en el mismo periodo. El informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat, señala que la pobreza infantil en España responde a causas estructurales que no se corrigen con los ciclos de expansión económica.

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La pobreza que afecta a los menores no solo supera en extensión a la del conjunto de la población (19,5%), sino que también es más profunda. La pobreza severa alcanza al 12,5% de los niños, niñas y adolescentes, frente al 8,0% del total nacional, y la brecha de pobreza infantil se sitúa en el 29,0%, tres puntos por encima de la media. La renta media anual por persona de los menores (11.220 euros) es un 28,2% inferior a la del conjunto de la población (15.620 euros), una distancia que se ha mantenido a lo largo de toda la serie histórica analizada por la EAPN-ES.

Ser hijo de madre soltera, factor de riesgo

La composición del hogar determina con fuerza la exposición al riesgo. El 50,6% de las personas en hogares monoparentales está en AROPE (el indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión social), y en las familias numerosas la cifra alcanza el 47,1%. En ambos casos, la tasa de pobreza severa supera el 17%. El informe recuerda que el 80,7% de los hogares monoparentales tienen a una mujer como única persona adulta a cargo, lo que subraya la desigualdad de género acumulada a lo largo del ciclo vital.

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La intersección entre origen migratorio y tipo de hogar produce las situaciones de mayor vulnerabilidad. Más de la mitad de las personas de nacionalidad extracomunitaria que viven en hogares monoparentales están en pobreza severa (53,4%), según el informe de la EAPN-ES. El 67,5% de la infancia con madres o padres de origen extranjero se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con datos de la Plataforma de Infancia recogidos en un análisis paralelo publicado en junio de 2026.

Un sistema de protección pública insuficiente para la infancia

El sistema de protección social amortigua parcialmente esta realidad, aunque con una eficacia notablemente inferior a la de otros países del entorno. Sin las transferencias del Estado, excluidas las pensiones de jubilación, la pobreza infantil se dispararía del 28,4% al 35,0%, lo que equivale a más de 520.000 menores adicionales bajo el umbral. Aun con ese efecto reductor, España es el país de la UE donde las transferencias sociales menos reducen la pobreza infantil en términos relativos: un 18,9% de descenso, frente al 56,8% de Finlandia, el 56,6% de Dinamarca o el 52,0% de Irlanda.

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Dos niñas miran a la calle desde el patio de su casa. (UNICEF)

Las prestaciones de garantía de renta (Ingreso Mínimo Vital (IMV) y rentas mínimas autonómicas) amplían su cobertura entre los menores en pobreza por tercer año consecutivo y llegan ya al 39,9% de los niños, niñas y adolescentes bajo el umbral, cuatro veces más que en 2019 (9,9 %). El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), vinculado al IMV, pasó de beneficiar a 661.019 menores en enero de 2024 a 850.055 en enero de 2025. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima, no obstante, que en 2024 el 72% de los menores con derecho a esta prestación no la recibía.

La vivienda, la gran barrera del bienestar

La vivienda actúa como factor clave para el riesgo de pobreza. Más de la mitad de quienes viven de alquiler en hogares con menores destinan más del 40% de sus ingresos al arrendamiento, según el informe. El 15,2% de los menores vive en condiciones de falta de espacio, cuatro veces más que en hogares sin menores (3,6%), y el 16,2% no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

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Además, la EAPN-ES advierte en el informe de que el crecimiento económico por sí solo no resolverá el problema. A un ritmo de expansión del PIB per cápita similar al de los últimos años, España necesitaría 39 años para erradicar la pobreza y siete para alcanzar la media europea de pobreza infantil. Así, la organización reclama un pacto de Estado que incluya medidas estructurales en materia de garantía de rentas, vivienda e inversión en infancia equiparables a las de los países europeos con mejores resultados.